Bianca Andreescu a decis că nu va mai juca tenis în 2020! 22.09.2020

22.09.2020 Bianca Andreescu a decis că nu va mai juca tenis în 2020! Deși n-a jucat niciun meci în 2020, Bianca Andreescu are în continuare probleme cu recuperarea după accidentarea la genunchi și nu va mai apărea pe terenurile de tenis până în 2021. Bianca Andreescu, tenismena canadiană de origine română, s-a



Bianca Andreescu a decis că nu va mai juca tenis în 2020!

Deși n-a jucat niciun meci în 2020, Bianca Andreescu are în continuare probleme cu recuperarea după accidentarea la genunchi și nu va mai apărea pe terenurile de tenis până în 2021. Bianca Andreescu, tenismena canadiană de origine română, s-a retras și de la Roland Garros, iar astăzi a decis că nu va mai participa la […] The post Bianca Andreescu a decis că nu va mai juca tenis în 2020! appeared first on Cancan.ro.

Bianca Andreescu a decis că nu va mai juca tenis în 2020!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gigantul ceh de stat din sectorul energiei CEZ va dezvolta reactoare nucleare modulare mici în cooperare cu compania americană NuScale Power, relatează

Fondul de pensii administrate privat AZT Viitorul Tău, al doilea cel mai mare din România după NN Pensii, are investiţii de 2,4 miliarde de lei în acţiuni la Bursa românească, plus 42% în şase luni din 2019, evoluţie de­terminată de procesul

Modulele vor fi prevăzute cu un sistem de securizare – control de acces cu cartelă, care va fi alimentat de la un kit cu panou fotovoltaic de minim 250 W, care va asigura funcţionarea sistemului continuu, indiferent de condiţiile meteo.Sursa de

Retailerul olandezo-belgian are mai multe mărci private şi exclusive în portofoliu, însă cele mai puternice sunt 365 şi Gusturi Româneşti. Acesta din urmă grupează un portofoliu de circa 400 de

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a confirmat miercuri că s-a aflat pe fir în timpul controversatei discuţii telefonice pe care preşedintele Donald Trump a purtat-o cu omologul ucrainean Volodimir

OTP, cel mai mare grup bancar maghiar, a adus în lu­na august 320 mil. lei (67,66 mil. euro) la capi­talul subsidiarei din România, conform datelor de la Registrul

O femeie de 34 de ani, din Şelaru, mama unui copilaş de 5 ani, a încercat să-şi pună capăt zilelor, consumând o substanţă toxică. Tânăra locuia în satul Glogoveanu, cu părinţii, în urma despărţirii de

Azi, de la ora 17:50, încep meciurile din etapa a 2-a din grupele Europa League. Prima partidă a serii e cea dintre Astana și Partizan. de la 17:50 FC Astana - Partizan Vezi AICI live + statistici de la 19:55 Alkmaar -

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunţat joi extinderea suplimentară a operaţiunilor sale din România, alocând o aeronavă nouă la Iaşi şi adăugând şase noi rute externe, începând din 2020, de pe Aeroportul

Orange, liderul pieţei locale de telecom, a lansat Flexible Engine, serviciul Orange Business Services de public cloud prin care clienţii pot optimiza, transforma şi dezvolta aplicaţii de business. „Flexible Engine este o platformă de public cloud

Vremea se va rãci semnificativ faţã de intervalul anterior, astfel încãt valorile termice diurne se vor situa sub cele caracteristice perioadei. Cerul va fi mai mult noros în aproape toată ţara şi temporar va

Dragoş Smeu, un antreprenor din Bucureşti, a lăsat în ur­mă cu trei ani jobul dintr-o agenţie de comunicare pen­tru a crea Mavericks, pro­pria agenţie de marketing online, şi a crescut de la cinci clienţi iniţial, la peste 50 în prezent.

Adrian Petre (21 de ani), atacantul lui Esbjerg, a avut parte de o surpriză în Danemarca. Acesta a fost ales să apară pe coperta celebrului joc FIFA 20, în ediția dedicată echipei sale. Internaționalul de tineret, crescut de către UTA Arad, a

Mesaje războinice pe zidurile din baza sportivă a FCSB-ului » Florin Talpan luat în

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, a semnat vineri contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate privind construcţia Nodului Intermodal

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sâmbătă, la Focşani, că subvenţiile APIA vor fi plătite la timp şi în cuantum de 70%, un procent mai mare decât de obicei, în acest sens fiind pregătiţi în

Nume: N26 Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: N26 Funcţionalitate: N26 este o alternativă pentru serviciile bancare tradiţionale, utilizatorii având posibilitatea de a-şi deschide un cont bancar în euro în câteva

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, duminică, la Focşani, că românii vor să meargă la vot, iar în diaspora mai mult decât oriunde altundeva. "Există câteva mituri prin care PSD

Campionatele Mondiale de Atletism // Alina Rotaru a reușit 6,71 metri în ultimul act de la săritura în lungime, încheind întrecerea pe locul al șaselea. În ultima zi a Mondialelor de la Doha a concurat și ultima reprezentantă a României la

Berea One Beer Later se găseşte în HoReCa, dar şi în reţelele de hipermarketuri Kaufland, Auchan şi Carrefour şi în magazine