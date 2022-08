Bianca Drăguşanu, party nebun la mare în timp ce Gabi Bădălău e plecat în vacanţă cu copiii. Cu cine a fost surprinsă? Video 28.08.2022

28.08.2022 Bianca Drăguşanu, party nebun la mare în timp ce Gabi Bădălău e plecat în vacanţă cu copiii. Cu cine a fost surprinsă? Video Weekendul nu putea să treacă fără o petrecere la malul mării. Așa cum îi este felul, Bianca Drăgușanu a făcut party nebun în clubul LOFT, în timp ce Gabi Bădălău e plecat în vacanță cu […] The post Bianca Drăguşanu, party nebun



Bianca Drăguşanu, party nebun la mare în timp ce Gabi Bădălău e plecat în vacanţă cu copiii. Cu cine a fost surprinsă? Video

Weekendul nu putea să treacă fără o petrecere la malul mării. Așa cum îi este felul, Bianca Drăgușanu a făcut party nebun în clubul LOFT, în timp ce Gabi Bădălău e plecat în vacanță cu […] The post Bianca Drăguşanu, party nebun la mare în timp ce Gabi Bădălău e plecat în vacanţă cu copiii. Cu cine a fost surprinsă? Video appeared first on Cancan.

Bianca Drăguşanu, party nebun la mare în timp ce Gabi Bădălău e plecat în vacanţă cu copiii. Cu cine a fost surprinsă? Video

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Donald Trump, fost preşedinte al Statelor Unite, a cerut unui judecător federal din Florida să forţeze Twitter să îi repună în funcţiune contul, informează The

Un tânăr de 28 de ani a ameninţat, sâmbătă, că va detona o bombă în fața unei case de schimb valutar din municipiul Arad. În urma verificărilor făcute de polițiști s-a descoperit că în pachetul pe care îl avea asupra lui se afla însă

Medicul Sorin Bivolaru, pneumolog la Spitalul Militar din Galaţi, susţine că în localităţile aflate în scenariul roşu nu doar clienţii restaurantelor ar trebui să prezinte certificatul verde, ci şi personalul localului, de la ospătar până

Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate zilnic a crescut de la 2.520 în 10 septembrie la 12.590, în 2 octombrie, arată o analiză a autorităţilor. Faţă de aceeaşi dată, numărul pacienţilor aflaţi la ATI aproape s-a triplat, de la 543 la

Gabi Bădălău şi-a sărbătorit ziua de naştere fără Bianca Drăguşanu. Afaceristul a petrecut întreaga seară alături de familie şi prieteni, în timp ce blondina s-a ocupat de câteva promovări în online. Destinul nu a fost […] The

Un turist german care s-a îmbolnăvit şi a făcut o formă gravă de COVID-19 după focarul epidemiologic apărut în 2020 în staţiunea tiroleză Ischgl a dat în judecată statul austriac. Bărbatul cere despăgubiri în valoare de 90.000 de

Datoria externă a băncilor - care include liniile de finanţare pe termen scurt şi pe termen lung acordate subsidiarelor locale de către băncile -mamă - s-a ma­jorat în primele şapte luni din 2021 cu doar 278,2 mil. euro, respectiv cu 3,85%,

FC Voluntari joacă ACUM cu Farul Constanța. Meciul a început la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet al etapei #11 live » FC Voluntari - Farul 0-0 Click AICI pentru

Un accident grav a avut loc, vineri, în municipiul Slatina, județul Olt. O fată de 12 ani a fost rănită, în zona unei treceri pentru pietoni, de un şofer. Ulterior, a fost transportată la spital, potrivit

.Rezultatele preliminare ale alegerilor locale din Georgia arată că formaţiunea de guvernământ din Georgia, partidul Visul Georgian, conduce pe fondul acuzaţiilor de fraudă electorală şi al pretenţiilor de victorie ale ambelor tabere

Liverpool - Manchester City, derby-ul etapei #7 din Premier League, s-a terminat 2-2, într-o atmosferă senzațională. S-a jucat care pe care pe Anfield, într-un meci în care toate golurile s-au înscris în repriza secundă. Într-o atmosferă

Categoria de alimente pe care românii declară că o aruncă cel mai frecvent este cea a alimentelor gătite (36%), dar şi pâinea şi produsele de panificaţie (17%), relevă un studiu realizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă care

Digitalizarea sectorului financiar – bancar, accelerată de pandemia de COVID-19 urmată de măsurile implementate de autorităţi, au atras din ce în ce mai mulţi consumatori în mediul online, astfel că trendul s-a schimbat, iar jucătorii din

Numele premierului apare în acheta jurnalistică Pandora Papers. Averile secrete şi relaţiile dintre liderii mondiali, politicieni şi miliardari au fost expuse într-una dintre cele mai mari scurgeri de date referitoare la documente

O mare campioană a rupt tăcerea după ani în care a ţinut ascunsă o

Direcţia de Sănătate Publică din Călăraşi a actualizat adresele şi programul de lucru al celor 6 centre de vaccinare deschise în judeţ, dar şi ce tip de vaccin se administrează în

Ludovic Orban își exprimă opinia despre o eventuală propuere de premier dacă actualul guvern va cădea în urma moțiunii de cenzură. „Ăsta ar fi tupeu maxim să vii tot cu Florin Cîțu”,

Adrian Iencsi, fost antrenor la Rapid şi Craiova, va fi prezent în studioul Realitatea Sportivă, de la ora 18:00, pe Realitatea

Un tânăr din Sibiu s-a stins din viață la spital, după ce s-a prezentat la unitatea spitalicească infectat cu noul coronavirus. De asemenea, acesta le-a prezentat medicilor și un certificat fals de vaccinare. Un tânăr […] The post Un

Preşedinta Senatului, Anca Dragu, a transmis marţi, după ce Guvernul Cîţu a căzut la moţiunea de cenzură, că USR susţine în continuare refacerea coaliţiei de guvernare PNL-USR-UDMR „în care sabotajul şi politica bunului plac nu îşi mai