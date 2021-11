BANCUL ZILEI | O manichiuristă e ”curtată” la locul de muncă de un tip 09.11.2021

09.11.2021 BANCUL ZILEI | O manichiuristă e ”curtată” la locul de muncă de un tip Bancul zilei. Discuție între o manichiuristă și un client, într-un salon. O manichiuristă foarte frumoasă îi făcea manichiura unui tip, într-o frizerie. – Ce zici de o întâlnire când termini lucrul?, întreabă tipul. – Nu



BANCUL ZILEI | O manichiuristă e ”curtată” la locul de muncă de un tip

Bancul zilei. Discuție între o manichiuristă și un client, într-un salon. O manichiuristă foarte frumoasă îi făcea manichiura unui tip, într-o frizerie. – Ce zici de o întâlnire când termini lucrul?, întreabă tipul. – Nu […] The post BANCUL ZILEI | O manichiuristă e ”curtată” la locul de muncă de un tip appeared first on Cancan.

BANCUL ZILEI | O manichiuristă e ”curtată” la locul de muncă de un tip

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Victoria lui Benny Adegbuyi (35 de ani) asupra lui Badr Hari (36 de ani) nu a rămas fără urmări. Benny Adegbuyi l-a făcut KO pe Badr Hari în Glory 76 (VIDEO) Benny Adegbuyi a făcut un meci mai împotriva lui Badr Hari. Din punct de vedere

Rafael Leao, autorul celui mai rapid gol înscris în campionatele de top, se află într-o situație extrem de dificilă! Puștiul de 21 de ani e obligat de TAS să plătească despăgubiri de 16,5 milioane de euro De la extaz la agonie.

Când vor reveni la şcoală, elevii Şcolii Primare „Andronachi Goga” din satul Aldeşti vor avea o surpriză. Jandarmii gălăţeni le-au cumpărat rechizite, două whiteboard-uri şi

În Monitorul Oficial din 21 decembrie au fost publicate două legi importante care aduc modificări Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală (Legea 295 şi Legea 296), conform Contzilla.ro, citat

Vaccinul anti-Covid a ajuns deja în câteva țări de pe glob, iar medicii sunt în culmea fericirii, pentru că ar putea fi începutul sfârșitului pandemiei. Mai multe cadre medicale de la un spital din Tel Aviv au dansat pe holurile unității

Manechinul scoţian Stella Tennant, verişoară îndepărtată a prinţesei Diana şi muză a lui Karl Lagerfeld, a murit subit, marţi, la vârsta de 50 de ani, a anunţat familia sa pentru cotidianul britanic The

Federația engleză de fotbal l-a suspendat pe o perioadă de zece săptămâni și l-a amendat și cu 70.000 de lire sterline pe Kieran Trippier, pentru c-a încălcat regulile care nu-i permiteau să parieze. Fundașul de 30 de ani a respins

Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, spune că regretă faptul că Franţa nua urmat recomandările

Electrica, cel mai mare jucător local din domeniul distribuţiei şi furnizării de energie, încheie anul cu un portofoliu de activităţi aproape nedi­ver­sificat, fiind singura companie locală de profil, dar şi la nivel UE, care nu a reuşit să

La doar câteva luni după ce a suferit teribilul accident în locuința sa, mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a murit, în cursul nopții de 23 spre 24 decembrie 2020. Potrivit jurnaliștilor de la bzi, Maria Macsim […] The post A murit

CFR Călători suplimentează trenurile care circulă pe cele mai solicitate rute în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, până la sfârşitul anului garniturile circulă cu un număr şi mai mare de

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a vorbit joi, la Adevărul Live, despre o schimbare a programei şcolare, explicând că anul acesta se va începe cu clasa a IX-a. Ministrul a adăugat că există şanse mari ca noile manuale pentru clasa a IX-a să

Veste mare pentru Cristi Borcea în ajun de Crăciun. Omul de afaceri în vârstă de 50 de ani tocmai a efectuat un test coronavirus și rezultatul a ieșit negativ. Totuși, chiar și astfel, ex-dinamovistul a mărturisit că este precaut, având în

Ajunşi la capătul răbdării sau al puterii, mai mulţi antreprenori din industria alimentară, cu afaceri de 2, 3, 5 ori 10 ani, şi-au scos fabricile la vânzare pe diverse platforme online, în pragul

Rusia a anunţat, joi, un număr ”record” de 29.935 de contaminări cu noul coronavirus în 24 de ore din cauza Covid-19 – cel mai mare bilanţ înregistrat într-o singură zi de la începutul epidemiei, relatează Reuters, citată de

Activele nete ale celor 227 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna noiembrie cu 3%, până la nivelul de 43,1 miliarde

Rangers a învins Hibernian, scor 1-0, etapa #20 a ligii scoțiene. Singurul gol al meciului a fost marcat de Ianis Hagi. FINAL » Rangers - Hibernian 1-0 A marcat: I. Hagi 33Vezi AICI live+statistici! În minutul 32, Rangers a deschis scorul

12 ani și jumătate de închisoare a primit, vineri, istoricul rus Oleg Sokolov, pentru că şi-a ucis şi dezmembrat partenera, relatează Agerpres. Judecătoarea care a anunțat verdictul, Iulia Maksimenko, a precizat că Sokolov era „perfect

Avioane militare israeliene au atacat, sâmbătă dimineaţă, obiective din teritoriul palestinian Fâşia Gaza, ca ripostă la rachete lansate de militanţi islamişti spre oraşul israelian Ashkelon,

Răzvan Lucescu (51 de ani), tehnicianul lui Al Hilal, a câștigat al trofeului „Antrenorul român al anului în istorica anchetă a Gazetei”, fiind la egalitate perfectă cu Cosmin Olăroiu. Premiul obținut de antrenorul român nu a trecut