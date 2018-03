Băsescu: CSAT nu a aprobat protocoale de colaborare instituţională în mandatul meu şi sunt convins că nici al lui Iohannis. Desecretizarea trebuie făcută 19.03.2018

Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că în şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) nu au fost aprobate niciodată protocoale de colaborare instituţională în mandatele sale, adăugând că este convins că nici în mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a întâmplat acest lucru. Băsescu a adăugat că s-a ajuns acum la situaţia în care trebuie făcută desecretizarea protocoalelor dintre instituţii.

