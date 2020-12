Bancul Zilei | Tratament în criză, amor cu doamna psiholog 12.12.2020

12.12.2020 Bancul Zilei | Tratament în criză, amor cu doamna psiholog Cum s-a încheiat vizita la psiholog a doi soți care nu se mai înțelegeau, dar au hotărât ca au nevoie de încă o șansă? Iar specialistul ar fi fost Acela care le-ar fi redat speranța. […] The post Bancul Zilei | Tratament în criză, amor



Bancul Zilei | Tratament în criză, amor cu doamna psiholog

Cum s-a încheiat vizita la psiholog a doi soți care nu se mai înțelegeau, dar au hotărât ca au nevoie de încă o șansă? Iar specialistul ar fi fost Acela care le-ar fi redat speranța. […] The post Bancul Zilei | Tratament în criză, amor cu doamna psiholog appeared first on Cancan.ro.

Bancul Zilei | Tratament în criză, amor cu doamna psiholog

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mugur Isărescu, BNR: Încercăm să găsim cele mai bune formule de a controla

Creditarea privată a crescut până la finele lunii noiembrie cu 7,2% faţă de perioada similară a anului trecut, soldul total ajungând la 268 miliarde lei, susţinut de avansul de 9,7% al împrumuturilor în lei, faţă de 2,4% a celor în valută,

Darius Olaru a semnat cu FCSB, Gaz Metan a încasat 600.000 de euro, însă mijlocașul ar putea continua tot la Mediaș. Becali și Vintilă sunt tentați să-l împrumute din nou, din cauza concurenței care i-ar oferi lui Darius prea puține șanse

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a ajuns la un acord cu echipa italiană de fotbal AC Milan şi va reveni la rossoneri pentru o perioadă de şase luni, a anunţat presa italiană. Potrivit cotidianului

Suntem în acea perioadă a anului în care ajungem să ne cheltuim viețile pe drumurile patriei. Stăm, docili, în coloane interminabile pe drumul nostru spre căteva zile de relaxare. Ne-am câștigat asta, „am murit“ la revoluție sau la

Turris Turnu Măgurele a anunțat despărțirea de antrenorul Marius Baciu (44 de ani). Erik Lincar (41 de ani) a plecat și el de la Concordia Chiajna și e chemat de fani înapoi la Turris. Vezi AICI clasamentul din Liga 2 la finalul anului 2019 Marius

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat rezerve cu privire la participarea gigantului chinez al telecomunicaţiilor Huawei la extinderea reţelei mobile 5G în Europa, într-un interviu publicat

Familia regretatului artist George Michael a fost lovită de o tragedie fără margini. Sora cea mică a cântărețului a murit la vârsta de 59 de ani. Familia sa a făcut un apel la scurt timp după ce s-a aflat trista veste. Între decesul Melaniei

Iubita tânărului ucis în cumplitul accident produs de Mario Iorgulescu a depus plângere penală împotriva acestuia. Femeia îl acuză pe Iorgulescu Junior de omor, potrivit

Daniel Chiţoiu, fost ministru al Finanţelor şi actual secretar general al ALDE, a provocat accidentul din 26 decembrie, de pe DN7, în urma căruia doi oameni au murit. Poliţiştii din Argeş au confirmat acest lucru la aproape 24 de ore după

Vremea 28 decembrie. Vin deja ninsorile la noi, mai ales în zona Moldovei, iar temperaturile vor fi apropiate de mediile din această perioadă a anului. Mercurul termometrului nu va coborî mai mult de -3 grade. Sâmbătă va ninge pe arii extinse în

Ninge abundent pe o porțiune a Autostrăzii Soarelui, avertizează Infotrafic. În Vaslui, o mașină e blocată pe un drum din cauza viscolului puternic, iar un TIR nu poate înainta. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române

În absența lui Țucudean, francezul Billel Omrani, 26 de ani, a devenit cel mai dorit jucător din curtea CFR-ului, el având oferte de 4-5 milioane de euro din China și din Anglia, de la o echipă din Premier League. Evoluțiile lui Billel Omrani (26

Ambasada Rusiei la București se declară ”nedumerită” de un mesaj postat pe Twitter în care Ministerul Român al Afacerilor Externe critică construcția podului care leagă Rusia de Crimeea și își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Un

Premierul Ludovic Orban va efectua, în perioada 7-9 ianuarie 2020, o vizită de lucru la Bruxelles, la sediul instituţiilor europene, respectiv al NATO. E prima deplasare externă pe care Ludovic Orban o face în calitate de şef al

Un fotbalist de la FCSB a văzut moartea cu ochii, în urmă cu o lună. Este vorba despre Juvhel Tsoumou, 29 de ani, atacantul din Republica Congo care va părăsi în această iarnă gruparea bucureșteană. Venit în septembrie 2019 la FCSB, Juvhel

Nava germană Alan Kurdi a primit permisiunea de a acosta în portul sicilian Pozzallo, după ce joi seara a salvat 32 de migranţi de pe Marea Mediterană, transmite duminică dpa. Purtătorul de cuvânt

James Pallotta, care a cumpărat clubul în vara lui 2011 cu un consorțiu nord-american pentru 370 de milioane de euro, e gata să-i cedeze clubul giallorosso texanului Dan Friedkin, cu o avere de 3,75 miliarde de euro. În august 2011, un consorțiu

Colectarea mai eficientă a taxelor şi impozitelor reprezintă principala provocare din 2020 în domeniul fiscal, în condiţiile unei ţinte de deficit bugetar de 3,6% din PIB, peste limita maximă pentru statele membre UE, precum şi îndeplinirea

Moment emoționant pe legendarul stadion Centenario din Montevideo (Uruguay), sâmbătă, la retragerea fotbalitului Diego Forlan. În vârstă de 40 de ani, Diego Forlan a decis că a sosit momentul pentru a-și pune ghete în cui. Nu înainte de a juca