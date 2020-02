BARCELONA // Surpriză! Lionel Messi, primul fotbalist ales sportivul anului Laureus! E la egalitate cu Lewis Hamilton 18.02.2020

Lionel Messi (32 de ani), căpitanul Barcelonei, este primul fotbalist ales sportivul anului Laureus. Argentinianul a primit același număr de voturi ca pilotul englez Lewis Hamilton, premieră în istoria de 20 de ani a acestor premii. Clasamentul LIVE din La Liga Într-un an în care a cucerit toate trofeele individuale, Balonul de Aur (6), FIFA The Best (2) și Gheata de Aur (6), Leo Messi a devenit și primul fotbalist ales sportivul anului la premiilor Laureus. ...

