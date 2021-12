Bilanţ coronavirus, 16 decembrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 16.12.2021

16.12.2021 Bilanţ coronavirus, 16 decembrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Bilanț coronavirus România, 16 decembrie 2021. Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 16 decembrie 2021, dar și în ultimele 24 de […] The post



Bilanţ coronavirus, 16 decembrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Bilanț coronavirus România, 16 decembrie 2021. Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 16 decembrie 2021, dar și în ultimele 24 de […] The post Bilanţ coronavirus, 16 decembrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Bilanţ coronavirus, 16 decembrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că realizarea unui buget de stat orientat către oameni, cu măriri de pensii şi salarii, ţine de pricepere unui partid, acuzând PNL şi Guvernul Cîţu că pregăteşte un buget al

Fost deputat social-democrat, ales, în decembrie, pentru încă un mandat, pe listele PNL, Alexandru Ioan Andrei bate un record important în legătură cu relația pe care familia sa o are cu primăriile din

Ana Bogdan (28 de ani, locul 93 WTA) a fost eliminată de liderul WTA Ashleigh Barty (24 de ani) în turul 2 al turneului Yarra Valley Classic, scor 3-6, 3-6. Yarra Valley Classic este unul dintre cele două turnee WTA organizate înainte de Australian

Sărbătoare importantă în data de 1 februarie. Mai mulți sfinți sunt pomeniți în această zi deosebită în bisericile din țara

Un bărbat din Austria, mort din luna noiembrie a anului trecut, a fost ”uitat” de către serviciile funerare în apartamentul său din Viena. Vecinii au anunțat poliția după ce omul a decedat, însă abia în ianuarie, după mai bine de

Automobile Dacia, cel mai mare producător auto român, şi-a prelungit cu zece ani contractul de închiriere pentru cei 69.000 mp ocupaţi în Piteşti Industrial Park, proiect deţinut de Globalworth sub umbrela Globalworth

Edi Iordănescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, se plânge cu fiecare ocazie că nu dispune de soluții la mijlocul terenului. Și are dreptate. În lupta cu FCSB și Craiova, principalele contracandidate la titlu, Iordănescu este singurul

Când vine vorba despre structurile de conducere, CEC nu pare deloc banca tuturor românilor. E clar că au prioritate cei pasionați de studii la colegiile și academiile serviciilor noastre cele mai minunate și ale pilelor și relațiilor acestora.

Una dintre firmele grupului care administrează motorul de căutare Google a raportat venituri peste așteptări în al doilea trimestru consecutiv. Acțiunile Alphabet Inc au crescut cu 6%, scrie Reuters. Divizia

Un angajat al Ministerului Dezvoltării de la Departamentul de comunicare a murit în biroul său. Acesta a ajuns de dimineață la birou și i s-a făcut rău. O femeie de serviciu l-a descoperit și a

Oyl Company, o firmă de construcţii din judeţul Ialomiţa, a renunţat la activitatea de construcţii şi a rămas cu alte divizii active, după ce a intrat în insolvenţă şi a fost nevoită să se

Nivelul salariilor din România este destul de scăzut față de media europeană, mai ales pentru politistii de la Rutieră și nu numai. Am aflat ce salarii au agenții de poliție în 2021 cu tot cu […] The post Ce salariu are un poliţist din

Companiile au luat de la bănci pe parcursul între­gu­lui an 2020 credite noi, în lei şi în euro, în valoare de 45,6 mld. lei, în creş­te­re cu 2,4 mld. lei, respectiv cu 5,6% com­parativ cu nivelul de la finalul anu­lui 2019, potrivit

Consumul a crescut timid în 2020, cu puţin peste 2%, susţinut de vânzările de mobilă, electro-IT şi de comerţul online, care au avansat accelerat într-o perioadă în care alte sectoare au anunţat scăderi de până la

Campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 a început în decembrie 2020. Avem nevoie de imunizarea a cel puţin 60% din populaţie pentru a putea vorbi de începutul sfârşitului pandemiei şi a ne putea relua viaţa aşa cum o ştiam. Vezi cele mai

Cea mai bună echipă în deplasare în acest sezon de Championship, Swansea evoluează diseară pe teren propriu contra liderului Norwich, în etapa 28 din puternica divizie secundă engleză. Ambele echipe sunt în formă (Lebedele fiind neînvinse din

Vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford şi de compania AstraZeneca are eficacitate similară împotriva noii tulpini COVID depistate în Marea Britanie precum şi împotriva variantelor aflate anterior în circulaţie, a anunţat

Actorul canadian Christopher Plummer, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 91 de ani, în locuinţa sa din Connecticut, anunță BBC. Actorul canadian a rămas în memoria iubitorilor de cinema pentru rolul Căpitanului […] The

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod portocaliu și cod galben de vânt. Potrivit meteorologilor, rafalele vor depăși 130

Euraparlamentarul Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al PPE, îl critică pe Josep Borrell, după vizita Înaltului Reprezentant în Rusia, unde nu a reuşit să obţină eliberarea lui Aleksei Navalnîi. Mureşan afirmă că vizita a fost „o