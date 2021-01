Bărbatul care a încercat să violeze o femeie în toaleta unui mall din Capitală a fost prins! Ce pedeapsă o sa primească agresorul 11.01.2021

11.01.2021 Bărbatul care a încercat să violeze o femeie în toaleta unui mall din Capitală a fost prins! Ce pedeapsă o sa primească agresorul Un incident a avut loc în unul din mall-urile din Capitală. Un bărbat a încercat să violeze o femeie în toaleta unui complex comercial din Sectorul 6. Acesta a fost reținut de către autorități. O […] The post Bărbatul care a încercat



Bărbatul care a încercat să violeze o femeie în toaleta unui mall din Capitală a fost prins! Ce pedeapsă o sa primească agresorul

Un incident a avut loc în unul din mall-urile din Capitală. Un bărbat a încercat să violeze o femeie în toaleta unui complex comercial din Sectorul 6. Acesta a fost reținut de către autorități. O […] The post Bărbatul care a încercat să violeze o femeie în toaleta unui mall din Capitală a fost prins! Ce pedeapsă o sa primească agresorul appeared first on Cancan.ro.

Bărbatul care a încercat să violeze o femeie în toaleta unui mall din Capitală a fost prins! Ce pedeapsă o sa primească agresorul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie de 71 de ani, din Puicoasa, a sesizat Poliţia după ce şi-a dat seama că o ghicitoare i-a furat 4.000 de lei prin metoda

Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va întâlni pe sportiva belgiană Elise Metrens, 24 de ani, 17 WTA, în optimile de finală de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Până în prezent cele două sportive s-au mai întâlnit de

Mai mult de jumătate din sălile de sport contruite prin programul finanţat de stat sunt prea puţin folosite de către elevi, fie din cauza faptului că primăriile nu le-au asigurat accesul la utilităţi, fie că sunt mult prea departe de şcoli sau

Fostul preşedinte al PSD Timiş, Sorin Grindeanu, a primit, duminică, cererea de adeziune pentru reînscrierea în formaţiunea social-democrată, din care a fost exclus în anul 2017, dar încă nu a

După mai mulți ani de căutări, Iranul a reușit să-l captureze pe cel supranumit ”Crocodilul golfului”, un traficat de droguri de 36 de ani. După ce a fost reținut împreună cu mai mulți complici în timpul unui transport martitim de

Legendarul baschetbalist Kobe Bryant a postat un mesaj emoționant pe contul său oficial de Twitter cu doar câteva ore înainte să moară. Fostul sportiv se afla în călătoria cu elicopterul morții împreună cu fiica lui Gianna, dar și alte

Ministerul chinez de Finanţe şi Comisia naţională pentru sănătate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (8,74 miliarde de dolari), pentru a putea ţine sub control răspândirea virusului, se

Casa de avocatură Filip & Company a asistat National Bank of Greece la vânzarea către EximBank, o bancă deţinută de statul român prin Ministerul Finanţelor, a pachetului de acţiuni deţinut la Banca Românească, reprezentând 99.28% din

Vești bune pentru români. Programul „Rabla” pentru electrocasnice continuă și în acest an. Astfel, doritorii vor putea da la schimb aparatele uzate, adunate de-a lungul timpului, pentru a cumpăra altele noi. În 2019, fondurile acordate de stat

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în decembrie 2019 cu 0,4% (-0,8% în termeni reali) comparativ cu luna precedentă, până la nivelul de 267,574 miliarde de

PSD se opune proiectului lansat de PNL privind privatizarea programelor de sănătate, argumentând că sănătatea este un drept constituţional pentru toţi cetăţenii, nu doar pentru cei cu venituri mari. "PSD

O bătrânică de 80 de ani s-a îndrăgostit iremediabil de un tânăr de 35 de ani. Femeia a făcut mărturisiri uluitoare. O pensionară din Marea Britanie vrea să se mărite cu un tânăr din Egipt, în vârstă de 35 de ani, de care s-a

Un avion de supraveghere al Forţelor Aeriene americane s-a prăbuşit în estul Afganistanului, luni, transmite presa internaţională. Iniţial, datele păreau să indice că ar fi fost vorba despre un avion comercial, însă această informaţie

În clinicile din China a început testarea a 30 de medicamente despre care cercetătorii din domeniul medical cred că ar putea da rezultate în lupta cu coronavirusul care a făcut deja peste 80 de victime, scrie Mediafax. Se fac teste în China, dar

Simona Halep (3 WTA) şi Anett Kontaveit (31 WTA) se vor înfrunta, în noaptea de marţi spre miercuri (ora 2.00, Eurosport) în ceea ce pare a fi, cel puţin la prima vedere, un duel

Răzvan Marin (23 de ani) ar putea ajunge la Fiorentina, în Serie A, după doar 6 luni la Ajax. La Nazione scrie că Fiorentina se interesează de mijlocașul român și a făcut deja primii pași pentru transferul acestuia. Răzvan Marin a fost

Andi Moisescu se pregătea să devină un as în domeniul cifrelor, așa că a ”apucat-o” înspre Facultatea de Matematică din București. A terminat-o, dar i-a plăcut cum îi sună vocea la radio. Așa că s-a lansat în domeniul care îl

Teatrul Evreiesc de Stat vă invită sâmbătă, 1 februarie & duminică, 2 februarie, de la ora 19.00, la PREMIERA spectacolului ACTUL DE CĂSĂTORIE de Ephraim Kishon, în regia lui Dan Tudor. Scenografia

Postul de ştiri Realitatea Plus se confruntă cu plecări în masă. Mai mulţi editori, reporteri şi operatori şi-au dat demisia în ultima lună, cei mai mulţi plecând la Digi24 şi la televiziunile

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că nu toate cărţile de muncă sunt scanate, unele dintre ele fiind deja pierdute sau aflate în arhive care nu pot emite adeverinţe de