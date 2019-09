Ben Johnson, primul mare atlet dovedit dopat cu steroizi anabolizanţi, vine la Timişoara 25.09.2019

25.09.2019 Ben Johnson, primul mare atlet dovedit dopat cu steroizi anabolizanţi, vine la Timişoara Ben Johnson, acum în vârstă de 58 de ani, vine în România, la Timişoara, pentru a participa la prima ediţie a evenimentului “Performaţa în sport”, organizat Sorin Sărăndan, fostul handbalist al Politehnicii



Ben Johnson, primul mare atlet dovedit dopat cu steroizi anabolizanţi, vine la Timişoara

Ben Johnson, acum în vârstă de 58 de ani, vine în România, la Timişoara, pentru a participa la prima ediţie a evenimentului “Performaţa în sport”, organizat Sorin Sărăndan, fostul handbalist al Politehnicii Timişoara.

Ben Johnson, primul mare atlet dovedit dopat cu steroizi anabolizanţi, vine la Timişoara

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Autorul crimei din Sighetu Marmaţiei, în urma căreia o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat, a fost arestat preventiv. Decizia judecătorilor maramureşeni nu este definitivă, însă bărbatul în vârstă de 35 de ani n-a contestat

Metrorex va achiziţiona trenuri noi de metrou care vor opera pe Magistrala 5. Anunţul de participare la licitaţie a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice

Peste o mie de profesori de limba engleză din România au participat la prima ediţie a conferinţei National Geographic Learning Day, care a avut loc pe 23 martie, în Bucureşti. Ei au învăţat depre noi metode de predare a limbii engleze de la cei

Dacă sunteţi începător în tranzacţionare sigur v-aţi întrebat ce stil de tranzacţionare vi s-ar potrivi. Scalping, day tranding, swing trading, tranzacţionare pe termen lung? Diverse variante, dar care ar fi cea mai potrivită pentru

Peste 2.200 persoane vor participa la cursurile gratuite organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în luna aprilie 2019. În judeţul Călăraşi, doar 28 de şomeri vor participa la instruiri

Viorica Dăncilă trebuie să îşi dea demisia imediat, spune liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, argumentând că anularea vizitei la Bucureşti a Regelui Iordaniei "este de o gravitate

Meteorologii au emis, luni, noi avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în două judeţe din Transilvania. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la

Regimul termic va fi destul de oscilant în următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi în scădere atât pe timpul zilelor, cât şi al nopţilor, iar ploile vor reveni în majoritatea regiunilor

Comisia Europeană a încheiat pregătirile pentru situaţia 'din ce în ce mai probabilă' a unui Brexit fără acord, la 12 aprilie, a anunţat luni Bruxellesul într-un comunicat, transmite AFP. Acest anunţ survine

Au apărut modificările pe care Ministrul Justiției intenționează să le facă în privința codurilor penale, dar și soluția pe care acesta o propune cu privire la completurile ilegale de cinci judecători.

Anunţul făcut de premierul Viorica Dăncilă cu privire la faptul că Guvernul va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim "a stârnit entuziasmul sălii, dar a aruncat pe Apa Sâmbetei 50 de ani

Partida Simonei Halep cu Venus Williams, din oprimile turneului de la Miami se dispută în acestă seară, cu începere de la ora 22. DAT FIIND INTERESUL pentru această dispută, cu mare probabilitate, jocul va

Peste 30.000 de locuri de muncă vacante sunt disponibile la nivel naţional, potrivit informaţiilor publicate luni de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), care ia în calcul

Vascar, unul dintre principalii producători locali de preparate din carne şi conserve, a deschis un nou magazin în Iaşi, ajungând la patru unităţi în Oraş şi la 19 în regiunea Moldovei. Noul magazin se întinde pe o suprafaţă de 80 mp şi a

Mauricio Pochettino a plâns duminică, la primul meci văzut pe noul White Hart Lane. Managerul lui Tottenham o ameninţă pe Manchester City cu infernul pregătit de fanii londonezi pe 9 aprilie. După 11 ani de la lansarea proiectului,

Readus pe banca celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane a început să lucreze la transferurile din vară, iar France Football anunță că atacantul Kylian Mbappe, 20 de ani, este principala țintă. Revista France Football anunță că Zinedine

In cazul in care urmeaza sa ajungi in Bucuresti, fie in scop de serviciu, fie pentru a vizita orasul pentru cateva zile, conteaza mult alegerea locului in care vei sta. Iar cazarea in regim hotelier Bucuresti reprezinta o alegere avantajoasa din multiple

Ciprian Gugu, în vârstă de 15 ani, a fost găsit de polițiștii gorjeni în gara din Caracal. Acesta a dispărut fără urmă zilele trecute, după ce ar fi fost certat de părinţi pentru nota mică de la simularea Evaluării Naţionale. „Astăzi,

Medicul unui spital din Capitală a fost amendat cu 115 mii de lei pentru trafic de influenţă, anunţă Procuratura Anticorupţie cu referire la decizia Judecătoriei Chişinău, pronunţate pe 11

Contrar opiniei larg împărtăşite, PSD nu trebuie ras de pe fata pământului printr-o revoluţie furioasă. Furia la adresa PSD e legitimă, dar contraproductivă electoral. Nu ajută cu nimic să distrugi un partid. În spatele său, sunt oameni