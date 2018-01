Bayern îi ”suflă” un fotbalist Barcelonei » Clubul bavarez a pus mâna pe un internațional german 02.01.2018

02.01.2018 Bayern îi ”suflă” un fotbalist Barcelonei » Clubul bavarez a pus mâna pe un internațional german Dorit de Barcelona și Liverpool, mijlocașul Leon Goretzka de la Schalke va deveni jucătorul lui Bayern Munchen începând din 1 iulie 2018, atunci când contractul său cu echipa lui Domenico Tedesco va expira. Internaționalul german a



Bayern îi ”suflă” un fotbalist Barcelonei » Clubul bavarez a pus mâna pe un internațional german

Dorit de Barcelona și Liverpool, mijlocașul Leon Goretzka de la Schalke va deveni jucătorul lui Bayern Munchen începând din 1 iulie 2018, atunci când contractul său cu echipa lui Domenico Tedesco va expira. Internaționalul german a preferat să meargă pe ”Allianz Arena”, refuzând alte propuneri venite de la alte cluburi puternice din Europa. ...

Bayern îi ”suflă” un fotbalist Barcelonei » Clubul bavarez a pus mâna pe un internațional german

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

S-a intors la masina, s-a urcat in ea si a pornit la drum. Insa nici prin cap nu ii trecea ce avea sa se intample dupa cativa kilometri. Dupa ce a oprit masina, dupa 16 kilometri parcursi, soferul a auzit un planset venind de sub masina, pe partea stanga

Este o seară importantă pentru Raluca Bădulescu! Extravaganta vedetă îşi lansează prima colecţie de haine în cadrul evenimentului "Bucharest Fashion Week 2017", care ajuns anul acesta la a 28-a. Linia de articole vestimentare – marca Raluca

Comisia Europeană a impus României să implementeze în legislație mai multe directive europene, iar termenul până când țara noastră putea face acest lucru expiră luni, 4

Or fi fiind şi delicte mai grave. Dar nici cu spălătoria de bani Tel Drum şi nici cu faptele de arme ale ”jurnaliştilor”-consultanţi-specialişti-în-reclame ai amicilor liderului PSD n-ar trebuie să ne fie

Un proverb spune că dacă un lucru merge bine, nu-l schimba. Așa pare că a procedat și Peugeot atunci când a lansat pe piață noul model 308. Modelul 2017 este de fapt un ușor facelift al automobilului

Câteva sute de persoane s-au adunat, duminică seara, în Piaţa Victoriei, pentru a protesta faţă de modificările la legile justiţiei susţinute în Parlament de majoritatea PSD-ALDE,

Dublul format din Adina Diaconu și Cristian Pletea a urcat pe treapta a treia a podiumului Campionatelor Mondiale de juniori care s-au desfășurat în Italia. Sâmbătă seară au fost învinși în semifinale de perechea chineză

Eliza Buceschi a fost, alături de Neagu, decisivă în partea a doua a meciului câștigat de România în fața Sloveniei, scor 31-28. Centrul de la Corona Brașov a marcat toate cele 5 goluri ale sale în repriza secundă.

REZULTATE LOTO 3 DECEMBRIE 2017. Duminică, 3 decembrie, au avut loc Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae, după ce la tragerile loto de joi, 30 noiembrie, s-au înregistrat 13.466 de câștiguri în valoare totală

După câteva zile în care cel mai discutat subiect de la Chişinău a fost problema privind instalarea Pomului de Crăciun din centrul Capitalei, bradul a ajuns în sfârşit în Piaţa Marii Adunări Naţionale, iar în seara de duminică, 3

În patru ani, Horia Ciorcilă, preşedintele board-ului Băncii Transilvania şi Omer Tetik, CEO, au achiziţionat două bănci - Volksbank şi Bancpost - ceea ce îi aduce în poziţia de a ataca locul unu în România, ocupat istoric de

Un animal de comanie poate fi o provocare pentru cineva care nu este obişnuit cu animelele. În schimb, cei care deţin un patruped spun că recompensa pe care o primesc este dincolo de aşteptări. Un câine, de exemplu, este animalul care te va iubi

România a trecut de Slovenia în al doilea meci al Grupei A de la Campionatul Mondial, scor 31-28, şi împarte prima poziţie cu

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Carnea roșie ne poate înmbolnăvi de cancer, avertizează un medic gastroenterolog. Citește mai

În vremea socialismului dinastic, arareori găseai pe afişele de teatru Revizorul lui Gogol. Exista o anumită prudenţă atunci când cuiva îi venea ideea introducerii acestei piese

Autorităţile municipale invită locuitorii şi oaspeţii Capitalei la inaugurarea Pomului de Crăciun şi aprinderea luminilor de sărbătoare, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, astăzi, 4 decembrie, la ora 18.00, transmite

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public naţional (BPN) în cele 11 luni ale anului 2017 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2016 cu 18,8%. Astfel, în perioada de referinţă au fost înregistrate încasări

Nu mai puţin de 65% din totalul familiilor din România au un calculator acasă, majoritatea posesorilor fiind însă din mediul urban. Datele se desprind din cele mai recente statistici oferite de Institutul Naţional de Statistică

Un grav accident de circulaţie a avut loc, aseară, pe centura oraşului Lugoj. Maşina condusă de un tânăr din Târgu Jiu a intrat în sensul giratoriu din itersecţie DN 6 cu centura Lugojului, după care s-a