Bancul zilei | Motoreta mea pierde din putere. Ce poate fi? 26.01.2021

26.01.2021 Bancul zilei | Motoreta mea pierde din putere. Ce poate fi? O nouă zi, un nou banc și un nou motiv de amuzament. Pentru astăzi v-am pregătit ceva super tare, apropo de consultanța gratuită pe care o promit numeroase instituții. Un bărbat căruia i s-a stricat […] The post Bancul zilei | Motoreta



Bancul zilei | Motoreta mea pierde din putere. Ce poate fi?

O nouă zi, un nou banc și un nou motiv de amuzament. Pentru astăzi v-am pregătit ceva super tare, apropo de consultanța gratuită pe care o promit numeroase instituții. Un bărbat căruia i s-a stricat […] The post Bancul zilei | Motoreta mea pierde din putere. Ce poate fi? appeared first on Cancan.ro.

Bancul zilei | Motoreta mea pierde din putere. Ce poate fi?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

FC Voluntari a plătit scump victoria cu Dinamo București, obținută în runda a XXIV-a a Ligii 1 pe teren propriu cu scorul de 2-1. Eliminat pe finalul meciului, Mihai Teja, antrenorul principal al ilfovenilor și-a aflat astăzi pedeapsa. Comisia de

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Şerban Nicolae, susține că PSD ar putea boicota procedura de învestire a unui Guvern Orban II, pentru a se evita alegerile

Primăria Capitalei a fost dată în judecată de organizaţia neguvernamentală Centrul pentru Politici Durabile Ecopoli din cauza calităţii aerului din Bucureşti. Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis arată că Bucureştiul este afectat de cea

În genata găsită pe trotuarul unei străzi se aflau o importantă sumă de bani, dar şi mai multe carduri bancare şi un permis de

Parlamentarii republicani americani vor plantarea a 1.000 de miliarde de arbori în Statele Unite, până în 2050, pentru combaterea încălzirii globale, planul având rolul să răspundă modificărilor climatice prin absorbirea emisiilor de dioxid de

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) vrea să cumpere smartphone-uri pe care să le utilizeze în alegeri, valoarea totală a contractului fiind de 17,7 milioane de lei, potrivit unui anunț postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice

Fostul deputat PSD Dorin-Silviu Petrea s-a înscris în partidul lui Victor Ponta și va fi coordonatorul organizației municipale Brăila a filialei Pro România, anunță

Laura Wasser, avocatul unora dintre cele mai celebre cupluri de vedete, vorbeşte despre cele mai frecvente motive pentru care oamenii ajung să

Fiecare pensionar din România va afla cum îi este calculată pensia, urmând să primească, laolaltă cu decizia de pensionare, şi un buletin de

Consiliul de administraţie al AAGES Târgu-Mureş (AAG), producător de echipamente industriale, a aprobat marţi repartizarea de dividende în cuantum de 2,1 milioane lei din profitul net pe

CCR vine cu explicații după ce a hotărât că angajarea răspunderii Guvernului pentru modificarea OUG 114 este neconstituțională, că sesizarea viza un conflict juridic de natură constituțională între

Gigantul german BASF a ales o unitate în statul german Brandenburg pentru a doua sa fabrică de materiale pentru baterii de maşini electrice din Europa, parte a unui plan de investiţii de 400 de milioane de euro pentru exploatarea pieţei în

Senatul Statelor Unite a adoptat joi o rezoluţie care limitează prerogativele preşedintelui Donald Trump de a declanşa război împotriva Iranului, în urma uciderii unui comandant militar iranian şi a reacţiei de retaliere a Teheranului, de luna

Naţionala de polo pe apă a României a primit o nesperată şansă de a lupta pentru un bilet la Tokyo 2020, după ce Argentina s-a retras din turneul preolimpic programat în perioada 22-29 martie, în Olanda, la

Unu din cinci angajaţi ai Libra Internet Bank are pregătire profesională în zona de tehnologie, ceea ce face parte din transformarea organizaţiei spre una „agilă“, orientată spre beneficiile noilor tehnologii în industria bancară, a declarat

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, consideră că ex-viceprimarul din Alba Iulia, Gabriel Pleşa, s-a grăbit atunci când a decis să plece la

Generalul în retragere Marin Dragnea va fi înmormântat sâmbătă, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea I, anunţă Statul Major al Apărării. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,

Internetul a luat-o razna! Antonia s-a fotografiat cu posteriorul la vedere și i-a transmis un mesaj iubitului ei, Alex Velea. Fără doar și poate, Antonia este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc. Artista are o siluetă de

Dentotal Hospitality, companie controlată de familia de antreprenori Dogariu, care mai deţine şi hotelul Mercure din zona Ateneul Român, va deschide în aprilie hotelul de trei stele ibis Styles din zona Ştirbei Vodă din Capitală, conform datelor

Un test cu imagini poate să-ți arate dacă suferi sau nu de vreo boală psihică nedescoperită, aflată în stadii