Bancul zilei | Cum scriu doctorii ”paracetamol” 21.02.2021

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția hilară între două prietene a devenit virală în mediul online. O tânără a mers la medic pentru niște investigații medicale și a primit un […]

Decizie de ultimă oră în PSD. Social-democrații au decis, marți, într-o ședință informală ca pe data de 21 martie să se organizeze Congresul partidului, transmite Realitatea

FCSB e la 3 puncte de Craiova și la 6 de CFR Cluj, însă ocupă doar locul 5 în clasamentul playoff-ului. FC Botoșani și Astra au un punct mai mult, dar pot fi ajunse sau depășite cu un rezultat pozitiv în meciul de duminică. FCSB -

Mircea Beuran rămâne în arest la domiciliu. Judecătorii au admis propunerea procurorilor anticorupţie de a prelungi măsura preventivă. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de

VAR: Teama care ne făcea să considerăm că arbitrajul video (VAR) ar putea să consume prea mult din timpul de joc se pare că nu e neapărat o problemă. Timpul efectiv de joc scade cu 1 minut pe etapă în Premier League, comparând cu ceea ce s-a

Un cercetator rus care trebuia sa sustina o conferinta in Romania a fost oprit pe aeroport si trimis inapoi. Acestuia i s-a refuzat intrarea in tara

Blue Air a anulat zborurile spre şi dinspre Milano, doar pentru 8 şi 9 martie. Compania va lua şi alte măsuri după evaluarea situaţiei. Zborurile au fost anulate deoarece nordul Italiei a intrat în carantină

Primul caz de infecție cu coronavirus din Republica Moldova a fost depistat, sâmbătă, la o femeie în vârstă de 48 de ani. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează despre primul caz confirmat de infectare cu coronavirus

Cerul va fi mai mult noros luni, exceptând sud-estul teritoriului, unde înnorãrile vor fi temporare. Va ploua şi sub formã de aversã, în Oltenia, Transilvania, în cea mai mare parte a Banatului şi Moldovei,

Business Capital for Romania, un fond de investiţii al Erste şi al lui Forin Pogonaru, dar şi Allianz-Ţiriac Pensii Private cer completarea ordinii de zi a acţionarilor SIF Oltenia din 25 martie 2020 cu un punct referitor la derularea unui program

Ianis Hagi a avut un debut fulminant la formaţia din Glasgow, marcând golul victoriei în prima sa partida ca titular în campionat. Apoi, a strălucit în „dubla“ cu Braga din Liga Europa. Iar de atunci, s-a

Vedetă incontestabilă, de foarte mulți ani, Andreea Esca are momente în care dă dovadă de o sinceritate cu adevărat dezarmantă. Și, având în vedere începutul primăverii, Andreea și-a amintit cât de tristă ar fi fost dacă, de Mărțișor,

Un copil de un an şi două luni din Galaţi a fost internat în Spitalul de Boli Infecţioase, fiind suspect de infectare cu coronavirus. Copilul era în izolare la domiciliu, după ce tatăl s-a întors din Italia în 23

Simona Halep este în continuare numărul 2 mondial în clasamentul WTA, cu 6076 de puncte. Podiumul este completat de Ashleigh Barty şi de Karolina Pliskova. România mai are patru sportive în top 100 WTA:

FC Voluntari - Hermannstadt e ultimul meci al etapei a doua din play-out. Partida începe azi, la ora 18:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Programul etapei #2 din play-outClasament

Tot mai multe fete sunt implicate în gamingul profesionist. Asta este o veste bună mai ales că în ultimii ani fetele au devenit tot mai pasionate de esports și au arătat că se pricep foarte bine. Cei de la FIFA au dat și câteva exemple tocmai

Filmul „Contagion”, apărut în urmă cu nouă ani, este din nou în top în contextul epidemiei de coronavirus. Creaţia regizorului Steven Soderberg este singurul film artistic care prezintă realistic apariţia şi extinderea unei pandemii

După panica iscată de epidemia coronavirus, agenţiile de turism iau măsuri pentru susţinerea pasagerilor. Vola.ro anunţă că asistă pasagerii să anuleze sau, după caz, să reprogrameze

Un angajat NATO, care lucrează la Bruxelles, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit biroului de presă NATO, citat de CNN. “Colegul nostru s-a întors dintr-o vacanță în nordul Italiei, s-a simțit rău și a fost testat deoarece

Şase persoane din judeţul Dâmboviţa, care nu au respectat măsura autoizolării pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, au fost amendate cu sume cuprinse între 5.000 şi 10.000 de

Leipzig - Tottenham: Spurs vine după 1-1 la Burnley, acesta fiind al cincelea meci consecutiv fără victorie. Și nici deplasarea la Leipzig nu se anunță deloc promițătoare, judecând după forma din ultima vreme și după evoluțiile modeste din