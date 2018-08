Becali exultă după decizia în cazul Craiovei: "E aur pentru mine" » Cum vrea să se folosească pentru a recupera palmaresul și numele Steaua 22.08.2018

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre motivarea Curții de Apel, care a arătat că CSU Craiova, echipa din Liga 1, nu este continuatoarea Științei și nu are palmaresul istoric al formației oltene. Decizia este definitivă. (Detalii și documente AICI). ...

Pensionarea fostului comandant al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, permite Inspectoratului General al Poliţiei Române organizarea unui concurs pentru funcţia de şef de

Primele rezultate ale examenului de Definitivat au fost publicate pe site-ul edu.ro. Aproape 9.000 de profesori au susţinut examenul în acest an, potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). Candidaţii pot depune contestaţie

Ministrul culturii a anunţat săptămâna trecută că s-a hotărât să se întoarcă de pe direcţia greşită pe care ar fi luat-o şi că de acum va face „un pas extrem de important în direcţia

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi că dosarele celor patru candidaţi pentru şefia DNA vor fi analizate în perioada următoare iar vineri se va ajunge la o concluzie cu privire la o

Ambasada României la Atena are în atenţie evenimentele legate de incendiile produse în Grecia şi încearcă să afle dacă sunt români printre persoanele afectate, până în prezent nefiind

Ministerul Educaţiei a anunţat, ieri, că în prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi cel dual, pentru anul şcolar 2018 - 2019, au fost ocupate peste 18.000 de locuri, mai exact 15.520

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elenă că, în ultimele zile, capitala Atena se confruntă cu incendii de

Creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,8% la finele lunii iunie (1,3% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2017, la 242 miliarde lei, pe seama majorării cu 15,3% a componentei în lei (9,4% în termeni reali) şi a diminuării cu 6,2%

GSP.ro te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

CFR Cluj și Malmo se înfruntă în turul 2 din Liga Campionilor, astăzi, de la 19:00. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. Echipele probabile CFR Cluj:

Amazon a dezvăluit trailerul documentarului "Totul sau Nimic: Manchester City". Despre un sezon în care City a cucerit campionatul învățând să joace "un fotbal nimicitor" Pe 17 august, va apărea "All or Nothing: Manchester City".

Unul dintre cei mai mari retaileri care activează în domeniul alimentar a anunţat marţi că îşi lansează prima marcă proprie de îmbrăcăminte pentru bebeluşi şi copii de până la şase

Felix Bănilă a anunţat la instalarea în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) că prioritatea sa este evaluarea întregii activităţi a

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a declarat marţi, la Bistriţa, cu ocazia vizitării unei case de tip familial construită de fundaţia Hope and Homes for Chidren (HHC), că Statele Unite încurajează România să relaxeze restricţiile privind adopţiile

Românii vor putea retrage bani din contul bancar şi de la comercianţii angro sau la prestatorii de servicii. Legea 191/2018 a fost publicată marţi în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare

Guvernul a aprobat astăzi, 24 iulie, alocarea sumei de 212,15 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate din 28 de judeţe, ca urmare a cantităţilor foarte mari de precipitaţii care au generat

Premierul Pavel Filip a făcut mai multe anunţuri marţi, 24 iulie, după şedinţa Partidului Democrat, prin care guvernarea încearcă să combată economia tenebră, aşa-numitele salarii în plic, şi să stimuleze mediul de afaceri. Potrivit

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, sociologul Mirel Palada, a promovat printr-o postare pe Facebook, ideea că românii din diaspora care îşi doresc să voteze ar trebui să o facă doar dacă se întorc acasă, acesta fiind modul prin

Cea de-a XV-a ediţie a concursului naţional „Mesajul meu antidrog”, unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din toate judeţele ţării şi

Guvernul a aprobat astăzi, 24 iulie, printr-o hotărâre, alocarea sumei de 10 milioane de lei pentru municipiul Sibiu (judeţul Sibiu), din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în vederea finanţării investiţiei „Sistem de