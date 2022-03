BANCUL ZILEI | Un profesor de matematică, dialog halucinant cu un instalator: ”Schimbă limitele!” 23.03.2022

BANCUL ZILEI | Un profesor de matematică, dialog halucinant cu un instalator: "Schimbă limitele!"

Dinamo joacă acasă cu Astra Giurgiu, de la ora 20:15, în returul semifinalei de Cupa României. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. În tur a fost 1-0 pentru giurgiuveniÎn cealaltă semifinală

Preşedintele României, Klaus Iohannis, şi preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, vor participa marţi, 11 mai 2021, la ziua distinşilor vizitatori a exerciţiului militar „Justice Sword

Ramona Săseanu de la TVR Craiova este propunerea PNL pentru conducerea interimară a televiziunii publice, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea PNL. Anunțul a fost făcut în ședința BEx de

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie local, vrea să aloce până în 2023 un buget de 3,8 miliarde de lei (circa 780 de milioane de euro) pentru achiziţionarea de participaţii în frme care dezvoltă proiecte de energie eoliană şi

1.066.731 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate pe teritoriul României de la începutul pandemiei, cu peste 620 adăugate la bilanț în ultimele 24 de ore. În jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de

Turistul care a rămas blocat sâmbătă seară, pe Valea Ţapului din masivul Bucegi, şi-a săpat o vizuină în care a petrecut noaptea, el fiind recuperat de salvatorii montani duminică dimineaţă, la căutări participând şi un

Piaţa abonamentelor medicale a ajuns la peste 1,6 mil. abonaţi în 2020 şi contribuie cu 25-30% la cifra de afaceri a marilor operatori privaţi de sănătate. Pandemia de COVID-19 a accen­tu­at nevoia

Laboratorul german BioNTech a anunţat luni că mizează pe eficacitatea vaccinului său anti-COVID-19, dezvoltat împreună cu compania farmaceutică americană Pfizer, şi împotriva actualelor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2, considerând că

Rata de infectare din București a ajuns miercuri la 1,42 la mia de locuitori, în scădere față de ziua precedentă, potrivit datelor publicate de DSP. Alin Stoica, prefectul Capitalei, a anunțat la Digi 24 că joi va fi convocat Comitetul Municipal

Expunerea băncilor străine pe România a crescut într-un ritm accelerat în ultimul trimestru de anul trecut, de la 12,8% în T3 la 20% în T4, până la 29 mld. dolari (nivelul maxim din septembrie 2016),

Dylan Dreyer a anunțat că a rămas însărcinată pentru a treia oară. Cum era de așteptat, meteorologul american a dat vestea cea mare la Today Show. Bebelușul este așteptat pe lume în luna noiembrie.

La finalul anului 2020, în e­conomia locală erau 1,2 mi­­lioa­ne de contracte indi­viduale de muncă plătite cu salariul minim pe eco­nomie, cel de 2.230 de lei brut la acea

Scriitoarea şi traducătoarea Ileana Vulpescu a murit la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de către dramaturgul Radu F. Alexandru, informează News.ro. „A plecat dintre noi ilustra romancieră („persoană care scrie

Conacul Bolomey, unul dintre cele mai frumoase conace din Bărăgan, îşi va deschide porţile peste 2 ani. În mai 2023 vor fi încheiate lucrările de restaurare, care se ridică la 18,7 milioane de

Norvegia va renunţa definitiv la vaccinul AstraZeneca şi va menţine suspendarea pentru serul Johnson & Johnson pe care îl va folosi doar pentru cei care se oferă voluntar, a anunţat guvernul

Coronavirus România, 13 mai. 953 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 13 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.069.770 de cazuri de persoane

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a raportat la nivel de grup profit net de 2,04 mil. lei în T1/2021, în scădere cu 54% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, în timp ce veniturile operaţionale s-au

Holde Agri Invest, companie românească care exploa­tează terenuri agricole şi produce cereale, vrea să inves­tească 62 mil. lei în extinderea suprafeţei exploatate şi modernizarea fermelor

Peste 21.100 de persoane care nu aveau o programare prealabilă în cadrul platformei naționale de vaccinare anti-Covid s-au imunizat în cadrul maratonului de vaccinare organizat în perioada 4-11 mai, în spitalele militare din Brașov, București,

Coronavirus România, 14 mai 2021. 835 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 14 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.070.605 de cazuri de