Banderola a rupt blestemul! Florinel Coman, gol crucial cu Saburtalo » De când nu mai marcase căpitanul FCSB 29.07.2022

29.07.2022 Banderola a rupt blestemul! Florinel Coman, gol crucial cu Saburtalo » De când nu mai marcase căpitanul FCSB Florinel Coman (24 de ani) a marcat un gol crucial în meciul FCSB - Saburtalo, 4-2, contribuind din plin la calificarea în turul 3 preliminar din Conference League. Nu mai marcase de un an de zile. Florinel Coman înscria ultimul gol pe 29 iulie 2021,



Banderola a rupt blestemul! Florinel Coman, gol crucial cu Saburtalo » De când nu mai marcase căpitanul FCSB

Florinel Coman (24 de ani) a marcat un gol crucial în meciul FCSB - Saburtalo, 4-2, contribuind din plin la calificarea în turul 3 preliminar din Conference League. Nu mai marcase de un an de zile. Florinel Coman înscria ultimul gol pe 29 iulie 2021, în meciul de tristă amintire dintre Șahtior Karagandy și FCSB, cel care consemna eliminarea bucureștenilor în turul 2 preliminar al Conference League. ...

Banderola a rupt blestemul! Florinel Coman, gol crucial cu Saburtalo » De când nu mai marcase căpitanul FCSB

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, atât pacienţii, cât şi cadrele medicale au fost depistate pozitiv începând cu 1

Macedonia de Nord - România se joacă miercuri, de la ora 21:45, live pe Superbet, în ceea ce va fi un meci capital pentru șansele de calificare ale tricolorilor la Mondialul din Qatar 2022. Un succes la Skopje ne-ar distanța la patru puncte de

Preţul energiei electrice va continua să crească, dublându-se pentru clienţii anumitor furnizori, ceea ce îi poate aduce pe unii consumatori în imposibilitatea de a-şi plăti facturile, în ciuda ajutoarelor şi suplimentelor acordate de

Există câteva analize medicale extrem de simple și uzuale care, interpretate corect de medic, pot da indicații prețioase despre starea generală de sănătate și pun în evidență existența unor

Emma Răducanu!, Leylah Fernandez! Cu 2-3 luni în urmă, practic n-auzise nimeni aceste nume. Astăzi, luptând pe Colosseumul Arthur Ashe, sunt în primele 4 la US Open. Leylah și Emma au ajuns aici ca într-o poveste cu zâne, jucând un tenis

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat joi dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 9 septembrie principalele monede. Totuși, trebuie ținut cont că valorile lor se pot modifica până

Acum două săptămâni, campioana Ligii I pierdea nu doar calificarea în grupele Ligii Europa, dar şi „meciul“ cu decenţa şi cu bunul simţ. Iar conducerea clubului a trecut la măsuri concrete, după o anchetă

Noua listă a statelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat a fost adoptată joi, 9 septembrie în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU). În zona roşie sunt incluse, între altele, Bulgaria, Norvegia, Lituania,

Horoscopul zilei de 10 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion au parte de intrarea lui Venus în zodia lor, cu impact benefic în plan […] The post

Șirul produselor retrase de pe rafturi continuă. De data aceasta este vorba despre o băutură energizantă foarte cunoscută, care retrage de pe piață un lot de băuturi după ce s-a depistat o substanță cu risc

Jucătorul este nemulțumit că vine la națională să ardă gazul, selecționerul nu bate în retragere. Un meci mai pasionant decât multe ale naționalei. „Nu se pune problema să renunț la națională, sunt încă tânăr”, ne liniștește

Tribunalul Constanţa a decis că suspende articolul din Hotărârea votată de consilierii judeţeni prin care elevilor nu li se asigura transport judeţean gratuit dacă CJ Constanţa nu primea banii de la bugetul de

Horoscop 11 septembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 11 septembrie

Liderul deputaţilor AUR, George Simion, a propus joi ca plenul comun pentru dezbaterea şi votul pe moţiunea de cenzură să aibă loc marţi, 14

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, a declarat, vineri, că în instituția pe care o conduce procentul celor vaccinați a depășit 80%, dar între pompierii din țară procentul

Prestațiile și rezultatele stranierilor din acest weekend pot fi urmărite în timp real în liveblog-ul GSP. Sâmbătă, Gheorghe Grozav a înscris pentru MTK Budapesta, iar Vasile Mogoș și Sergiu Hanca au pasat decisiv pentru echipele

20 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Biden, Obama şi Bush, împreună la comemorare, Trump merge la un meci de box. La cea de-a 20-a comemorare a atacurilor de la 11 septembrie, preşedintele american

Valentina şi Remus Vesler, ori­gi­nari din Harghita, cu back­ground în marketing, co­mu­ni­care şi statistici, au dat naştere pro­iectului Vandoor inspiraţi de noile reguli de piaţă pe care le-a im­pus pandemia, odată cu limitarea

Marcel Ciolacu vine la Realitatea PLUS, la emisiunea Raport de zi prezentată de Ana Maria Păcuraru, sâmbătă la ora