Bilant coronavirus România, 2 martie 2022. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 02.03.2022

02.03.2022 Bilant coronavirus România, 2 martie 2022. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, miercuri, 2 martie, că s-au înregistrat 6.832 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00. Potrivit […] The post Bilant



Bilant coronavirus România, 2 martie 2022. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, miercuri, 2 martie, că s-au înregistrat 6.832 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00. Potrivit […] The post Bilant coronavirus România, 2 martie 2022. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Bilant coronavirus România, 2 martie 2022. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O platformă de e-learning, care vine în sprijinul elevilor ce susţin Bacalaureatul sau Evaluarea Naţională, a fost lansată de Consiliul Naţional al Elevilor, alături de grupul de iniţiativă

În piaţa de fuziuni şi achiziţii există tranzacţii, în ciuda anumitor dezechilibre economice care s-au produs ca urmare a pandemiei de COVID-19, tranzacţii care vin din partea cumpărătorilor, spune Răzvan Butucaru, partener, financial services

După divorț, Ramona Olaru s-a cuplat cu Cuza de la ”Noaptea târziu”. Relația lor însă nu a fost una de durată, iar acum asistenta TV este din nou singură și a dezvăluit motivul pentru care […] The post De ce nu se mărită din nou

Lanţul de restaurante de tip fast-food Burger King a ajuns în România la finalul anului trecut la şase restau­rante, după ce a des­chis trei unităţi în

Românii stau disciplinat la rând pe vremea COVID-19, ca în timpul cartelelor, atunci când existau rații la ulei, zahăr și benzină. Iată un context care arată cât de departe suntem de aplicarea unor

Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netaniahu, a fost invitat în emisiunea „Sănătatea la Control”, de la Realitatea PLUS. Acesta a vorbit despre modul în care a reușit Israelul să aibă o campanie de vaccinare extrem de

Cinci enoriaşi care se rugau într-o moschee din Tirana au fost răniţi cu lovituri de cuţit luni de un suspect care a fost arestat, a anunţat poliţia albaneză, informează

14 persoane s-au chinuit luni, la prânz, să mute o maşină care s-a defectat pe linia de tramvai. În tot acest timp, intersecţia Calea Crângaşi, unde a avut loc incidentul, a fost blocată, la fel şi garnitura în

Cu peste 4,2 miliarde de utilizatori de internet in intreaga lume, promovarea afacerii tale online nu este doar importanta - este un pas necesar pentru a prezenta informatii cheie publicului tau tinta, pentru a creste

Hermannstadt joacă acasă cu Astra Giurgiu, de la ora 16:45. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei a 2-a din play-out HERMANNSTADT - ASTRA GIURGIU, liveTEXT de la 16:45 Click AICI

Andrei Baciu, secretarul de stat căruia prim-ministrul i-a delegat atribuţiile interimare la Ministerul Sănătăţii, a anunţat că România ar putea scăpa de restricţii începând cu 1

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a transmis, luni, întrebări Rusiei despre condițiile de detenție a opozantului Aleksei Navalnîi, la câteva ore după anunțul spitalizării sale. Aleksei

Cristian Geambașu, unul dintre cei mai respectați jurnaliști din presa din România, cu peste 30 de ani de carieră, publică, astăzi, în Gazeta Sporturilor o cercetare consistentă pe un subiect extrem de sensibil: dopajul în sportul

Horoscop 21 aprilie Berbec Înveți să comunici mai eficient, iar acest lucru te ajută pe toate planurile, însă în mod deosebit pe plan amoros. Reușești să vorbești deschis despre ceea ce simți. Horoscop

Din păcate, ce părea presiune ori amenințare s-a înfăptuit: 12 cluburi reputate de pe Bătrânul Continent au fondat așa-numita Super Ligă a Europei (ESL), la care vor participa 20 de echipe începând din 2022. Cele 12 nu vor retrograda însă

Peste 900 de locuri sunt disponibile în primul centru de vaccinare anti-COVID-19 care funcţionează, de marţi, în mediul rural în judeţul Alba, în comuna

Promptă și neechivocă poziția FRF în scandalul creat de anunțul înființării Super Ligii Europei. Alianța cu Ceferin, președintele forului continental, trebuie udată la rădăcină Nici nu îți vine să crezi că un înalt prelat al limbii de

Horoscopul zilei de 21 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac se luptă pentru a obține niște bani sau drepturi financiare care li se cuvin. […] The post

Anca Alexandescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, critică dur declarațiile șocante ale lui Vasile Dîncu, președinte al Consiliului Național al PSD. Acesta a spus că Liviu Dragnea are dreptul să

Persoanele care lucrează în tura de noapte au risc mai ridicat de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2 comparativ cu angajații din tura de zi, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea James