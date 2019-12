Beaking news. Raed Arafat, implicat într-un accident rutier 18.12.2019

18.12.2019 Beaking news. Raed Arafat, implicat într-un accident rutier Raed Arafat, șeful DSU, a fost implicat într-un accident rutier petrecut miercuri seară, însă în urma impactului nimeni nu a fost rănit. Potrivit lui Arafat, un șofer care vorbea la telefon a pătruns pe contrasens și a lovit frontal mașina în



Beaking news. Raed Arafat, implicat într-un accident rutier

Raed Arafat, șeful DSU, a fost implicat într-un accident rutier petrecut miercuri seară, însă în urma impactului nimeni nu a fost rănit. Potrivit lui Arafat, un șofer care vorbea la telefon a pătruns pe contrasens și a lovit frontal mașina în care se afla acesta. „Nu e nimic grav. (…) Cineva, dintr-o intersecție, a intrat […] The post Beaking news. Raed Arafat, implicat într-un accident rutier appeared first on Cancan.ro.

Beaking news. Raed Arafat, implicat într-un accident rutier

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ţări ca România, Bulgaria, Letonia, Polonia, Croaţia şi Ucraina şi-ar putea pierde până în 2045 peste 20% din populaţia activă, capabilă să lucreze. Aceasta este concluzia unui studiu al unui institut din

Antrenorul echipei PSG, Thomas Tuchel, a declarat sâmbătă că starul formaţiei, brazilianul Neymar, accidentat din ianuarie la piciorul drept, se simte bine dar că nu poate aprecia data când acesta ar

Ministrul Edicației, Ecaterina Andronescu a declarat că se află în lucru în cadrul ministerului o nouă lege a învățămîntului.Într-o prezentare la „Dezbaterile de la Sinaia” organizate de

În a 20 sâmbătă de proteste a vestelor galbene, mobilizarea a scăzut considerabil. În perimetrele interzise din centrul Parisului- Champs Elysee, președinție, Camera Deputaților au fost reținute câteva zeci

Simona Halep a urcat un loc în clasamentul mondial al jucătoarelor de tenis,fiind pe locul 2, după victoria austaliencei BARTY în finala de la Miami. Pliskova, dacă ar fi câștigat finala urca pe locul 2.

Denis Alibec n-a fost nici pe bancă la meciul Astrei contra CFR-ului, de la Cluj. Atacantul care a jucat doar în a doua repriză a meciului cu FCSB a avut din nou dureri, așa că antrenorul Costel Enache l-a menajat. Fotbalistul Astrei

Aproape să termine junioratul, jucătorul de tenis Cristian Filip Jianu, 17 ani, dispută primele turnee la seniori. Românul care a urcat până în semifinalele probelor se simplu și de dublu la Australian Open este în ”sferturi” la Tabarka

Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminică, în Marele Premiu al Bahreinului, fiind pentru prima oară în cariera sa când va lua startul de pe primul loc al grilei. Ferrari a dominat sâmbătă şi a treia sesiune de

Ligue 1 2019, etapa a 29-a. Lyon deschide runda la Rennes. PSG joacă la Toulouse. Program. Vineri, 29 martie 21.45 Rennes - Lyon 0-1 VIDEO Sâmbătă, 30 martie 18.00 Marseille - Angers 2-2 VIDEO Marseille este pe locul 4, care duce în grupele Europa

Cozmin Guşă şi caravana "Romania 2019" au ajuns, sâmbătă seară, la Focşani. Citește mai

Căpşunele româneşti, dulci şi aromate, ajung în pieţe în a doua parte a lunii aprilie, spun cultivatorii. Va fi momentul în care fermierii fac bilanţul ultimelor luni de muncă pe terenurile cultivate cu căpşuni, care presupune o grijă

Numărul medicilor dentişti raportat la totalul populaţiei situează România la coada clasamentului european. În plus, dieta românilor s-a modificat mult, în sens negativ, în ultimii ani. Ce spun specialiştii că ne împiedică să avem o bună

Au trecut deja un număr însemnat de zile de când d-na Viorica Vasilica Dăncilă s-a întors acasă după vizita „istorică” din Statele

Francezii îi spun Île flottante, în engleză Floating island, adică insule plutitoare, pentru bulgăraşii din spumă de ou care plutesc pe crema fină de vanilie. Bănăţenii şi ardelenii îi zic, simplu, lapte de pasăre şi este unul din

Secţiile de vot au fost deschise în Ucraina pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale, extrem de imprevizibile, cu un actor fără experienţă politică în fruntea sondajelor într-o ţară care se confruntă cu un război, potrivit

Peste 5.200 de şomeri erau înregistraţi la sfârşitul lunii februarie 2019 în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa, cei mai mulţi dintre ei având studii gimnaziale. Astfel, s-a =nregistrat o rată a

După o absenţă de mai bine de trei ani (fără a socoti reprezentaţia în concert din 2018), Toscarevine în repertoriul Operei Naţionale Bucureşti. Este a treia producţie prezentată în clădirea din Piaţa Eroilor în aproape 70 de ani.

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia care fac parte din formaţia corală s-au calificat la faza naţională a Olimpiadei

O bătrână, în vârstă de 87 de ani, din satul tulcean Zebil, a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corpului, după un incendiu care i-a distrus locuinţa. Purtătorul de cuvânt al

Administraţia Donald Trump a suprimat o serie de ajutoare financiare acordate ţărilor din America Centrală acuzate de preşedintele american că nu fac "nimic" pentru a împiedica migranţii să ajungă în