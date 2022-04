Bancul zilei. De ce se fac găuri în prezervative atunci când sunt fabricate 09.04.2022

09.04.2022 Bancul zilei. De ce se fac găuri în prezervative atunci când sunt fabricate Banc. Voi știți de ce se fac găuri în prezervative atunci când sunt fabricate? Bancul care o să stârnească hohote de râs! Cică un tip vizitează o fabrică de diverse produse din latex. Prima dată […] The post Bancul zilei. De ce se



Bancul zilei. De ce se fac găuri în prezervative atunci când sunt fabricate

Banc. Voi știți de ce se fac găuri în prezervative atunci când sunt fabricate? Bancul care o să stârnească hohote de râs! Cică un tip vizitează o fabrică de diverse produse din latex. Prima dată […] The post Bancul zilei. De ce se fac găuri în prezervative atunci când sunt fabricate appeared first on Cancan.

Bancul zilei. De ce se fac găuri în prezervative atunci când sunt fabricate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Creditul privat, care dă oxigen economiei rea­le, a înregistrat o înce­ti­nire în luna aprilie, după ascensiunea din pri­mele luni ale anului, care a prins viteză în martie. Astfel, ritmul lunar de creştere a creditării a coborât la 1% în

LOTO. Duminică, 30 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 30 mai 2021: Loto 6 din 49: 22, 7, 32, 29, 37, 1 Loto 5 din 40: 9, 28, 18, 15, 7, 29 Joker: 40, 37, 42, 31, 21 + 16

Un nou centru de vaccinare drive-thru va fi deschis în Capitală! Bucureștenii din sectorul 5 se vor putea imuniza direct din mașină. Zilnic, doctorii de aici pot vaccina aproximativ o mie de

Aproape 560.000 de doze de vaccin AstraZeneca ajung luni în țară, adăugându-se celor 1,29 de milioane de doze pe care România le are deja în stoc, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Valeriu Gheorghiță, președintele campaniei de

Ortodonția este o ramură a stomatologiei moderne care se ocupă de prevenția, diagnosticarea și tratarea anumitor afecțiuni și anomalii dentare cu ajutorul aparatelor dentare. Aparatul dentar

Calitatea germană își pune amprenta pe produsele de top disponibile pe site-ul celor de la Techstore.ro care vor pune la dispoziția clienților electrocasnice moderne și de top din gama de produse Severin. Cu o istorie pe piața de electronice și

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat luni că deficitul la bugetul de pensii a crescut anul acesta la un nivel îngrijorător, iar până în 2030 urmează să avem o explozie a numărului de pensionari. „Deficitul la bugetul de pensii are

Vremea 30 mai. Temperaturile continuă să fie destul de

Pe 1 iunie stratul de zăpadă depăşeşte un metru în grosime, iar pe alocuri sunt troiene şi de trei metri, susţin salvamontiştii care se află în prima zi de vară la refugiul Salvamont de la Cota 2000 din

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PNL, Ludovic Orban, le-a transmis românilor să se vacineze anti-COVID cu

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu că doreşte ca Germania să furnizeze Ucrainei arme pe fondul conflictului pe care Kievul îl duce în estul ţării cu

Producătorul local de me­dicamente Magistra C&C, cu o fa­brică în Constanţa, a ajuns la 2,5 mil. lei profit în 2020, de trei ori mai mare faţă de anul anterior, conform calculelor ZF pe baza informaţiilor publice de la Ministerul de

ANM anunță un nou cod portocaliu, un cod galben dar și o informare meteorologică de fenomene extreme și ploi

Anticorpii care apar în organismul nostru, după ce ne vindecăm de o răceală obişnuită, pot neutraliza inclusiv virusul care provoacă COVID-19, potrivit unui studiu care a comparat probe de sânge recoltate de la persoane expuse la diferite tipuri

Irina Bara (26 de ani, locul 122 WTA) a fost eliminată în primul tur la Roland Garros, scor 6-7 (5), 2-6 cu australianca Astra Sharma (25 de ani, 124 WTA). România rămâne cu doar 3 jucătoare pe tabloul principal de la Roland Garros. Ultima

Președintele Klaus Iohannis a participat marți la deschiderea celei de-a doua ediții a concursului Cotroceni Creativ Junior, competiție în cadrul căreia tineri între 10 și 19 ani au acceptat provocarea

Poliția cehă a cerut procuraturii punerea sub acuzare a premierului Andrej Babis pentru fraudă cu fonduri europene, relatează CNN. Șeful guvernului de la Praga este suspectat că a deturnat aproape 2 milioane de euro. Un purtător de cuvânt al

Premierul Florin Cîţu va prezenta miercuri, 2 iunie, la Palatul Victoria, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a informat Biroul de presă al Guvernului. Prezentarea PNRR va fi făcută

Sezonul de vară din acest an ar putea fi mai bun pentru litoralul românesc faţă de cel din anul 2019, cel mai bun an pentru turismul local. Cererea de rezervare a vacanţelor pe litoral a crescut semnificativ odată cu anunţul autorităţilor de

Kharg, cea mai mare navă ca tonaj a Marinei Iranului, s-a scufundat miercuri în Golful Oman în urma unui incendiu care a avut loc la bord. Echipajul a fost salvat, transmite presa de stat iraniană citată de agenția Reuters. Pentru moment nu au fost