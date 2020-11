Bătrână spulberată de o autoutilitară în timp ce traversa strada. Victima a murit pe loc 02.11.2020

Accidentul s-a produs pe DE 581, pe raza comunei Priponeşti, într-o zonă fără iluminat stradal. Poliţiştii fac cercetări în acest caz pentru ucidere din culpă.

