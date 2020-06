Bărbat de 69 de ani, arestat pentru act sexual cu minore 24.06.2020

24.06.2020 Bărbat de 69 de ani, arestat pentru act sexual cu minore Un bărbat de 69 de ani din Dolj a fost arestat pentru act sexual cu două surori de 14 și 16 ani. Copila de 16 ani a rămas însărcinată cu doljeanul și a și născut. Conform IGPR, bărbatul de 69 de ani



Bărbat de 69 de ani, arestat pentru act sexual cu minore

Un bărbat de 69 de ani din Dolj a fost arestat pentru act sexual cu două surori de 14 și 16 ani. Copila de 16 ani a rămas însărcinată cu doljeanul și a și născut. Conform IGPR, bărbatul de 69 de ani din...

Bărbat de 69 de ani, arestat pentru act sexual cu minore

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 52 de ani din comuna Nicolae Bălcescu a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore sub acuzaţia că ar fi agresat sexual o fetiţă de 6 ani, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a spus, miercuri, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, că există şanse reale ca Opoziţia să dea jos Guvernul. El cere însă ca partidele să colaboreze şi să vină cu o propunere de premier

Dacian Cioloș îl atacă pe Teodor Meleșcanu după proasta gestionare a crizei politice din Republica Moldova. Citește mai

Cazul este descris ca unul dintre cele mai oribile din istoria statului american. Mama a cinci copii care au fost ucişi de tatăl lor a uimit sala de judecată din Carolina de Sud, solicitând juriului să-i cruțe viața fostului

Constantin Alexandru Havriş, director al Direcţiei Dezvoltare Investiţii în cadrul SN Nuclearelectrica SA, a fost trimis miercuri în judecată de către DNA, acuzându-l de măsluirea unui concurs de angajare în cadrul societăţii SN

Naționala de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii a câștigat meciul cu Thailanda, 13-0, din Grupa F a Campionatului Mondial. Este cea mai mare victorie din istoria Campionatelor Mondiale, atât de fotbal feminin, cât și

„Mi se pare un exces să faci evenimente lunare cu angajaţii, iar acest exces se va întoarce împotriva angajatorilor. Într-un an, s-ar putea ca echipa să nu mai

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis să înlocuiască măsura arestului preventiv în cazul falsului chirurg italian Matteo Politi cu măsura controlului judiciar. Hotărârea nu a fost contestată de procurori, iar, în aceste condiții,

Karmen Minune urmează să devină mămică pentru prima oară și abia așteaptă să-și țină fetița la piept. Până una alta, artista este extrem de energică și nu își ocupă timpul liber cu fel și fel de activități. Karmen Minune este în

Patriarhia Română își exprimă profunda indignare privind ofensa publică adusă în spectacolul de teatru „Eu sunt. Citește mai

Compania din Galaţi are 38 de centre comerciale sub numele Arabesque, şapte magazine fizice sub brandul MatHaus şi unul online, livrările fiind făcute cu ajutorul unei flote de 1.000 de

Victor Ponta este convins că moțiunea de cenzură a Opoziţiei nu va trece, iar Viorica Dăncilă va rămâne premier. Citește mai

„Este un fel de populism al premierilor din estul Germaniei. Aceştia ştiu că această carte pro-Rusia este populară, şi una jucată de

O bucată de sticlă aflată pe culoarul podului pietonal care face legătura între Monumentul Unirii și Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia s-a

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că îi va trimite omologului său american Donald Trump un nou „copac al prieteniei”, după ce primul, plantat în timpul unei vizite la Casa Albă s-a uscat.

SIMONA HALEP // Trecerea de la zgură la suprafața verde schimbă nu doar culoarea, ci și jocul. Cum vor fi următoarele săptămâni pentru Simona Halep și cine se va adapta mai bine? Nu există zone intermediare, circuitul propune o

Un nou joc face victime printre români. Un tânăr de 23 de ani s-a înecat la un ștrand din Iași. Tragedia a avut loc sub ochii prietenilor cu care a mers la piscină. În timpul unui joc, după cum povestesc martorii, băiatul nu a mai ieșit la

Forumurile taximetriştilor sunt pline în această perioadă de îndemnuri la boicot şi revolte după ce guvernul a anunţat că doreşte reglementarea aplicaţiilor de

Libertatea a arătat zilele trecute cum compania Abbvie a primit derogare de la Ministerul Sănătăţii ca să modifice de două ori preţurile a două medicamente pentru tratarea hepatitei C, aflate sub contract cost-volum-rezultat. Atât ministerul,

Ce vrea președintele (a se citi Sistemul, cel care se află în spatele său) de la această moțiune? Vor guvernarea? Vor să ajungă la putere cu partidulețele din opoziție pentru a aduce bunăstare