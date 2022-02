Bilant coronavirus România, 10 februarie 2022. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 10.02.2022

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, joi, 10 februarie, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00.

Românii au contractat peste 13.000 de credite în 2020, prin intermediul brokerilor. Valoarea acestora se ridică la peste 400 milioane de euro, cu 30% mai mare faţă de anul anterior, se

Urmează să sărbatorești ziua copilului tău și vrei să organizezi cea mai tare petrecere în aer liber? Este o idee excelentă. Dacă nu stați la curte sau este prea mică, organizarea petrecerii în parc este soluția ideală pentru a vă bucura

Poliţiştii cercetează mai multe infracţiuni care s-ar fi produs pe un câmp dintr-o localitate olteană. Un cioban a fost ameninţat cu o armă, iar un câine de vânătoare a fost

Ungaria are puternic de suferit de pe urma celui de-al treilea val al pandemiei, însă mulţi par să profite de pe urma acestei situaţii, potrivit Daily News

Grupul de Comunicare Strategică a publicat ultimul bilanţ al pandemiei de coronavirus în România. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3825 noi cazuri de infectare. "Până astăzi, 29 martie,

Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, duminică seara, în

Proprietarul PRO TV, miliardarul ceh Petr Kellner, a murit într-un accident de elicopter petrecut în Alaska. În accident au mai murit alte 4 persoane, iar o alta este în stare

Compania britanică de medicamente GSK va produce 60 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 devoltat de americanii de la Novavax, care sunt destinate Regatului Unit, scrie AFP. "GSK va

Samsung a anunţat astăzi, 30 martie, că modelele sale de televizoare Neo QLED 8K din 2021 (QN900A, QN800A) au obţinut prima certificare Wi-Fi 6E din lume, oferită de Wi-Fi Alliance

Marcel Ciolacu susține că oamenii au ieşit în stradă din disperare, din sărăcie şi pentru că s-au săturat de această guvernare şi de aberaţiile ei. Social-democratul a adăugat că soluția nu

Pacienții români vor putea face anual câte cinci operații de transplant pulmonar în 10 centre din Italia, anunță ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, după ce acreditarea centrului de la Spitalul Sf. Maria

Toate detaliile despre ce-a de-a treia partidă a „tricolorilor” din preliminariile CM

Un ofiţer din cadrul Marinei italiene a fost arestat în flagrant delict pentru spionaj în favoarea Rusiei, în compania unui ofiţer rus, căruia i-a dat documente „clasificate”, au anunţat miercuri, într-un comunicat, Carabinierii, relatează

Banca Mondială estimează că economia României se va majora cu 4,3% în acest an şi cu 4,1% în 2022, după o contracţie de 3,9% în 2020, în timp ce inflaţia va urca la 3%, faţă de 2,6% anul

A murit un jucător de legendă al echipei de fotbal

Premierul Florin Cîţu a declarat, întrebat despre modificarea orarului de funcţionare pentru magazine sau a orelor de circulaţie, că în acest moment nu sunt avute în vedere astfel de acţiuni, însă nu poate fi vorba despre o relaxare a

Comerţul tradiţional, mai exact acele mici magazine şi chioşcuri din comerţul alimentar ce se găsesc în special în rural şi în oraşele mici, deşi nu numai, au reuşit să îşi majoreze vânzările în pandemie când oamenii au fost

Ofertele pentru lotul 2 al segmentului Lugoj-Deva al autostrăzii A1, vor putea fi depuse în curând, iar în patru ani, se va putea circula pe Autostradă de la Sibiu la Bruxelles, a anunţat, miercuri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii,

New York Times spune că așa și așa, mai degrabă nu, dar există și o altă perspectivă. The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului

România a încheiat seria partidelor din luna martie, în calificările pentru Mondialul din 2022, cu doar trei puncte! Iar asta în condiţiile în care din cele trei meciuri jucate de tricolori două au fost