Betty Salam s-a accidentat pe plajă! ”O să-mi rămână semn” 05.08.2021

05.08.2021 Betty Salam s-a accidentat pe plajă! ”O să-mi rămână semn” Betty Salam s-a accidentat pe plajă și s-a ales cu piciorul bandajat. Fiica cea mare a lui Florin Salam le-a dezvăluit fanilor cum se simte după această situație neplăcută. Betty, era în culmea fericirii, în […] The post Betty Salam s-a



Betty Salam s-a accidentat pe plajă! ”O să-mi rămână semn”

Betty Salam s-a accidentat pe plajă și s-a ales cu piciorul bandajat. Fiica cea mare a lui Florin Salam le-a dezvăluit fanilor cum se simte după această situație neplăcută. Betty, era în culmea fericirii, în […] The post Betty Salam s-a accidentat pe plajă! ”O să-mi rămână semn” appeared first on Cancan.

Betty Salam s-a accidentat pe plajă! ”O să-mi rămână semn”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un jandarm din Ialomiţa este cercetat de superiori, după ce a fost surprins într-un mijloc de transport în comun fără mască de protecţie. Ancheta internă a pornit după ce mai mulţi călători l-au fotografiat pe militar şi au trimis imaginile

Agricultorii pot depune cererile de despăgubiri pentru secetă până la data de 15 septembrie, iar sumele vor fi plătite trei zile mai târziu, a declarat ministrul Agriculturii şi

Vânzările la pasta de dinţi, o piaţă de circa 70 mil. euro anual, potrivit datelor Euromonitor, sunt controlate de compa­niile internaţionale care nu au fabrici în România, iar producătorii români nu reuşesc să îşi facă loc pe rafturile

Orange, liderul pieţei locale de telecomunicaţii, a obţinut şi în 2019 cel mai mare profit net din întreaga industrie de IT şi telecom, cu un rezultat de 384 mil. lei, dublu faţă de anul precedent, arată o analiză realizată de ZF pe baza

Fanii au oferit un moment pirotehnic jucătoarelor în fața hotelului la care sunt cazate. Fetele lui Carmen Amariei au cântat împreună cu suporterii Înarmați cu torțe, fumigene și portavoci, fanii Rapidului le-au făcut vineri seara o surpriză

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a anunțat vineri că fermierii pot depune cererile de despăgubiri pentru secetă până la 15 septembrie, iar banii vor începe să le intre în conturi trei zile mai târziu. ”Primul

Institutul Oncongen din Timişoara, care lucrează la dezvoltarea vaccinului împotriva coronavirusului SARS-Cov-2, a fost vizitat de ambasadorul Indiei în

În 2009, când Bitcoin a apărut pe scenă, se vorbea de o utopie - bani şi plăţi des­centralizare, fără intermediari. Într-un deceniu, nu doar că alte zeci de monede digitale au apucat să se nască sau să moară, dar ideea banilor invizibili

Rata finală de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat este de 34,1%, în creștere cu aproape 1% față de sesiunea august-septembrie din 2019, c

d a fost de 33,4%.

După ce a lansat scenariul în care elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie, Ludovic Orban a revenit astăzi asupra acestui subiect delicat! Aflat într-o vizită în Bistrița-Năsăud, premierul a făcut noi precizări privind începerea

Deputata Violeta Ivanov a fost desemnată de Partidul Politic Şor pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie. Anunţul a fost făcut într-o intervenţie video de către liderul formaţiunii, Ilan Şor, după şedinţa Consiliului

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se va îmbrăca în galben în etapa a zecea a Le Tour, el reușind să preia primul loc în clasamentul general de la Adam Yates. Luni e prima zi de pauză. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s-a impus duminică în

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sâmbătă, la Fălticeni, că, în cazul care Guvernul va decide ca şcolile să nu se deschidă pe 14 septembrie, va iniţia discuţii în Parlament privind amânarea alegerilor locale, informează

Nume: Google Meet Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Google LLC Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a organiza videoconferinţe HD pentru grupuri cu până la 250 de persoane astfel

Mai multe persoane au fost victimele unor atacuri din centrul orașului britanic Birmingham. O persoană a decedat, iar alte șapte sunt rănite, acestea fiind înjunghiate. Doi dintre răniți sunt în

Valoarea unei bovine este cunoscută mai ales din producţia de lapte a acesteia. Dacă producţia zilnică de lapte este mare, este clar că avem de a face cu o rasă ce va aduce mari beneficii crescătorilor

Pe 8 septembrie, este Sfânta Maria Mică, ocazie de a spune la mulți ani celor ce poartă acest nume. Și de sărbătoarea cunoscută drept Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria, care este prăznuită în fiecare an pe data de 15 august nu este

Un număr de 1.136 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost depistate în ultimele 24 de ore, bilanţul total al infectărilor ajungând astfel la 97.033. În ultima zi au murit 41 de pacienţi, iar 460 sunt internaţi la ATI. În

Luptătorul brazilian Johnny Walker este următorul nume pe lista celebrităților care îi provoacă pe gameri în FIFA 20, iar sportivul are o echipă plină de surprize, dar și foarte periculoasă. Lipsesc Messi, De Bruyne sau Cristiano Ronaldo, dar

În vederea înlocuirii rețelei publice de apă potabilă în București, în zona intersecției bulevardul Iuliu Maniu – bulevardul Vasile Milea, se vor institui restricții de circulație, în etape, a informat Brigada Rutieră într-un