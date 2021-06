Bancul zilei| Pentru ce prezervative? Nu am cerut 26.06.2021

26.06.2021 Bancul zilei| Pentru ce prezervative? Nu am cerut Bancul zilei de sâmbătă surprinde o discuție amuzantă între o vânzătoare și un client cât se poate de ciudat. Enervată de gestul bărbatului, femeia se hotărăște să îi dea un sfat mai puțin obișnuit. Iată […] The post Bancul



Bancul zilei| Pentru ce prezervative? Nu am cerut

Bancul zilei de sâmbătă surprinde o discuție amuzantă între o vânzătoare și un client cât se poate de ciudat. Enervată de gestul bărbatului, femeia se hotărăște să îi dea un sfat mai puțin obișnuit. Iată […] The post Bancul zilei| Pentru ce prezervative? Nu am cerut appeared first on Cancan.

Bancul zilei| Pentru ce prezervative? Nu am cerut

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Satul Gornet din județul Prahova este a doua localitate care intră în carantină de la prelungirea stării de alertă, după cea din județul Giurgiu. Măsura a fost impusă după ce 15 persoane au fost infectate cu coronavirus. Măsura intră în

Una dintre fostele ispite ale show-ului matrimonial ”Insula Iubirii”, de la Antena 1, a dat ”marea lovitură” în plan amoros. Sexoasa blondină i-a pus capac unui renumit afacerist de pe litoral. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate,

Importurile lunare de grâu ale Chinei au consemnat cea mai puternică creştere din aproape şapte ani în iunie, indică ultimele date, în condiţiile în care cel mai mare consumator de grâu al lumii încearcă să-şi crească stocurile de alimente

Evenimentul rutier a avut loc pe un drum judeţean din Vrancea, în comuna Valea Sării. Două persoane au fost rănite în

Tenisul revine după perioada în care a fost întrerupt de pandemie. Primul turneu feminin se va desfășura în Italia, la Palermo, care debutează pe 3 august, iar pe tablou vor fi prezente și patru jucătoare din

CS Universitatea Craiova continuă să aibă probleme medicale și a anunțat că încă două persoane din staff au fost testate pozitiv cu coronavirus. Oltenii au ajuns la 3 cazuri în total. Craiova, liderul din Liga 1, a emis un comunicat prin care

Spread-ul de dobândă, care reflectă diferenţa între dobânda la titlurile de stat pe termen lung, de 10 ani, şi dobânda pe termen scurt, s-a redus cu 19,5% în penultima săptămână a lunii iulie, la 0,87 puncte pro­centuale, cel mai scăzut

Premierul Ludovic Orban a participat, joi seară, împreună cu ministrul economiei, Virgil Popescu, la inaugurarea Hotelului Amfiteatru, din Olimp, al cărui patron este omul de afaceri Muhammad Murad. UPDATE ora 22.00 „Este o investiţie extrem

Compania din construcţii SSAB AG, din Bacău, deţinută de trei acţionari, a depăşit anul trecut pragul de 200 milioane de lei cifră de afaceri, după ce indicatorul s-a majorat cu 80% faţă de anul precedent, ajungând la 205 mil. lei, potrivit

Francezul Aissa Laidouni (23 de ani, mijlocaș central) a fost transferat de Ferencvaros, campioana en-titre din Ungaria, de la FC Voluntari pentru 600.000 de euro. De asemenea, ilfovenii păstrează un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Anunțul

Un băiat de 17 ani, care era angajat într-un restaurant din Năvodari, a murit în timpul serviciului. El a fost găsit inconștient în subsolul localului, iar pe corpul său nu sunt urme vizibile de violență. Polițiștii verifică dacă în acel

Meciul Zilei. Napoli - Sassuolo » 3 cote care merită încercate la duelul din

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituleţu Buică, a declarat că nu mai timp să fie modificat calendarul electoral, astfel încât votul la alegerile locale să se întindă pe două zile. În replică, senatoarea

România se situează pe locul întâi în UE la productivitatea muncii ajustată la salarii, cu o medie a productivităţii de de 1,78 în intervalul 2008-2019, conform unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich-Ebert (FES) România împreună cu

Turiştii vor găsi la malul mării nisip nivelat și plaje curăţate de alge, transmite Admnistraţia Naţională „Apele Române”. Mii de tone de alge au fost adunate de pe plaje. De la începutul lunii

Un nou semnal de alarmă a fost tras de către medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara. Acesta a atenționat că situația în care ne aflăm nu este una roz și că dacă se continuă pe aceeași

Cristian Stănciulescu, tânărul care şi-a ucis iubita într-o locuinţă din cartierul O.M. - Hunedoara, a fost arestat preventiv, pentru

Cercetătorii au descoperit pentru prima dată sub straturile de gheaţă din Antarctica o importantă scurgere de metan. Scugerea poate schimba modelul climatic al regiunii. Pentru prima dată, sub straturile

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, sunt în flăcări peste 1.000 de metri cubi de lemne, în localitatea Lipovăţ. Nu se cunoaşte cauza

USR susţine că alegerile pot fi organizate pe durata a două zile şi îl contrazice pe şeful AEP, invocând şi proiectul pe această temă depus de senatoarea Florina Presadă în urmă cu câteva