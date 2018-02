Bara şi Buzărnescu s-au calificat în sferturile probei de dublu la Budapesta 22.02.2018

22.02.2018 Bara şi Buzărnescu s-au calificat în sferturile probei de dublu la Budapesta Perechea română Irina Bara/Mihaela Buzărnescu s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu la turneul de tenis de la Budapesta (WTA), după 7-6 (5), 6-1 cu cuplul Ana



Bara şi Buzărnescu s-au calificat în sferturile probei de dublu la Budapesta

Perechea română Irina Bara/Mihaela Buzărnescu s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu la turneul de tenis de la Budapesta (WTA), după 7-6 (5), 6-1 cu cuplul Ana Blinkova...

Bara şi Buzărnescu s-au calificat în sferturile probei de dublu la Budapesta

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Protocolul secret al vizitei lui Richard Nixon în România, din 1969, a fost publicat şi astfel s-a aflat ce a fost obligat Nicolae Ceauşescu să facă în momentul în care preşedintele american a aterizat pe Aeroportul Otopeni. Pentru fiecare

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Pasiunea lui Justin Trudeau pentru ciorapi este arhicunoscută. La Forumul economic mondial, prim-ministrul canadian a scos în evidenţă o pereche de culoare violet conţinând desene cu răţuşte

Acuzațiile privind agresiunile sexuale ale medicului echipei de gimnastică a SUA va avea consecințe pe termen lung. Se cer demisii în Federația de Gimnastică, iar unii sponsori au anunțat că se

Simona Halep şi Caroline Wozniacki se vor întâlni sâmbătă dimineaţa, de la 10.30, în finala de la Australian

În discursul susţinut în faţa oamenilor de afaceri, preşedintele Klaus Iohannis a criticat dur măsurile fiscale adoptate de fostul Guvern, arătând că reintroducerea supraaccizei la carburanţi, preluarea dividendelor suplimentare de la

Istoricul Neagu Djuvara a murit la vârsta de 101 ani. Se considera un optimist pe termen scurt şi un pesimist pe termen lung. Scria o carte de amintiri din perioada în care era elev de liceu la

Citind titlul acestei cărţi poştale, sigur nu vă vine să credeţi că, de fapt, doar o lună de zile ne mai desparte de Vântul de martie care primul anunţă pe meleagurile noastre

Subofiţerul Florin Oprea, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a ucis iubita într-un salon de cosmetică din Titu, a contestat decizia instanţei. Avocatul său spune că agresorul a recunoscut fapta şi ar vrea să fie cercetat în stare

Turme întregi de căprioare au fost fotografiate recent pe un fond de vânătoare de lângă Alba Iulia. Prima zăpadă din acest an a scos căprioarele din păduri pe dealurile din

Doi agenţi de la Brigada Autostrăzi, care patrulau pe Autostrada A1, au reuşit să salveze o pasăre de pradă care stătea pe marginea şoselei de mare viteză, mai mult moartă decât

PSD se întruneşte vineri, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN), pentru a stabili componenţa Guvernului Dăncilă. În pofida avertismentelor preşedintelui Klaus Iohannis, în cabinetul condus de Viorica Dăncilă s-ar putea regăsi şi

Magistraţii l-au condamnat la închisoare pe Dorin Manole, acuzat că a ademenit o elevă de 11 ani într-o locuinţă, pe motiv că îi va testa aptitudinile artistice în dansuri populare, şi a abuzat-o sexual. Sentinţa este

Un bărbat şi o femeie, ambii în vârstă de 40 de ani, şi-au pierdut viaţa din cauza gripei, în ultima săptămână, astfel că numărul victimelor din acest sezon a ajuns deja la

Banca Naţională a Ucrainei (NBU) a majorat joi dobânda de referinţă pentru a treia oară şi a avertizat că o continuare a cooperării cu Fondul Monetar Internaţional rămâne vitală pentru

Joi dimineaţa, poliţiştii de la DIICOT Cluj, însoţiţi de agenţi de la celebra Agenţie Antidrog (DEA) din Statele Unite, au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzaţi că au pus la cale o reţea care a vândut în SUA, droguri de mare risc

Ministrul Tineretului şi Sportului a anunţat, în această dimineaţă că demisionează din funcţie. Marius Dunca a subliniat faptul că s-a consultat şi cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea. În cursul zilei de azi, Viorica Dăncilă va decide cine

Liderul social-democraţilor Liviu Dragnea a declarat, la intrarea la şedinţa CEX a PSD în care se bat în cuie numele miniştrilor din cabinetul Viorica Dăncilă, că nu va fi "niciun ministru cu probleme de integritate"

O tânără de 17 ani din Marea Britanie şi-a pus capăt zilelor după ce şi-a dat seama că a transmis din greşeală un mesaj prietenului ei, potrivit Daily Mail. Citește mai

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din judeţul Iaşi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces înregistrat din cauza virusului gripal în această iarnă. Citește mai