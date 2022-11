Baschetbalista americană Brittney Griner a fost transferată într-o colonie penitenciară din Mordovia 18.11.2022

18.11.2022 Baschetbalista americană Brittney Griner a fost transferată într-o colonie penitenciară din Mordovia Condamnată la 9 ani de închisoare în Federația Rusă pentru deținere și trafic de droguri, baschetbalista Brittney Griner a fost transferată la 4 noiembrie în afara regiunii Moscova, unde fusese reţinută de câteva luni, fără a fi precizată



Baschetbalista americană Brittney Griner a fost transferată într-o colonie penitenciară din Mordovia

Condamnată la 9 ani de închisoare în Federația Rusă pentru deținere și trafic de droguri, baschetbalista Brittney Griner a fost transferată la 4 noiembrie în afara regiunii Moscova, unde fusese reţinută de câteva luni, fără a fi precizată noua ei locaţie. O sursă apropiată dosarului a anunţat joi, pentru Reuters, că sportiva americană se află […]

Baschetbalista americană Brittney Griner a fost transferată într-o colonie penitenciară din Mordovia

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

City Insurance încă figu­rea­ză în clasamentele Au­torităţii de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) ca lider atât la ni­velul întregii pieţe cât şi pe zona asigurărilor generale în funcţie de cota de piaţă, în condiţiile în care a

A venit și perioada din an asociată cu fuga după cadouri, însă avem vești bune. Dacă vrei să faci un cadou memorabil și cu adevărat util, un laptop este o variantă potrivită. Iar dacă ții cont de recomandările noastre și alegi laptopul

Agenţia Europeană pentru Medicamente a aprobat două noi tratamente împotriva COVID-19. Tratamentul cu anticorpi monoclonali de la GlaxoSmithKline şi un medicament imunosupresor deja autorizat în UE pentru tratamentul diferitelor afecţiuni

20% dintre utilizatorii Revolut din România care au răspuns la un studiu derulat de aplicația financiară au spus că de sărbători își doresc să primească în dar o experiență alături de persoanele apropiate sau un cadou din „lista de

Cluburile din Premier League fac presiuni ca liga să suspende toate meciurile până la jumătatea lui ianuarie din cauza pandemiei! Situația este explozivă în Marea Britanie din cauza tulpinii Omicron. Miercuri s-au înregistrat 78.610 noi cazuri de

Ministrul muncii, Marius Budăi, a declarat vineri seară că pachetul social asumat de coaliţie a fost finalizat, iar Guvernul a aprobat ajutorul pentru pensionarii care au venituri lunare de până la 1.600 de lei. Aceștia vor avea un venit de 2.200

Simona Halep a realizat cea mai frumoasă lovitură a anului 2021 în circuitul profesionist de tenis feminin, arată rezultatele

Mijlocașul danez Christian Eriksen a ajuns la un acord cu Inter Milano pentru a se despărți amiabil și-și poate căuta contract în altă țară, unde are voie să joace cu stimulator cardiac implantat. Christian Eriksen își ia adio de la Inter

Absenţa etichetelor şi a separatoarelor între produse sau alimente păstrate necorespunzător sunt o parte dintre deficienţele constatate de inspectorii ANPC vineri, 17 decembrie, în Târgul de Crăciun din București, potrivit Mediafax. Inspectorii

Din 4 ianuarie Uniunea Europeană interzice folosirea anumitor pigmenţi pentru tatuaje colorate. Care sunt aceştia şi de

O captură neobișnuită, la Linz, în Austria, a devenit virală pe rețelele de socializare. O macara specială a fost folosită pentru a scoate un somn gigant dintr-o canalizare, în orașul austriac de pe malul Dunării, scrie cotidianul Heute. Lung

Sunt trei interpretări posibile şi aproape la fel de credibile. Un lucru este cert: e vorba despre prima mişcare pe ceea ce ar putea fi tabla de şah din ultima anticameră de dinaintea sălii perfect securizate în care se va desfăşura

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale din România şi a precizat că şi-a asumat, în calitate de prim-ministru, promovarea dialogului între majoritate şi minorităţile naţionale, a

Chitaristul si co-fondatorul trupei Queen, Brian May, a fost infectat cu COVID-19. Artistul a publicat o fotografia cu testul rapid, în care apar cele două linii roșii, dar și un mesaj emoționant despre clipele de […] The post Brian May,

Uzina de autovehicule Dacia va avea un nou director executiv și coordonator al Platformei Industriale Dacia Mioveni de la 1 februarie

Sectorul auto trece prin cea mai puternică transfor­ma­re a sa din ultima sută de ani, transformare prin care va renunţa la motorul cu ardere internă în favoarea celui elec­tric şi implicit va modifica întreaga structură de furnizori de

CFR Cluj, liderul din Liga 1, încearcă să rezolve o parte dintre problemele financiare din acest sezon. După victoria cu Jablonec, 2-0, din ultimul meci din grupele Conference League, campioana a primit 500.000 de euro, suma pe care UEFA o acordă

Liviu Ciobotariu (50 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a avut un an de neuitat. Tehnicianul a înregistrat rezultate remarcabile alături de ilfoveni, care încheie 2021 pe locul 3 în Liga 1. Performanțele remarcabile de la FC Voluntari

Chindia Târgovişte a trecut în deplasare, cu scorul de 1-0, de Academica Clinceni, golul fiind marcat pe final de

Industria construcţiilor şi cea imobiliară trebuie să se adapteze şi să pună pe piaţă imobile cu un impact cât mai mic asupra mediului înconjurător. Pe lângă materiale şi atenţie mai mare în procesul de construcţie, tehnologia joacă