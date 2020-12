Băuturi delicioase de iarnă, perfecte pentru masa de Crăciun 17.12.2020

17.12.2020 Băuturi delicioase de iarnă, perfecte pentru masa de Crăciun Sărbătorile de iarnă se apropie şi, o dată cu ele, bucuria Crăciunului ne învăluie pe toţi. Chiar dacă urmează această perioadă aglomerată – cadouri, curăţenie în casă și cumpărături, masa de Crăciun este una dintre […] The



Băuturi delicioase de iarnă, perfecte pentru masa de Crăciun

Sărbătorile de iarnă se apropie şi, o dată cu ele, bucuria Crăciunului ne învăluie pe toţi. Chiar dacă urmează această perioadă aglomerată – cadouri, curăţenie în casă și cumpărături, masa de Crăciun este una dintre […] The post Băuturi delicioase de iarnă, perfecte pentru masa de Crăciun appeared first on Cancan.ro.

Băuturi delicioase de iarnă, perfecte pentru masa de Crăciun

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Prima rundă programată în Championship, cea mai tare ligă secundă din lume a adus spectacol total. În derby-ul primei etape programate în 2020, WBA și Leeds au terminat nedecis, scor 1-1, rezultat însă care a avantajat mabele formații aflate

Militanţi prodemocraţie au defilat în număr mare în Hong Kong, în prima zi a noului an, în cadrul unei manifestaţii marcate de confruntări cu poliţia, care a arestat circa 400 de persoane,

A început un an nou, dar asta nu i-a împiedicat pe cei de la EA să elibereze echipa săptămânii chiar în prima zi din 2020. Așa că fanii Ultimate Team au cu ce să se ocupe chiar din startul anului. Pentru că doar în Premier League s-a jucat

Beniamin Netanyahu ,premierul Israelului, a depus la Knesset (parlamentul țării) o cerere de imunitate față de cele trei anchete penale aflate în curs împotriva lui. Depunerea cererii

Iubita tânărului ucis în cumplitul accident produs de Mario Iorgulescu a depus plângere penală împotriva

Boney M, Thomas Anders, Alphaville, Sandra sau Sabrina, în casele românilor, la ceas de sărbătoare. Până în 4 ianuarie, TVR 1 prezintă concertele de la ediţia inaugurală a Diskoteka Festival de la

A murit Nick Gordon, fostul logodnic al lui Bobbi Kristina, fiica regretatei cântărețe americane Whitney Houston, anunță noticieros.televisa.com. Acesta a murit în urma unei supradoze. Nick Gordon a murit în Florida, în urma unei supradoze de

Mesajul de Crăciun al deputatul USR, Iulian Bulai, a scandalizat opinia publică, după ce a comparat-o pe Fecioara Maria cu o „mamă-surogat”. Acesta a scris, pe Facebook, că Iisus Hristos, a cărui naştere este sărbătorită de Crăciun,

Pe de-o parte, presa din Belgia consideră că nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, pe de alta, unele surse îl plasează drept unul dintre tinerii promiţători din fotbalul european şi nu

Leul s-a depreciat anul trecut faţă de euro în salturi destul de puternice faţă de euro, dar pe întreg intervalul, căderea a fost una obişnuită, în jur de 2,5%, nivel care ar urma să se repete în cursul

Cristiano Ronaldo a ratat Balonul de Aur şi FIFA The Best, dar tot a câştigat un trofeu la Dubai. Portughezul a fost starul galei Globe Soccer Awards, unde i-a învins pe ruvalii Messi şi Van Dijk la titlul de fotbalistul anului. Portughezul a

Vineri, 3 ianuarie 2020, vlorile termice vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă, potrivit meteorologilor. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificãri pe crestele montane, în special

Angela Creţu a preluat din ianuarie conducerea Avon la nivel global, cu excepţia pieţelor din America Latină, după ce a în ultimii trei ani a fost vicepreşedinte al grupului Avon şi CEO pentru Europa Centrală şi de Est, fiind responsabilă de

Cei trei suspecţi în cazul bărbatului de 64 de ani găsit mort miercuri noaptea în locuinţa sa din sectorul 4 au fost reţinuţi, a anunţat vineri Poliţia

Exporturile de gaze ale Gazprom către ţările non-CSI (inclusiv China) au scăzut anul trecut cu 1,3% până la 199,2 miliarde meri cubi, comparativ cu nivelul-record înregistrat în 2018, a declarat joi

Valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1 Ploiești - Brașov, pe raza stațiunilor montane de pe Valea Prahovei, carosabilul fiind umed. Astfel, se circulă în coloană pe raza stațiunilor Predeal, Azuga, Bușteni și Sinaia, în ambele sensuri, dar

Christian Eriksen (27 de ani, mijlocaș ofensiv), fotbalistul lui Tottenham, e aproape de mutarea la Internazionale Milano, liderul Seriei A. Mutarea s-ar putea efectua pentru 24 de milioane de euro. Antonio Conte vrea să întărească mijlocul lui

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul morții crimelor din Caracal, se află la mai puțin de o lună de eliberare dacă procurorii DIICOT nu reușesc să trimisă dosarul în judecată până la 27 ianuarie. Procurorul șef-adjunct al DIICOT,

Coreea de Nord ameninţase că va urma "o nouă cale" dacă Washingtonul nu face noi propuneri în dialogul pentru dezarmare nucleară și că-i va pregăti lui Trump "un cadou de Crăciun". Acest cadou nu a mai fost

TypingDNA, un start-up înfiinţat în 2016 în Oradea care şi-a deschis recent un sediu şi la New York, şi al cărui principal activ îl reprezintă o serie de soluţii din domeniul securităţii digitale şi al inteligenţei artificiale, are în