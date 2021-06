Bilanţ COVID: 41 noi infectări cu SARS-CoV-2 în 24 de ore din peste 17.599 de teste efectuate 22.06.2021

22.06.2021 Bilanţ COVID: 41 noi infectări cu SARS-CoV-2 în 24 de ore din peste 17.599 de teste efectuate Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, marţi, la 1.080.323 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 41 de noi îmbolnăviri din 17.599 de teste efectuate. În acelaşi timp sunt



Bilanţ COVID: 41 noi infectări cu SARS-CoV-2 în 24 de ore din peste 17.599 de teste efectuate

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, marţi, la 1.080.323 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 41 de noi îmbolnăviri din 17.599 de teste efectuate. În acelaşi timp sunt înregistrate 4 decese în ultimele 24 de ore. La Terapie Intensivă sunt internaţi 151 de pacienţi.

Bilanţ COVID: 41 noi infectări cu SARS-CoV-2 în 24 de ore din peste 17.599 de teste efectuate

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Leeds, echipa antrenată de carismaticul antrenor Marcelo Bielsa (64 de ani), a promovat în Premier League după 16 ani! Accederea matematică în elita Albionului a fost asigurată după înfrângerea lui West Brom cu Huddersfield, scor 1-2. Sezonul

Un caz de COVID-19 a apărut într-o altă instituţie publică din judeţul Olt. Este vorba de Direcţia Agricolă, unde a fost testată pozitiv femeia de

Comisia Europeană intenţionează să atace în justiţie statele membre ale UE cu cote mici de impozit pe frontul regimurilor fiscale favorabile companiilor care distorsionează piaţa

Premierul Ludovic Orban a participat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la o videoconferință cu prefecții. La finalul acesteia, șeful Guvernului a vorbit despre situația epidemiei de coronavirus. Ludovic Orban a afirmat că

Imagini ireale au fost surprinse în Rusia, unde o mină de cupru din Ural s-a inundat. O scurgere de acid produsă la o mină din Ural a provocat un dezastru ecologic în zonă. Râurile de lângă satul Lyovikha au devenit portocalii și substanța

A devenit cunoscut în întreaga lume drept Tarzan, datorită rolurilor sale care au făcut furori în box-office-urile de la Hollywood în anii ’30-’40, dar puțini mai știu că, înainte de a deveni faimos în cinematografie, Johnny Weissmuller a

Gheorghe Dincă rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Craiova i-au respins, vineri contestaţia la măsura preventivă „ca tardivă”, potrivit Mediafax. Gheorghe Dincă este încarcerat în prezent la

Lucrările de construcţii au crescut în primele 5 luni ale anului cu 22% prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Construcţiile ingi­nereşti (lucrările de infrastructură) au crescut cu aproape 40%, în vreme ce construcţiile noi au

Rusia şi China încearcă să influenţeze rezulatul scrutinului prezidenţial programat în Statele Unite în noiembrie, afirmă Joseph Biden, potenţialul candidat democrat la funcţia de

În această dimineață, jucătorii lui CFR Cluj, aflați în cantonament la Mogoșoaia, au efectuat testul rapid PCR pentru coronavirus. Rezultatele vor fi comunicate diseară. FCSB - CFR Cluj, derby-ul etapei #8 din play-off-ul Ligii 1, nu s-a mai

Un asistent medical din judeţul Vrancea a murit din cauza virusului Sars Cov 2. Bărbatul avea 49 de ani şi era angajat al spitalului din Vidra. Victima era liderul filialei locale a Federaţiei

Nume: First Bank România Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: First Bank S.A. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor clienţi ai First Bank posibilitatea de a accesa datele lor financiare direct de pe

În Grecia, purtarea măștii în supermarketuri devine obligatorie începând de sâmbătă, atât pentru clienți, cât și pentru personal, pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, informează site-ul grec Keep Talking Greece. Anunțul a

Sebastian Culea și Dan Bâra vă oferă zilnic cele mai importante cote din fotbalul

Numărul de paturi de terapie intensivă la Spitalul Universitar de Urgenţă ”Elias” şi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. dr. Matei Balş” din Bucureşti va fi suplimentat în perioada următoare, a anunţat,

Un număr de 93 de persoane de la cel mai mare combinat de procesare a cărnii din România, Smithfield, din județul Timiș, au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, astfel că s-a decis

Angajata unui magazin alimentar din Baia Mare a fost pălmuită de o tânără, după ce i-a cerut acesteia să folosească masca în interiorul

Începând de astăzi, 20 iulie, Paul Muntenescu s-a alăturat echipei Antena Group în rolul de Head of Online Business. Acesta a început în presa scrisă și în ultimii 10 ani s-a ocupat de strategia de digital

Un bărbat care nu purta echipament de protecţie a fost transportat în stare gravă la spital, în urma unui accident rutier. Bărbatul conducea un

Unele dintre cele mai mari economii aflate în curs de dezvoltare din lume se află în faţa unei crize fiscale în următorii ani dacă nu vor reuşi să-şi inverseze majorările masive de cheltuieli decise ca urmare a pandemiei, avertizează