Bătrân tâlhărit de un tânăr de 20 de ani. Tupeu fără margini: i-a furat în două rânduri banii 20.12.2020

20.12.2020 Bătrân tâlhărit de un tânăr de 20 de ani. Tupeu fără margini: i-a furat în două rânduri banii Tupeu fără margini pentru un tânăr din Argeș. A intrat de două ori în casă peste un bătrân pe care l-a tâlhărit. I-a luat omului toți banii pe care îi avea în casă pentru masa […] The post Bătrân tâlhărit de un tânăr de 20 de



Bătrân tâlhărit de un tânăr de 20 de ani. Tupeu fără margini: i-a furat în două rânduri banii

Tupeu fără margini pentru un tânăr din Argeș. A intrat de două ori în casă peste un bătrân pe care l-a tâlhărit. I-a luat omului toți banii pe care îi avea în casă pentru masa […] The post Bătrân tâlhărit de un tânăr de 20 de ani. Tupeu fără margini: i-a furat în două rânduri banii appeared first on Cancan.ro.

Bătrân tâlhărit de un tânăr de 20 de ani. Tupeu fără margini: i-a furat în două rânduri banii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Socialistul spaniol Pedro Sanchez a apărat sâmbătă, în faţa parlamentarilor ţării sale, candidatura sa la funcţia de prim-ministru al unui guvern de uniune al stângii inedit, care se bucură şi de

Statuia lui Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), fotbalistul transferat recent de AC Milan, a fost distrusă de fanii echipei Malmo, după ce suedezul a cumpărat un pachet de acțiuni al clubului Hammarby, rivala formației la care atacantul suedez a făcut

Un accident deosebit de grav a avut loc duminică, 5 ianuarie, în localitatea Talpa, din judeţul Botoşani. O maşină a luat foc după ce s-a izbit într-un microbuz plin cu

La început de an, Bulgaria a început să primească gaze ruseşti via gazoductul TurkStream, potrivit Emerging

Cristiano Ronaldo vs Simona Halep, faza pe Instagram. Rețelele de socializare, mai ales pentru starurile din sportul mondial, nu mai sunt de multă vreme doar un mod de a posta fotografii sau de a face anunțuri importante. Facebook, dar mai ales

Sfârșit tragic pentru o bătrână din județul Suceava. Femeia a ars de vie în casa în care locuia, iar flăcările au mistuit totul în

Iranul şi-a plasat sistemul de rachetă în stare de alertă consolidată pe întregul teritoriu al ţării, a declarat un oficial american pentru

Scandalul dintre Abi Talent și Alex Velea continuă, cei doi făcând schimb de replici acide în mediul virtual. Este clar că cele două nume puternice din showbiz-ul autohton nu se plac prea mult și scânteile continuă să iasă. (CITEȘTE ȘI: AU

Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell şi-a exprimat luni „regretul profund“ faţă de ultimul anunţ al Iranului cu privire la ridicarea oricărei limite în îmbogăţirea uraniului, relatează

Anamaria Prodan a fost surprinsă astăzi la volanul unui Bentley de sute de mii de euro, pe străzile din Dubai! Sexy impresara a atras atenția nu doar cu bolidul, ci și cu ținuta sa… care s-a ridicat la nivelul bijuteriei pe patru roți cu

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare bancă locală în funcţie de active, a răscumpărat aproape 1,4 milioane de acţiuni în valoare de 3,55 mil. lei în şedinţele din 30 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020, potrivit unui raport la

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis cod galben de vreme

Mai mulţi medici, asistenţi medicali şi infirmiere de la Spitalul Floreasca au anunţat luni, printr-un comunicat, că întrerup activitatea, urmând să asigure asistenţa doar pentru

Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea prin care Grupul Medlife, principalul jucător din piaţa locală de servicii medicale private, a preluat în decembrie 2019 integral pachetul de acţiuni al Spitalului OncoCard din Braşov, unul dintre

„Ne aşteptăm să trecem de 500.000 de euro vânzări în 2020, cu o unitate nouă de la începutul sezonului şi apoi încă una

După ce fostul inspector şef interimar al Poliţiei Vâlcea a fost demis în direct la o videoconferinţă, iar unui adjunct i-a încetat împuternicirea, la conducerea instituţiei au venit doi specialişti în combaterea crimei şi

Simona Halep, 28 de ani, se află în Australia, alături de Darren Cahill, acolo unde va debuta în noul sezon la turneul de la Adelaide, turneu Premier ce se dispută între 13 și 18 ianuarie. Simona Halep a postat prima poză din acest sezon

La nivelul pieţei de brokeraj, valoarea totală a primelor intermediate din primele nouă luni din 2019 a fost de circa 5,3 miliarde de lei, în creştere cu 12,36% faţă de aceeaşi perioadă a anului

Lisa Ann, starleta XXX, s-a retras din filmele porno în 2014 și s-a implicat în sport. Lisa Ann, 47 de ani, s-a implicat într-un podcast Fantasy Sports, acolo unde este moderator. Pasionată de fotbal american și baschet, la fel precum colega Mia

Aproximativ 2 milioane de români poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, serbându-și onomastica pe 7 ianuarie 2020. Ziua Sfântului Ioan marchează sfârşitul sărbătorilor de iarnă. In fiecare an, pe 7 ianuarie, îl cinstim pe cel care