Bayern, spulberată de Hoffenheim, scor 4-1 în etapa a doua din Bundesliga! 28.09.2020

28.09.2020 Bayern, spulberată de Hoffenheim, scor 4-1 în etapa a doua din Bundesliga! După 10 luni de invincibilitate, Bayern a pierdut în sfârșit un meci. Bavarezii au fost învinși la Hoffenheim, scor 1-4, în a doua etapă din Bundesliga.



Hoffenheim a început tare duelul cu Bayern și a marcat două goluri în […]

Pe fondul scăderii numărului de elevi din judeţ, s-a hotărât închiderea lor şi trimiterea copiilor la şcolile din

Viitorii pensionari ai României au 15,8% din Banca Transilvania prin intermediul fondurilor de pensii private obligatorii Pilon II şi au astfel investiţii de 1,9 miliarde de lei la S1/2019 la cea mai tranzacţionată acţiune de la Bursa românească,

Octavian Greblă, fiul secretarului general al Guvernului, Toni Greblă, a fost instalat la conducerea companiei strategice IAR Ghimbav, care se ocupă cu fabricarea de echipamente pentru industria

Fermierii şi agrobusinessurile din SUA se confruntă cu perspectiva în creştere a unor pierderi pe termen lung la nivelul vânzărilor la export în condiţiile escaladării războiului comercial al preşedintelui Trump cu China, avertizează Boston

Traficul rutier este restricţionat joi dimineaţă pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 43, în dreptul localităţii Săruleşti din cauza unui accident rutier, soldat cu rănirea uşoară a unei

EXCLUSIV Mihai Stoica, adevărul despre demisia de la FCSB + motivul pentru care a acceptat să lucreze cu Gigi

Parlamentarii PSD Mihăiţă Găină şi Sorin Bota, care au semnat moţiunea de cenzură, au şi votat-o în plen. Pe lângă ei, şi liderul tineretului PSD, Petrea Gabriel, a votat moţiunea. Mihăiţă Găină este şi finul ministrului Agriculturii,

Preşedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi că votul la moţiunea de cenzură reprezintă "un bacalaureat politic al Parlamentului", adăugând că prim-ministrul Viorica Dăncilă conduce "unul dintre cele

Exuberanţa i-a cuprins pe români. Căci guvernul Dăncilă a căzut. Insistent prezisul ”eşec” al moţiunii, asupra căruia pariaseră nişte ziarişti bine citiţi, dar rău informaţi, nu s-a produs. Dar ce va fi de acum

Poliţiştii au intervenit, ieri, la nivel naţional la peste 2.600 de evenimente, au constatat peste 868 de infracţiuni şi au aplicat peste 9.600 de contravenţii, în cadrul acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea faptelor antisociale şi

Candidata Franţei pentru un post în viitoarea Comisie Europeană, Sylvie Goulard, a fost respinsă joi, la a doua audiere, de cele două comisii specializate din Parlamentul European, transmite

Familiile afectate în urma accidentului rutier produs în data de 5 octombrie în judeţul Ialomiţa vor primi ajutoare de urgenţă în valoare de 122.000 lei de la bugetul de stat, a anunţat, vineri,

O minoră de 15 ani a trecut prin clipe groaznice. Fata a fost racoltată de doi bărbaţi, care au obigat-o să se prostitueze pentru a câștiga de pe urma ei sume uriașe. Totul a fost descoperit după

Respingerea candidatei franceze Sylvie Goulard pentru un post în Comisia Europeană, la care se adaugă respingerea anterioară a propunerilor României şi Ungariei, Rovana Plumb şi Laszlo Trocsanyi, pune sub

România a câştigat titlul de campioană europeană la competiţia „European Cyber Security Challenge 2019”, care a avut loc în perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din

Campania pentru alegerile prezidenţiale a început sâmbătă, cu 14 candidaţi la funcţia de şef al statului şi cu noi măsuri - românii din diaspora pot vota la urnă pe parcursul a trei zile sau

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea şi-a făcut un selfie cu fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu în cadrul evenimentului de lansare a programului de candidat la prezidenţiale a Vioricăi Dăncilă. Firea a postat mai multe

Turiştii care veneau în România reprezentau un pericol, în opinia fostei Securităţi, că era vorba de spionaj sau de introducerea unor materiale clandestine ori a valutei. Fiindcă nu puteau pune un informator pe urmele fiecărui străin,

Senatorul UDMR Cseke Atilla a dezminţit informaţia cum că UDMR i-ar fi impus liderului PNL Ludovic Orban ca în schimbul susţinerii noului guvern să se renunţe la o eventuală modificare a legislaţiei electorale astfel încât primarii să fie

Producătorul de lacuri, vopsele şi alte materiale pentru construcţii Daw Benţa, deţinut de antreprenorul Remus Aurel Benţa, estimează afaceri de 29 de milioane de euro pentru 2019, în creştere cu 7% faţă de anul trecut. Afacerile sunt cumulate