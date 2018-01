BenefitOnline.ro: În 2017, corporatiştii români au investit de circa 5 ori mai mult în beneficii de sănătate 29.01.2018

29.01.2018 BenefitOnline.ro: În 2017, corporatiştii români au investit de circa 5 ori mai mult în beneficii de sănătate Bugetele de beneficii pentru angajaţii marilor companii din România direcţionate către domeniul sănătăţii au crescut anul trecut de aproape cinci ori comparativ cu 2016 pe platforma BenefitOnline.ro, având în vedere că, deşi majoritatea



Bugetele de beneficii pentru angajaţii marilor companii din România direcţionate către domeniul sănătăţii au crescut anul trecut de aproape cinci ori comparativ cu 2016 pe platforma BenefitOnline.ro, având în vedere că, deşi majoritatea firmelor asigură angajaţilor un abonament medical ca beneficiu fix, angajaţii îşi fac suplimentar achiziţii de servicii suplimentare (top-up-uri) de la acelaşi furnizor medical sau chiar asigurări de sănătate şi pachete stomatologice care sunt mai scumpe.

