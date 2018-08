BERD avea la finele primului semestru 168 de proiecte în derulare în România 21.08.2018

21.08.2018 BERD avea la finele primului semestru 168 de proiecte în derulare în România Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) cumula la finele primului semestru din 2018 investiţii totale, în România, de 8,1 miliarde de euro, un număr total de 423 de proiecte şi 168 de proiecte în derulare, arată datele



Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) cumula la finele primului semestru din 2018 investiţii totale, în România, de 8,1 miliarde de euro, un număr total de 423 de proiecte şi 168 de proiecte în derulare, arată datele publicate pe site-ul instituţiei financiare internaţionale.

Din 2020, Detroit Auto Show nu va mai deschide balul premierelor auto, acesta fiind organizat în luna iunie. Concurenţa CES şi lipsa a tot mai mulţi constructori de la evenimentul american au condus la acestă

După ce un cetăţean a publicat imagini video şi foto, devenite virale pe Internet, despre calitatea proastă a reparaţiei drumului din satul Vărvăreuca, Soroca, iar o parte din mass-media de la Chişinău a răspândit această informaţie,

O nouă campanie de prevenire a furturilor din locuinţe a fost demarată de Insepctoratul General al Poliţiei Române şi Groupama Asigurări. Iniţiativa, care se va implementa în următoarele 6 luni, se află la a şaptea ediţie şi are ca obiectiv

Mai multe persoane, simpatizanţi ai Partidului Şor, au manifestat dimineaţă în faţa Primăriei Chişinău, unde primarul ales nevalidat, Andrei Năstase, susţinea o conferinţă de presă despre „mafia imobiliară” din capitală, ultimul fiind

HOROSCOPUL LUNII AUGUST 2018. Persoanele nascute sub semnul Gemeni vor da dovada de o energie inimaginabila in lupta pentru locul lor sub soare. Atat in plan profesional, cat si sentimental. In

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că procurorul general Augustin Lazăr l-a consultat înainte de a o numi pe Anca Jurma în funcţia de procuror şef interimar al DNA. Toader a

Marina libiană a anunţat, duminică, că 156 de migranţi au fost interceptaţi de paza de coastă în două incidente separate în timp ce încercau să ajungă în Europa pe mare, informează luni

Şoferul unei maşini în care se aflau doi adulţi şi cinci copii a adormit la volan şi a plonjat, luni, cu maşina, în albia unui râu, pe raza comunei timişene Voiteg. "Şoferul a adormit la volan şi

Obiecte din colecţia personală a astronautului american Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună, vor fi scoase la vânzare în cadrul unor licitaţii organizate la sfârşitul acestui an şi

Astăzi, de la 13:45 şi 15:00, UEFA organizează tragerea la sorţi pentru turul 3 preliminar al Europa League. În urne se vor afla cele trei echipe din Liga 1 calificate în a doua competiţie europeană: U Craiova, FCSB şi Viitorul, dar

Dinamo s-a impus cu greu în primul meci din noul sezon, 2-1 cu FC Voluntari. Echipa lui Florin Bratu a avut o evoluție modestă timp de 60 de minute, fiind condusă de ilfoveni și revenind pe final. Cei mai slabi jucători de la Dinamo au fost

La 33 de ani, Bali Rodríguez este una dintre cele mai cunoscute manechine costaricane, trăind într-o călătorie continuă pe toate continentele pentru a-și împlini cariera. Splendida blondă, fondatoarea primei agenții de modele

Atacantul Olivier Giroud, 31 de ani, a anunțat înaintea Campionatului Mondialului că, dacă Franța câștigă titlul mondial, se tunde zero. A făcut-o! Cu câteva zile înainte ca Mondialul să înceapă, când

Bulgarul Grigor Dimitrov, locul 6 ATP, se bucură din plin de vacanță, alături de iubita sa, cântăreața americană Nicole Scherzinger. Dimitrov, 27 de ani, și Nicole, 40 de ani, au fost surprinși în ipostaze incediare pe un yacht,

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a obţinut o victorie neaşteptată în Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei, după ce a luat startul de pe locul al 14-lea al grilei de start, duminică, pe circuitul de la Hockenheim, informează Agerpres.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea lui Felix Bănilă în funcţie de procuror-şef sl DIICOT, pe o perioadă de trei ani. Citește mai

Câinii de terapie pot contribui la reducerea simptomelor tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie (ADHD) la copii, au confirmat oamenii de ştiinţă în urma primului studiu clinic randomizat controlat, efectuat în

Prajitura. Cum să prepari o delicioasă prajitura cu brânză şi afine, fină, uşoară, fără multe calorii, perfectă pentru zilele călduroase de vară. Citește mai

Atunci când soţul său, Emmanuel Macron, a câştigat cursa prezidenţială, Brigitte a fost principalul subiect de discuţie al tuturor. S-a vorbit despre vârsta ei înaintată (n.r. 65 de ani), despre diferenţa de vârstă dintre parteneri, dar

Un hoţ care a intrat să fure într-o casă din Ploieşti a descoperit cadavrul mumificat al proprietarei. Speriat de consecinţele juridice care ar fi apărut dacă i s-ar fi imputat infracţiunea de omor, bărbatul a mers la Poliţie spunând că