Bancul zilei | O bere furată l-a salvat de la moarte 25.01.2021

25.01.2021 Bancul zilei | O bere furată l-a salvat de la moarte Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Un bărbat care a vrut să-și pună capăt zilelor a fost salvat în ultima clipă de un străin. După ce și-a pierdut serviciul, l-a părăsit […] The post Bancul zilei | O bere



Bancul zilei | O bere furată l-a salvat de la moarte

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Un bărbat care a vrut să-și pună capăt zilelor a fost salvat în ultima clipă de un străin. După ce și-a pierdut serviciul, l-a părăsit […] The post Bancul zilei | O bere furată l-a salvat de la moarte appeared first on Cancan.ro.

Bancul zilei | O bere furată l-a salvat de la moarte

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Turcia a întărit şi mai mult controalele asupra lirei în condiţiile continuării eforturilor de limitare a speculaţiilor chiar în contextul în care ţara îşi reduce dobânzile şi caută o revenire la o creştere economică accelerată, scrie

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului vor depune la CCR o sesizare pe conflictul juridic de natură constituţională privind desemnarea premierului, a anunţat, luni, preşedintele Camerei

La sediul FRF, s-au stabilit meciurile luni, 10 februarie, sferturile de finală ale Cupei României. Partidele se vor juca într-o singură manșă, în perioada 3-5 martie, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în

Directorul Teatrului "Gong" din Sibiu, Adrian Tibu, nu este de acord ca toţi elevii să aibă acces gratuit la spectacole, motivând că o "gratuitate nu înseamnă echitate şi nici o creştere

WDP, dezvoltator de spaţii logistice şi industriale cu capital belgian, a cum­părat în 2019 un teren de 8 hec­tare în Cluj-Napoca, investiţia situân­du-se la 6 milioane de euro, conform datelor de pe site-ul

Milla Jovovich a născut o fetiță, cel de-al treilea copil al său, o fetiță. Actrița este căsătorită cu scenaristul şi regizorul Paul W.S. Anderson și mai are două

Şeful Direcţiei 112, Florin Feticu, a declarat, marţi, că şi-ar fi dorit "mai multă empatie" privind maniera în care serviciul de urgenţe a gestionat cazul Alexandrei Măceşanu. "Fiecare apel are o

Şapte poliţişti din Chitila sunt cercetaţi disciplinar, iar trei dintre ei sunt cercetaţi penal, după ce un bărbat şi-a înjunghiat soţia, deşi aceasta avea un ordin de protecţie. Agresorul încălcase de mai multe ori ordinul, iar victima ar

Situatie dramatica in multe zone din tara. Vremea capricioasa isi spune cuvantul la inceput de

West Ham pretinde nu mai puțin de 830 de euro familiilor, a dezvăluit Daily Telegraph. „Devine un privilegiu pentru cei mai favorizați”, protestează parlamentarii britanici. În Anglia, într-o ligă stratosferică pentru care se plătesc

Faptul că japonezii sunt mai sănătoși și mai longevivi decât noi nu mai este un secret pentru nimeni. Niponii au ajuns de la nația cu cea mai scăzută speranță de viață în perioada post-belică, la o longevitate record în zilele noastre

Încă două persoane au murit din cauza gripei, numărul total al deceselor ajungând în prezent la 31, informează miercuri Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din

Viitorul Pandurii Târgu Jiu, echipa finanțată de controversatul Nicolae Sarcină, ocupă locul 12 în clasamentul din Liga 2. Nimic deosebit până aici. Un jucător de 20 de ani face însă notă discordantă, după ce i-a luat ochii patronului

FC Voluntari a plătit scump victoria cu Dinamo București, obținută în runda a XXIV-a a Ligii 1 pe teren propriu cu scorul de 2-1. Eliminat pe finalul meciului, Mihai Teja, antrenorul principal al ilfovenilor și-a aflat astăzi pedeapsa. Comisia de

Două femei au fost lovite pe trecerea de pietoni în localitatea Vladimirescu din județul Arad. Șoferul unui autoturism marca Opel, în vârstă de 79 de ani, care circula din direcția Arad spre Lipova nu

Massimiliano Allegri (52 de ani), fostul antrenor al lui AC Milan între 2010 şi 2014, trecut apoi la Juventus, e dorit de conducerea tehnică, Boban-Maldini. Totuși, administratorul delegat Gazidis insistă cu Rangnick. Apele s-au învolburat din nou

Primăria Capitalei a fost dată în judecată de organizaţia neguvernamentală Centrul pentru Politici Durabile Ecopoli din cauza calităţii aerului din Bucureşti. Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis arată că Bucureştiul este afectat de cea

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) vrea să cumpere smartphone-uri pe care să le utilizeze în alegeri, valoarea totală a contractului fiind de 17,7 milioane de lei, potrivit unui anunț postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice

Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu și a efectuat o anchetă în cazul celor doi brutari din Sri Lanka, angajați cu forme legale la Ditrău, județul

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat anul trecut un deficit de 10,478 miliarde de euro, în creştere cu aproape 17% comparativ cu perioada similară din 2018, se arată într-un