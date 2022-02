BANCUL ZILEI | ”Vasile, am fost în Turcia la all inclusive” 12.02.2022

12.02.2022 BANCUL ZILEI | ”Vasile, am fost în Turcia la all inclusive” Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. Discuție între Ion și Vasile: […] The post BANCUL ZILEI |



BANCUL ZILEI | ”Vasile, am fost în Turcia la all inclusive”

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. Discuție între Ion și Vasile: […] The post BANCUL ZILEI | ”Vasile, am fost în Turcia la all inclusive” appeared first on Cancan.

BANCUL ZILEI | ”Vasile, am fost în Turcia la all inclusive”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la finele lunii martie la nivelul de 35,70 miliarde de euro, în creştere cu circa 570 milioane de euro faţă de luna februarie, când se ridicau la 35,13 miliarde de

Joi, 1 aprilie, Liviu Gabriel Muşat, directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Dorel Dorobanţu, primarul oraşului Fundulea, au semnat contractul de finanţare pentru reabilitarea zonei centrale a

Crystal Cabin Awards, eveniment care premiează cele mai inovatoare idei pentru designul interior al avionului, are loc online marți, 30 aprilie, când vor fi desemnați câștigătorii celor 8 categorii, scrie CNN. Un juriu alcătuit din experţi a

„Trebuie să recunosc că deși nu a fost chiar un fleac, i-am ciuruit!”. Vă aduceți aminte zâmbetul triumfal care a urmat rostirii acestei glume proaste? Răzvan Burleanu câștigase alegerile și reușise să îi și umilească pe Lupescu,

Vreti sa calatoriti in siguranta si confort in Anglia, Germania cu autocare si microbuze moderne la domiciliu, va stam la dispozitie cu plecari zilnice. Trebuie sa ajungi in strainatate si nu vrei sa aloci o suma

Andrea Compagno (24 de ani), atacantul italian al celor de la FC U Craiova 1948, a ratat o șansă rarisimă în minutul 11 al deplasării de la Mioveni, la scorul de 0-0. CS Mioveni - FC U Craiova, detalii AICIVideo cu ratarea lui Andrea Campagno CS

Fostul ministru al Dezvoltării și Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, a ajuns la spital în stare gravă după ce o macara s-a prăbușit peste el. Deputatul liberal de Vrancea are mai multe traumatisme și a fost transferat la Spitalul Floreasca din

BMW a deschis lista de precomenzi pentru puternicul SUV electric iX. Versiunea de bază este denumită iX xDrive40 și pornește în România de la 78.838 de euro cu TVA. În cazul său, cele două

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, Compania Naţio­nală de Administrare a Infras­tructurii Rutiere (CNAIR) şi Compania Naţională de In­vestiţii (CNI) sunt au­torităţile care ocupă po­diu­mul în clasamentul celor mai valoroase

În total, de la începutul campaniei de vaccinare din decembrie, au fost imunizate împotriva COVID 2.065.575 de persoane, conform datelor oficiale transmise vineri de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. 57.969 de persoane au

Fă-ți hainele să reziste mai mult spălându-le corect. Etichetele cu instrucțiuni de spălare atașate fiecărui articol vestimentar îți indică exact din ce tip (sau tipuri) de material este fabricat, așa că nu uita să le […] The post

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a lansat vineri o actualizare a ghidurilor de călătorie pentru persoanele care sunt complet vaccinate împotriva Covid, eliminând unele recomandări de testare și carantină, informează

Inginer, industriaș, sportsman, explorator, om de știință, fiul celui care a dat cea mai faimoasă moară din România a introdus automobilul în Regat. A iubit tirul, înotul și atletismul și a vrut să ajungă la Olimpiada din 1904 Pe când avea

Efectele închiderii magazinelor la ora 18.00 s-au văzut și în al doilea weekend de restricții. Zeci de locuitori ai Capitalei, care nu reușiseră să ajungă în timp la cumpărături, au format cozi uriașe la benzinăriile […] The post

Un număr de 432.000 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge vineri la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino". Potrivit unui comunicat al Comitetului naţional pentru coordonarea activităţilor privind vaccinarea

Conducerea Metrorex a anunțat că, de săptămâna viitoare, vor începe evacuările spațiilor comerciale de la metrou. Libertatea a stat de vorbă cu oameni care lucrează în aceste magazine. Unii și de peste 30 de ani. Patroni sau angajați,

Un agent imobiliar a fost pus într-o situație tare amuzantă… fără voia lui! În timp ce era la serviciu el a observat un detaliu “cu greutate” într-o fotografie făcută la una dintre casele care s-a […] The post Moment amuzant! Ce

562 de cazuri de infectare cu tulpina britanică, sud-africană și braziliană au fost raportate în țara noastră până în 28 martie, potrivit datelor făcute publice joi de Institutul Naţional de Sănătate

Dacă secolul XVIII în Ţara Românească eram, după cum ne spune istorica şi scriitoarea Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, ,,în şalvari şi cu işlic”, în secolul XXI, în Bucureşti, guvernanţii sunt ,,în trening şi cu lopata de plantat

Dependenţa de nicotină este una dintre cele mai puternice forme de dependenţă de care poate suferi omul. Ţigările sunt un ”drog„ care oferă satisfacţie imediat dar care necesită la fel de repede o nouă doză. Specialiştii spun că oamenii