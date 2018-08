Bianca, dans înnebunitor la LOFT! Imaginile care aprind fanteziile masculilor 24.08.2018

Însoțită de o prietenă, Bianca Drăgușanu a făcut spectacol la LOFT, unde a oferit un dans înnebunitor, care a aprins fanteziile tuturor masculilor prezenți în selectul club de pe litoral. (Cele mai bune oferte laptopuri) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de colecție cu superba blondă, în plină acțiune. Toți […] The post Bianca, dans înnebunitor la LOFT! Imaginile care aprind fanteziile masculilor appeared first on Cancan.ro.

Cabinetul de miniştri a aprobat o serie de modificări în legislaţie în contextul reformei fiscale asumate de către partidul de guvernământ. Cota impozitului pe venit pentru persoanele fizice urmează să fie redusă de la 18 la până la 12 la

Adus în locul lui Dan Petrescu în această vară, Edward Iordănescu şi-a început mandatul, câştigând Supercupa României în faţa Craiovei. De atunci însă, echipa a intrat în

În ultimele 24 de ore, traficul de persoane şi mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 204.800 treceri persoane, atât pe sensul de intrare cât şi pe cel de ieşire din ţară şi de aproximativ 51.600 treceri mijloace de

Fotbalul românesc a ajuns atât de jos şi pentru că jucătorilor le lipseşte o educaţie adecvată. Ceea ce s-a văzut şi marţi

Primăria Chişinău a anunţat miercuri, 25 iulie, că paznicul instituţiei, care l-a ameninţat pe reporterul Ziarului de Gardă că îi va tăia gâtul, a fost demis din

Ultimul sondaj CURS arată că majoritatea celor chestionaţi, fie că sunt susţinători ai PSD, PNL, Mişcarea România Împreună sau USR, se declară împotriva căsătoriei între persoanele de acelaşi

Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) salută eforturile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi ale Ministerului Sănătăţii de a grăbi ritmul de lucru pentru analizarea impactului pe care l-ar avea

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de numire a judecătoarei Corina Alina Corbu, în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Magistratul a fost achitat

Forumul Judecătorilor din România trage un semnal de alarmă în privinţa declaraţiilor care aduc atingere libertăţii de exprimare a magistraţilor. Apelul vine în contextul în care Liviu Dragnea şi Tudorel Toader au lansat atacuri la adresa

Un tânăr de 27 de ani, care a fost atacat, miercuri, de un urs, la Băile Tuşnad, a fost transportat la spital cu răni în zona pieptului, el fiind internat în Secţia de Boli Infecţioase, a

Grupul Rockwool începe lucrările de construcţie la fabrica de vată minerală bazaltică din judeţul Prahova, proiect ce implică o investiţie iniţială de aproximativ 50 de milioane de euro, conform

Cele două aeronave ale Forţelor Aeriene Române vor participa la misiunea de stingere a incendiilor din Grecia atât timp cât va fi necesar, a anunţat, miercuri, comandantul Bazei 90 Transport Aerian,

Allianz-Ţiriac a preluat portofoliul de asigurări de bunuri persoane fizice bancassurance Astra, cesionate în favoarea Raiffeisen Bank și Piraeus Bank, acoperite până în prezent de compania Astra, aflată

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri după-amiaza o avertizare Cod portocaliu de furtuni şi vijelii, valabilă în ora următoare în judeţele Vaslui, Iaşi şi

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, cu 39 titluri de Grand Slam în palmares, sugerează că este victima unei atitudini discriminatorii din partea Agenţiei naţionale antidoping (USADA), din cauza numărului mare de controale suportate,

Trupul unei femei în vârstă de 69 de ani, din comuna Moldova Suliţa, a fost recuperat de salvatorii de la ISU Suceava, după ce a fost luată de ape pe raza localităţii Benia. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a spus, miercuri,

Preşedintele Klaus Iohannis a atacat coaliţia de guvernare la lansarea unei case solare care produce mai multă energie decât consumă. "Ideile fără cap şi coadă devin legi şi ordonanţe", a spus acesta. Citește

Inovaţia în domeniul construcţiilor este una deosebit de importantă pentru România, în contextul în care ţara noastră are cele mai mici locuinţe din Uniunea Europeană, a declarat, miercuri, președintele

Peste 3.000 de porci au fost sacrificaţi în judeţul Brăila din cauza pestei porcine, iar autorităţile au anunţat că eutanasierea animalelor va continua zilele următoare. Citește mai

Reduceri la parfumuri. Elefant.ro, unul dintre cele mai mari magazine online din România, are oferte în această perioadă la mai multe categorii de produse. Citește mai