Bănel Nicoliţă: ”Nu are voie să se atingă nimeni de copii mei” 19.09.2022

Bănel Nicoliţă a vorbit, recent, în cadrul unui interviu la Antena Stars, despre ce se va întâmpla cu fetele sale în cazul în care fosta sa soție se va recăsători. Întrebat dacă își mai dorește […]

Opozantul rus încarcerat Aleksei Navalnîi s-a declarat joi "onorat" de primirea premiului Saharov decernat de Parlamentul European, anunţând că îl dedică tuturor "luptătorilor anticorupţie",

Companiile implicate în pro­iectarea şi construcţia unor imobile în zo­nele istorice şi zonele centrale ale oraşelor trebuie să îşi asu­me o responsabilitate ridi­ca­tă şi să ţină cont de fap­tul că munca lor îşi va lăsa amprenta

CFR Călători, cea mai mare companie din domeniul transportului feroviar de călători de pe piaţa locală, a reuşit să modernizeze în ultimii trei ani doar nouă locomotive dintr-o flotă activă de 450 de

Mirel Rădoi a declarat că vrea să plece de la echipa naţională a României, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor

Începând de luni, 25 octombrie, certificatul verde va fi obligatoriu aproape peste tot. Singurele locuri în care românii vor mai putea merge, fără să prezinte documentul, sunt farmaciile, magazinele alimentare şi bisericile, potrivit noile

Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 6,9% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, fiind înregistrate 4.307 de insolvenţe, conform

Generalul în rezervă Gabriel Oprea, fost vicepremier, ministru al Apărării Naționale și de Interne, este de părere că nominalizarea generalului Nicolae Ciucă pentru postul de premier este cea mami bună alegere în situația de criză profundă

Autorităţile anunţă că peste 8.200 de persoane s-au vaccinat, până la ora 22.00, în cadrul maratonului din Bucureşti, cele mai multe la centrul de la Palatul

Dinamo joacă acasă cu Rapid, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Prima TV și Look Sport+. Dacă Rapid a avut un start de campionat mai bun și a ajuns pe locul 6 după primele 12 etape, în schimb

Societatea rusă Gazprom a transmis că va sista livrarea gazelor în Republica Moldova, dacă guvernul de la Chişinău nu plăteşte integral datoria acumulată pentru volumele de gaze contractate în septembrie şi octombrie, plus penalitățile, a

Jucătoarea de tenis tunisiană Ons Jabeur (27 de ani, 8 WTA) a reuşit o performanţă deosebită, devenind prima jucătoare arabă care intră în Top 10 WTA. Ea este întâiul sportiv arab din tenis aflat între primii zece din lume, atât la

Basarab Panduru (51 de ani) vine la CS Universitatea Craiova, unde va lucra din nou alături de Laurențiu Reghecampf! Pandi va fi în staff-ul oltenilor, exact cum se întâmplase și în perioada în care Reghe o antrena pe Al-Wasl. Informația a fost

Salariile medii nete din Cluj, Timiş, Constanţa şi Sibiu au crescut cel mai mult în pandemie, adică în perioada iulie 2019 – iulie 2021, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, centralizate de Ziarul

Este posibil ca acest weekend să fie motivul pentru care vom mai sta în acest infern încă o săptămână, spune epidemiologul Octavian Jurma. El este de părere că decizia de a introduce de

Un bărbat din comuna Horia, judeţul Constanţa, a fost prins băut la volan pe DN1 la Sinaia, deşi acesta avea permisul suspendat tot pentru o faptă similară. Constănţeanul s-a ales cu dosar

Europa se pregăteşte să intre în iarnă având în faţă perspectiva unei crizei a energiei fără precedent, iar politicienii încearcă să găsească metode de a-şi ajuta cetăţenii să nu

Manchester City a plătit 1,97 miliarde de euro pentru jucători achiziționați în perioada 2009-2021. FCSB e pe locul 194, cu 55,15 milioane achitate în ultimii 12 ani. Manchester City a schimbat fața fotbalului în ultimul timp.

Elon Musk, deja pe primul loc în topul bogaţilor lumii, cu o avere estimată la 207 miliarde de euro, ar putea face un pas mai departe. Omul de afaceri ar putea deveni primul cu o avere de peste 1.000 de miliarde

Softronic din Craiova, singura fabrică producătoare de rame şi locomotive electrice din Europa de Est, controlată de patru antreprenori români, a contractat o finanţare de 4,5 mil. euro de la Garanti BBVA România pentru construcţia a două

Ca să câștige la Ploiești, cu Chindia (1-0), CS Universitatea Craiova coborât la „munca de jos”. În precedentele două ediții de campionat, din postura de candidată la titlu, Universitatea a întâlnit-o de patru ori pe Chindia. A câștigat