Bebino vrea la mama! Motivul este… 30.01.2020

30.01.2020 Bebino vrea la mama! Motivul este… Celebrul interlop Marius Alecu, supranumit Bebino, liderul Clanului Sportivilor, s-a adresat instanței de judecată pentru a-i fi schimbată adresa la care să execute arestul la domiciliu. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat toate detaliile



Bebino vrea la mama! Motivul este…

Celebrul interlop Marius Alecu, supranumit Bebino, liderul Clanului Sportivilor, s-a adresat instanței de judecată pentru a-i fi schimbată adresa la care să execute arestul la domiciliu. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat toate detaliile noului proces. (VEZI ȘI: BEBINO A FOST PLASAT ÎN AREST LA DOMICILIU. CURTEA DE APEL BUCUREȘTI I-A ANULAT MANDATUL DE […] The post Bebino vrea la mama! Motivul este… appeared first on Cancan.ro.

Bebino vrea la mama! Motivul este…

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un polițist local din Brașov i-a uimit pe toţi! Citește mai

Un bărbat de 41 de ani, bănuit că comiterea jafului de la casa de schimb valutar din localitatea Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj, de pe data de 25 februarie, a fost capturat de poliţiştii gorjeni în această

Ziua Jandarmeriei Române a fost sărbătorită la Cluj, în Parcul Central, cu mare fast. Câţiva protestatari au ţinut să fie prezenţi la eveniment şi au venit cu un

Top modelul şi actriţa Mădălina Ghenea (30 de ani) şi dealerul de artă Vito Schnabel (32 de ani) au fost surprinşi sărutându-se, fapt ce confirmă astfel despărţirea româncei de tatăl fetiţei ei, omul de afaceri Matei

Anul acesta, consumatorii de energie electrică din oraşele municipii de judeţ din aria operaţională Distribuţie Oltenia au economisit peste 44 500 kWh în timpul Orei Pământului comparativ cu anul

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Fran Timmermans, a declarat, miercuri, că Laura Codruţa Kovesi este o juristă de foarte bună calitate, pe care o admiră pentru curajul său, iar CE a spus, inclusiv în discuţiile cu autorităţile române,

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a revizuit drastic în scădere toate previziunile economice ale Guvernului italian, determinându-l pe preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker să ceară Romei să ia măsuri

Finlandezii urmează modelul gamei S10 a celor de la Samsung, adoptând un ecran perforat pe cel mai nou smartphone al

Statul Brunei a introdus o nouă lege islamică prin care pedepseşte cu moartea relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex şi adulterul. Noile măsuri, care au intrat în vigoare de miercuri, acoperă

Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat că Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, este candidata preferată de Parlamentul European pentru a ocupa postul de procuror-șef

Partidul Justiţiei şi Dezvoltării din Turcia (AKP), condus de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, contestă oficial pierderea în alegerile locale din această săptămână. Partidul condus de

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, solicitarea PNL ca ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, să vină la "Ora Guvernului", în perioada 8 - 12 aprilie. Grupul parlamentar al PNL

Mick Schumacher, fiul multiplului campion mondial Michael Schumacher, a făcut primele sale tururi de pistă într-un monopost de Formula 1, de la Ferrari, marţi. Mick Schumacher, în vârstă de 20 de ani, a

Un manager de conturi, în vârstă de 29 de ani, a murit în prima sa zi de vacanţă, după ce a fost aruncat de pe o banană gonflabilă, pe un lac din Portugalia, potrivit Daily Mail. Richard

Fostul secretar general al PSD Marian Neacşu s-a prezentat miercuri la Direcţia Naţională Anticorupţie, unde a fost audiat în dosarul lui Mircea Drăghici legat de cheltuirea banilor primiţi de partid

Deputatul PNL Ioan Cupşa a declarat miercuri, în contextul afirmaţiilor prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, că România şi-ar putea pierde dreptul de vot în Consiliul European,

Nicolae Badea, fostul președinte al lui Dinamo, și viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, se vor întâlni ca să negocieze o modalitate prin care să deblocheze "afacerea stadionul". Conform surselor din anturajul lui Nicolae

Simona Halep, 27 de ani, locul 2 WTA, este marea favorită a sezonului de zgură, potrivit unei analize publicate pe site-ul oficial al WTA. Ca să întocmească un clasament al favoritelor la câștigarea trofeelor turneelor pe zgură, specialiștii au

Vot surpriză, miercuri, la moţiunea simplă pe Transporturi. Lia Olguţa Vasilescu a votat în favoarea moţiunii şi împotriva ministrului Răzvan Cuc. Vasilescu, care este în prezent purtător de cuvânt al PSD şi consilier pe probleme de

Britanicul Lewis Hamilton, campionul mondial în exercițiu al Formulei 1, a devenit cel mai bine plătit pilot din istoria competiției, detronându-l pe Michael Schumacher. Lewis Hamilton, 34 de ani, pilotul echipei Marcedes, a câștigat 489 milioane