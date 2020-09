Belgia a restituit Guatemalei o mască mayaşă din jad cu o vechime de peste 1.000 de ani 15.09.2020

Belgia a restituit Guatemalei o mască mayașă din jad, a cărei vechime este de peste o mie de ani. Masca a fost furată și scoasă ilegal din țară, a anunțat luni ministrul guatemalez al afacerilor externe, relatează Agerpres. “Piesa, realizată din mozaic de jad, fusese exportată ilegal de traficanţi internaţionali. Masca a fost confiscată la […]

