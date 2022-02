Bilanţ coronavirus, 17 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 17.02.2022

17.02.2022 Bilanţ coronavirus, 17 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 14 februarie 2022, dar și în ultimele 24 de ore. În total, până ieri, 16 […] The post Bilanţ



Bilanţ coronavirus, 17 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 14 februarie 2022, dar și în ultimele 24 de ore. În total, până ieri, 16 […] The post Bilanţ coronavirus, 17 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Bilanţ coronavirus, 17 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Real Madrid și Liverpool se întâlnesc marți, de la ora 22:00, în manșa tur a „sferturilor” din Liga Campionilor. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport

Smiley este tătic de aproape o lună, iar rolul pare să i se potrivească precum o mănușă. Mai întâmpină el greutăți, dar fața-i radiază, după ce minunea a avut loc în viața celebrului cuplu. Iubitul […] The post Smiley a dezvăluit

Săptămâna de lucru de patru zile ar putea deveni realitate în Ungaria, potrivit Daily News

Israelul aproape a învins pandemia. Țara are cea mai eficientă campanie de vaccinare din lume, iar numărul infectărilor a scăzut foarte mult pe măsură ce oamenii primesc vaccinul anti-COVID-19, relatează Realitatea

„E un minim pe care îl putem face și e modul nostru de a ne cere scuze în numele tuturor celor care, în aceste zile, au jignit personalul medical”, spune, pentru GSP.ro, Sebastian Novović, director de imagine Poli Timișoara, echipă care atacă

După ce a fost prins în disputa dintre cele două femei din viața lui, Lambada și Mădălina Miu, Tzancă Uraganul a întors pagina și a început o altă relație. Manelistul și-a făcut o nouă iubită, […] The post Tzancă Uraganul se

Gabriel Diaconu, medic psihiatru, a făcut câteva calcule simple şi a ajuns la concluzia că "mai devreme sau mai târziu, o jumătate de milion de români vor muri de

Joi, 8 aprilie, acţiunile producătorului de sisteme pluviale Raiko Transilvania vor intra la tranzacţionare pe piaţa AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) sub simbolul

Grupul activist „White Lies Matter” a furat un monument dedicat preşedintelui statelor confederate americane Jefferson Davis (1861-1865) ameninţând că face din el un scaun de toaletă dacă nu primeşte răscumpărarea

Stadionul a fost aproape plin la meciul de baseball dintre Texas Rangers și Toronto Blue Jays. 38.238 de oameni de toate vârstele s-au adunat luni pe Globe Life Field, din Arlington, pentru a urmări partida. Capacitatea stadionului e de 40.158 de

Vladimir Litvinenko, rectorul Universității de Mine de la Sankt Petersburg care i-a coordonat teza de doctorat președintelui rus Vladimir Putin, este cel mai nou miliardar de pe lista revistei americane Forbes. Averea lui Litvinenko este estimată la

Adrian Marinescu respinge ideea Andreei Moldovan privind o eventuală carantină de două săptămâni. Potrivit medicului, toată atenția trebuie să se îndrepte acum spre campania de vaccinare. Până astăzi, 7 aprilie, pe teritoriul României, au

Oamenii legii au întrerupt o nuntă la care erau circa o sută de persoane, ce se desfăşura la restaurantul unui hotel din Suceava şi au aplicat amenzi organizatorului şi administratorului unităţii în valoare totală de 6.000 de

Medicul Cătălin Denciu, rănit în incendiul de la Spitalul Piatra Neamţ în timp ce încerca să salveze pacienţii, a fost declarat ”Eroul Anului 2020” în Belgia, unde el se află acum sub

Decizia anunțată miercuri de instituția britanică pentru reglementarea medicamentelor vine după ce autoritățile au confirmat 79 de cazuri de cheaguri de sânge, dintre care 19 fatale, printre persoanele vaccinate cu prima doză, scrie Sky News.

Florin Salam și Roxana Dobre trăiesc o poveste de iubire de șapte ani și au împreună trei copii, dar abia acum s-a aflat cum a cucerit-o artistul pe mama copiilor săi. După pierderea imensă pe […] The post Cum a cucerit-o Florin Salam pe

Ora 13:00 - LIVE România în realitate. Invitat: Ovidiu Telegescu, psiholog. Prezentator: Ana Maria

Energia Mileniului III, firmă deţinută în procente egale de Max Boegl International şi de BTG Wide Consulting, reia dezvoltarea unui parc eolian de 99 MW în Tulcea, firma având un aviz nou emis de Transelectrica în baza unui contract de racordare

Rucsandra Hurezeanu, de profesie medic, a lansat brandul românesc de dermatocosmetice Ivatherm în urmă cu 15 ani, pe o piaţă dominată de nume

Comisiile parlamentare pentru cultură au respins astăzi, 8 aprilie, rapoartele de activitate ale TVR pe anii 2017, 2018 şi 2019, cu 13 voturi pentru și 7 împotrivă. Preşedintele Comisiei pentru cultură a Camerei Deputaţilor, Iulian Bulai, a