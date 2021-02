Bancul zilei | Iubito, am făcut ceva rău 10.02.2021

10.02.2021 Bancul zilei | Iubito, am făcut ceva rău Așa cum v-am spus mereu, bancurile cu și despre infidelitate, fie între iubiți, fie între soți, sunt unele dintre cele mai amuzante. Așadar, pentru astăzi v-am pregătit un nou banc super haios cu o conversație […] The post Bancul zilei |



Bancul zilei | Iubito, am făcut ceva rău

Așa cum v-am spus mereu, bancurile cu și despre infidelitate, fie între iubiți, fie între soți, sunt unele dintre cele mai amuzante. Așadar, pentru astăzi v-am pregătit un nou banc super haios cu o conversație […] The post Bancul zilei | Iubito, am făcut ceva rău appeared first on Cancan.ro.

Bancul zilei | Iubito, am făcut ceva rău

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele interimar al, PSD Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, după consultările cu preşedintele, că PSD şi-a exprimat disponibilitatea de a vota un guvern de specialişti în integralitatea sa sau un guvern de uniune

Un bărbat de 71 de ani, abia revenit din România în Italia, a fost găsit infectat cu noul coronavirus. În prezent, este spitalizat în Rimini, notează Corriere Romagna. În România, persoanele care au intrat în contact cu cetățeanul italian au

Sărbătoare importantă în Calendarul Ortodox în data de 23

În aproximativ două luni, coronavirusul originar din China s-a răspândit în peste 40 de ţări. Din Europa, Italia este cea mai afectată, cu 12 morți și peste 370 de cazuri de îmbolnăviri confirmate. Organizația Mondială a Sănătății spune

A fost confirmat primul primul caz de coronavirus în România. Este vorba despre un tânăr, care nu a intrat, însă, în contact direct cu italianul de 71 de ani, depistat pozitiv. Șapte membri ai familiei lui sunt băgați în carantină, miercuri

De la Revoluția din decembrie 1989, până în prezent, la Palatul Victoria au fost instalate nu mai puțin de 22 de guverne pline, iar nu mai puțin de nouă politicieni au asigurat interimatul funcției de

Gloria Bistrița a pierdut pe teren propriu cu Gloria Buzău, 28-29, dar reclamă arbitrajul cuplului Belean-Sas. „Mi-e rușine că am ajuns să intru pe teren după arbitri”, spune antrenorul Bistriței. Gloria Buzău a câștigat miercuri seara, la

Michael Jackson a fost unul dintre cei mai apreciați cântăreți, iar muzica lui va rămâne în istorie. Regele Pop a decedat acum zece ani, în data de 25 iunie 2009. Moarte a survenit în urma unui stop cardiac, la vârsta de 50 de ani. El a lăsat

CFR Cluj a ratat șansa de a ajunge în optimile Europa Legue, 0-0 cu Sevilla în meciul retur, dar a părăsit competiția cu fruntea sus! Nu a pierdut în ambele partide în fața echipei care a câștigat de trei ori trofeul (1-1 la Cluj), mai mult,

Traficul rutier pe podul din zona Marghiloman a fost reluat joi când Primăria municipiului Buzău a făcut recepţia lucrării de reabilitare. Inaugurarea s-a făcut cu ceva întârziere pentru că dirigintele de şantier a ţinut ca şi partea

Sub titlul „În cercul marelui balans”, Nicolae Croitoru se înfăţisează la editura Niculescu în condiţii grafice de excepţie cu cea de-a treia carte, cu adevărat rară, şi fermecătoare metaforic, o exigentă selecţie de poezie

Turul ciclist al Emiratelor Arabe Unite a fost anulat, după ce doi italieni din staff-ul uneia dintre echipe au fost depistați pozitiv cu coronavirus, celebru virus Covid-19. Primele cinci etape s-au disputat deja, dar ultimele două, programate azi

Congresul PSD se amână din cauza primului caz de coronavirus în România, transmite Antena 3. ”Având în vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul României, precum și faptul că o parte însemnată a delegaților

Doi adulți și un copil au fost izolați preventiv într-o locuinţă din oraşul Întorsura Buzăului, după ce s-a aflat că săptămâna trecută au revenit dintr-un oraș din Italia unde au existat cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, informează

Ultimul meci în grupele principale pentru SCM Rm. Vâlcea, cu Savenhof, poate coincide și cu obținerea calificării în sferturile de finală. Campioana României joacă pe teren propriu cu ultima clasată, echipă pe care în Suedia a învins-o

Epidemia cu noul coronavirus nu a ajuns la nivelul unei pandemii, a declarat, luni, şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite

Evenimentul are loc în perioada 28-29.02.2020, la Winmarkt Galaţi, fiind deja la a treia ediţie. Copiii crează mărţişoare şi felicitări cu suflet care, ulterior, sunt vândute sub celebrul slogan "Daţi cât

Scaunul Gabrielei Firea se clatină serios: liberalii au decis să susţină candidatura lui Nicuşor Dan pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti. Lovitura de imagine a ricoşat însă şi în Dacian Cioloş, lovit puternic de

Poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie Braşov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”violenţă în familie”

Mihai Petre a cam…gafat în ediția a 10-a Românii au talent, de pe Pro TV! Juratul a vrut s-o complimenteze pe Anda Tătar, o fetiță campioană la dans și care se pregătea să-și face numărul pe scena speranțelor. „Wow, ce intrare