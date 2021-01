Bancul zilei| După Revelion, doi tipi beau într-un bar 01.01.2021

01.01.2021 Bancul zilei| După Revelion, doi tipi beau într-un bar Pentru ca anul să înceapă bine este nevoie de un banc bun. Pentru astăzi am pregătit un banc cu tematica de Revelion. Doi bărbați beau într-un bar după noaptea dintre ani, iar discuția lor și […] The post Bancul zilei| După Revelion,



Bancul zilei| După Revelion, doi tipi beau într-un bar

Pentru ca anul să înceapă bine este nevoie de un banc bun. Pentru astăzi am pregătit un banc cu tematica de Revelion. Doi bărbați beau într-un bar după noaptea dintre ani, iar discuția lor și […] The post Bancul zilei| După Revelion, doi tipi beau într-un bar appeared first on Cancan.ro.

Bancul zilei| După Revelion, doi tipi beau într-un bar

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Federico Valverde, desi a luat cartonasul rosu, a fost declarat MVP-ul finalei cu Atletico Madrid, din Super Cupa Spaniei. Uruguayanul e acum cunoscut si datorita relatiei cu Mina Bonino, o jurnalista originara din Argentina. Accesează

Președintele SUA Donald Trump a acuzat fosta administrație de la Casa Albă că ar fi "plătit" Iranul pentru rachetele cu care acum țara din Orientul Mijlociu a atacat bazele

Acţiunile pentru siguranţa comunităţii din ultima săptămână au avut ca rezultat prinderea în flagrant a 14 persoane, precum şi dispunerea a 10 măsuri preventive. În trafic, pentru neregulile rutiere, 43 de conducători auto au rămas fără

Parlamentul European este mai tânăr, mai divers şi mai divizat ca niciodată şi este de aşteptat ca mulţi eurodeputaţi să aibă un rol major în subiecte precum schimbările climatice, inteligenţa

Fetiţa de şapte ani s-a ascuns în grădina casei unde locuia de frica mamei care o abuza şi a refuzat să se mai întoarcă la aceasta. Poliţia a demarat o anchetă în acest caz pentru violenţă în familie şi rele tratamente aplicate

TESLA. Electric Visionary Aircraft, parte din grupul TESLA, companie care negociază cu CFR Cluj, ar vrea să deschidă o fabrică în oraș! Electric Visionary Aircraft e o companie de top, conectată la gigantul Tesla. Le Lann, acționarul minoritar

Kievul a cerut Iranului să predea cutiile negre ale avionului de linie ucrainean, doborât lângă Teheran în urmă cu o săptămână, au anunţat autorităţile ucrainene. Parchetul General şi Serviciul

Moise Guran, realizatorul emisiunii „Romania In Direct” de la Radio Europa FM, renunţă definitiv la jurnalism pentru a se implica în politică, anunţul fiind făcut în direct, printr-un mesaj adresat ascultătorilor emisiunii sale. Prezentăm

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că sunt şanse de 50% să candideze la şefia partidului la Congresul de luna viitoare, iar în cazul în care va intra în cursă va trece

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a intrat în posesia filmării în care Bebino, șeful Clanului Sportivilor din zona Berceni, este ”executat” de Cezar Petcu, zis Joe, un interlop dintr-o altă grupare, și o prezintă, în exclusivitate. În

Japoneza Naomi Osaka, locul 4 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului de categorie Premier de la Brisbane și o va detrona pe Simona Halep, care ocupă acum locul

În Uniunea Europeană, în jur de 6,9 milioane de copii trăiesc în altă ţară decât cea a cărei cetăţenie o deţin. România conduce lista ţărilor de origine a persoanelor sub 20 de ani care locuiesc în alte state ale

Transferul lui Alexandru Chipciu (30 de ani) la CFR Cluj este rezolvat, iar fotbalistul ar putea debuta oficial pentru campioana României chiar în meciul cu FCSB, echipa la care acesta s-a consacrat. Primul meci oficial al lui CFR Cluj din 2020 va fi

Cântăreața italiană Laura Pausini, în vârstă de 45 de ani, a adunat peste 100.000 de like-uri de la prietenii virtuali cu o postare pe care a făcut-o pe contul său de Instagram. În imaginea postată în mediul online, Laura Pausini apare

O reamplificare a presiunilor asupra cursului de schimb este foarte posibilă din cauza deficitelor gemene, bugetar şi de cont curent, mai ales dacă se va schimba brusc sentimentul pe piaţa internaţională sau dacă va fi reevaluat riscul asociat de

Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) și-a aflat în această dimineață adversara din primul tur și tabloul complet de la Australian Open. Românca o va întâlni pe Jennifer Brady, 49 WTA, din SUA. Meciul va avea loc marți, la o oră ce va fi anunțată

Joi s-a tras la sorți tabloul principal de concurs al primului turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep e favorita numărul 4 de la Australian Open și va juca în primul tur cu americanca Jennifer Brady. (VEZI ȘI: Miki Buzărnescu îi RĂSPUNDE

Traian Băsescu îi critică dur pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban pentru declanșarea alegerilor anticipate. Fostul președinte spune că nu există niciun scop și că anticipatele sunt o „fantezie politică”, plătită nu de politicieni, ci de

Una dintre cele două femei urmărite penal de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia după ce, în calitate de îngrijitoare la o creşă, a agresat fizic şi verbal copiii, şi-a dat

Simona Halep a aflat care este prima adversară de la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Din 20 ianuarie până în data de 2 februarie se va desfășura primul turneu de mare șlem al anului, Australian Open, unde va fi prezentă