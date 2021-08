Bateristul trupei rock The Offspring, dat afară pentru că refuză să se vaccineze 04.08.2021

Pete Parada, bateristul trupei The Offspring, a anunțat într-un mesaj pe Instagram că a fost dat afară din formație după ce, la sfatul medicului său, a decis să nu se vaccineze anti-COVID, relatează presa internațională



Pete Parada, bateristul trupei The Offspring, a anunțat într-un mesaj pe Instagram că a fost dat afară din formație după ce, la sfatul medicului său, a decis să nu se vaccineze anti-COVID, relatează presa internațională […] The post Bateristul trupei rock The Offspring, dat afară pentru că refuză să se vaccineze appeared first on Cancan.

