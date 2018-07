Bărbat din Iaşi în stare gravă la spital, după ce s-a intoxicat cu nitriţi din izvor 26.07.2018

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, şofer, a ajuns joi la spital, în stare gravă, după ce s-a intoxicat cu nitriţi din apa unor izvoare. Medicii ieşeni au declareat că F.I., în vârstă de 56 de ani, un şofer din municipiul Iaşi, a fost transportat iniţial de către un echipaj al Serviciului de […] The post Bărbat din Iaşi în stare gravă la spital, după ce s-a intoxicat cu nitriţi din izvor appeared first on Cancan.ro.

FC Viitorul a avut un suporter special la meciul amical cu Znicz Pruszkow, scor 2-0 disputat astăzi la Kielce, unde echipa lui Gică Hagi se află în cantonament. Un puști de 20 de ani, Piotr Okonski, a venit din Zakliczyn, o localitate aflată

Cutremur în judeţul Vrancea, miercuri, 27 iunie. Seismul a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter și s-a produs la ora 17.06, la o adâncime de 134 de kilometri. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunţă că

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter a avut loc miercuri după-amiază, în judeţul Vrancea. Citește mai

Dan Barna, liderul USR, a precizat că are informaţii cum că, peste vară, urmează o ordonanţă de urgenţă care să elimine legea conform căreia condamnaţii penali nu pot face parte din Guvern. Citește mai

Ducesa de Sussex Meghan Markle şi-a schimbat complet look-ul pentru o recepţie găzduită de regina Elisabeta la Palatul Buckingham. Soţia prinţului Harry s-a inspirat de la cumnata sa, ducesa de Cambridge Kate Middleton, şi a primit numai laude,

Cu ocazia Centenarului, o cafenea din Bistriţa închiriază trei biciclete pentru vizitarea oraşului Bistriţa. Plata însă nu se face cu bani, ci cu cărţi sau poze. Cei care vor să se plimbe cu bicicleta trebuie să lase o carte de care nu mai au

Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat, miercuri, în Parlament, unde a fost dezbătură moţiunea de cenzură a PNL, că documentul care însumează aproximativ 20 de pagini, este „maculatură”, un text scris de un „personaj

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a atacat decizia de condamnare a liderului PSD Liviu Dragnea în dosarul DGASPC, urmând să ceară o pedeapsă mai mare, potrivit Digi

Brazilia nu a avut nicio problemă în a se impune în faţa Serbiei, pe care a trimis-o acasă, câştigând Grupa E a Cupei

Aproape 10.000 de români au consumat droguri prin injectare, în 2016, cele mai multe cazuri fiind întâlnite în Bucureşti, unde au fost înregistrate şi cele mai multe decese din această cauză, atrag

Starul naționalei Poloniei, Robert Lewandowski, a făcut saltul către fotbalul mare de la Znicz Pruszkow, echipă pe care FC Viitorul a învins-o în această dimineață, scor 2-0, într-o partidă disputată la Kielce. Atacantul

Brazilia și Serbia s-au înfruntat într-un meci decisiv pentru calificarea în optimile de finală ale Mondialului din Rusia. Încărcătura specială a meciului nu i-a împiedicat pe brazilianul Junior Morais și pe

Fostul fotbalist Chris Sutton e comentator la BBC Radio 5 Live și l-a criticat extrem de dur pe portarul Manuel Neuer, care a primit două goluri în meciul dintre Germania și Coreea de Sud, scor 0-2. Nemții au părăsit Campionatul Mondial

UEFA a exclus-o pe AC Milan din cupele europene. Plus o amendă consistentă. Gruparea lombardă va trebui să scoată din buzunar 30 de milioane de euro! Decizia nu e definitivă și va fi atacată de italieni cu recurs la TAS. Anunțul UEFA pe

Procurorii DNA cer o condamnare mai mare pentru Liviu Dragnea. Procurorii au făcut apel la decizia ICCJ în dosarul angajărilor fictive, prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost

De duminica aceasta intrăm oficial în luna lui Cuptor, cea mai călduroasă lună a anului, iar mulți dintre români și-au rezervat vacanțe în frumoasa Grecie. Din nefericire, în perioada aceasta, ea e măturată de furtuni, iar meteorologii au

Poliţiştii din Ilfov au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt, după ce soţia şi fiul jurnalistului Rareş Bogdan ar fi fost atacaţi în momentul

Dacă ești diagnosticat cu alergii, este bine să știi că există și în natură soluții care dau rezultate în combaterea simptomelor acestora. Citește mai

Chiar în ziua în care s-au împlinit 20 de ani de la o crimă care a îngrozit o țară întreagă, uciderea profesoarei de limba chineză Mihaela Fulga, fostul iubit al femeii a fost condamnat definitiv și

Un accident spectaculos a avut loc în localitatea Scoarţa, din judeţul Gorj. Un autoturism în care se aflau cinci persoane s-a răsturnat. Toţi cei din maşină au scăpat, în mod miraculos,