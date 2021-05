Bancul Zilei | Te-a părăsit c%$# aia? 15.05.2021

15.05.2021 Bancul Zilei | Te-a părăsit c%$# aia? Bancul zilei de astăzi aduce în prim-plan un subiect cât se poate de obișnuit, și anume relaționarea bizară între bărbați și femei, existentă aproape peste tot. În povestea de mai jos, un cuplu cu o […] The post Bancul Zilei | Te-a



Bancul Zilei | Te-a părăsit c%$# aia?

Bancul zilei de astăzi aduce în prim-plan un subiect cât se poate de obișnuit, și anume relaționarea bizară între bărbați și femei, existentă aproape peste tot. În povestea de mai jos, un cuplu cu o […] The post Bancul Zilei | Te-a părăsit c%$# aia? appeared first on Cancan.

Bancul Zilei | Te-a părăsit c%$# aia?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În ultimele 24 de ore, poliţiştii mehedinţeni au verificat peste 1.100 de persoane cu privire la respectarea măsurilor şi interdicţiilor impuse în această

La Cariera II Tismana, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), a avut loc aseară un grav accident de muncă. Un angajat a decedat după ce a fost prins între covorul benzii de cauciuc

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca va fi redată sportului, după ce în ultima perioadă a fost transformată într-un centru de spitalizare

Veniturile nete din dobânzi, cea mai importantă resursă de profit a băncilor, au continuat să crească şi în T1/2020, cu 8%, până la 3,94 mld. lei, în condiţiile în care creditarea s-a majorat cu peste 7%, după cum reiese din da­te­le

CEC Bank, cea mai mare bancă a statului român, oferă 1.000 de pachete de vacanţă gratuite pentru medicii şi personalul din spitalele care au luptat în prima linie împotriva COVID-19, potrivit informaţiilor transmise de

Proiectul de lege care propune măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, care prevede interzicerea pentru o perioadă de doi ani a vânzării participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la

Turnul Eiffel, cel mai vizitat monument din lume, se va redeschide publicului la 25 iunie, după ce a fost închis timp de peste trei luni din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat al societăţii care gestionează monumentul şi preluat

Muzeul Național de Artă al României anunță redeschiderea pentru public a muzeului satelit Theodor Pallady începând de astăzi, 10.06.2020. Programul temporar de funcționare va fi de miercuri până

Un caz tragic a avut loc în Craiova. O tânără de numai 18 ani a fost găsită, astăzi, spânzurată în apartamentul unde locuia împreună cu mama sa. Din primele informații se pare că fata se lupta de ceva timp cu o depresie cruntă, care a

Horoscopul zilei de 11 iunie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Germania îşi ridică restricţiile impuse muncitorilor sezonieri străini, majoritatea din România şi Polonia, pentru ca aceştia să culeagă recoltele agricole, a anunţat miercuri ministrul Agriclturii Julia Klöckner, relatează

Într-un raport publicat miercuri de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) se arată că economia globală va înregistra cel mai semnificativ declin pe timp de pace dintr-un secol, înainte de a se redresa anul viitor, de pe

Niciun alt atlet din istorie nu a dominat întrecerile pe pistă așa cum a făcut-o Carl Lewis. Americanul a egalat recordul modelului său inspirațional, Jesse Owens, de patru medalii de aur la o singură ediție a Jocurilor Olimpice, a adunat în

Nicolae Stanciu (26 de ani) a marcat un gol superb în meciul dintre Ostrava și Slavia Praga, scor 2-2, din penultima etapă a sezonului regulat. În minutul 14, Nicolae Stanciu a executat inteligent o lovitură liberă de la aproximativ 25 de

Magazionerul de la Dinamo a fost testat pozitiv cu COVID-19! LPF ia în calcul amânarea partidei Dinamo - Chindia: „Ne gândim la varianta asta” » 3 scenarii posibile Primul caz de COVID-19 la Dinamo » Antrenament anulat! EXCLUSIV Primele

Valoarea de piață a celor mai mari 100 de companii listate la nivel global a scăzut cu 15%, însemnând 3.900 de miliarde de dolari, în primul trimestru al anului, ca urmare a pandemiei COVID-19, după un avans de

În perioada 11-17 iunie 2020 va avea loc echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale pentru absolvenții de clasa a XII-a, conform calendarului oficial de bacalaureat. Este o procedură care va înlocui probele orale de

Piaţa muncii din România a fost puternic afectată de situaţia de criză creată de pandemia de COVID-19, iar mulţi dintre angajaţi fie şi-au pierdut locul de muncă, fie au fost trimişi în şomaj

Parlamentul se va reuni, pe 17 iunie, pentru a se aproba numiri în mai multe posturi din ASF, CNCD, ANRE, Consiliul Legislativ şi Curtea de Conturi, instituţii subordonate forului legislativ. În urma negocierilor, PSD îl va propune pe Nicu Marcu

Gala Premiilor Gopo, eveniment organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc împreună cu Asociația Film și Cultură Urbană, a fost amânată, în contextul măsurilor de prevenție și restricțiilor impuse de evoluția