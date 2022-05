BANCUL ZILEI | Cum arată preludiul după 40 de ani 04.05.2022

BANCUL ZILEI | Cum arată preludiul după 40 de ani

Creditarea privată şi-a accelerat ritmul de creştere în mai, la 10,1% faţă de mai 2020, soldul total ajungând la 296,2 miliarde lei, după ce împrumuturile în lei s-au majorat cu 15,4%, iar cele în valută, exprimate în lei, s-au redus cu 1%,

Nucul este un pom fructifer cu o mulțime de utilizări și beneficii asupra sănătății. Dacă fructele sale delicioase sunt apreciate în bucătarie, află că frunzele sale, de pildă, îți pot fi de ajutor în tratarea ori prevenirea unor

Deşi a trecut jumătate de an de la debutul campaniei de imunizare, Preafericitul Daniel nu s-a vaccinat anti-COVID. Poziţia Patriarhiei a fost și rămâne una favorabilă vaccinării, a spus purtătorul de cuvânt al instituţiei, Vasile

Este doliu în lumea presei

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în mai 2021 cu 0,9% în luna mai 2021, comparativ cu luna aprilie 2021, respectiv 0,4% în termeni reali, ajungând

Primele trei meciuri repartizate Bucureștiului la acest Campionat European de Fotbal itinerant a adus în capitala României peste 15.000 de turiști din Macedonia, Ucraina și Austria. Cel mai mare contingent au

Vremea de astăzi este una extrem de călduroasă și cu maxime de până la 39 de

O traducătoare a Pentagonului a fost condamnată la 23 de ani de închisoare pentru divulgarea numelor informatorilor americani din Irak unei persoane având legături cu Hezbollahul libanez, informează

25.599 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, se arată în bilanțul transmis, joi, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în scădere faţă de ziua

Drumul naţional / european 7/81 a fost blocat joi după-amiaza, 24 iunie, din cauza unui TIR rămas în pană, fiind astfel întreruptă total circulaţia între Sibiu şi Vâlcea. În cursul serii s-a blocat din

O femeie care a participat la asaltul asupra Capitolului, din 6 ianuarie 2021, a scăpat de închisoare după ce și-a recunoscut vinovăția, scrie AFP. Ea a ajuns la un acord în acest sens cu procuratura,

România are în acest moment, în depozite, aproximativ 35.000 de doze de ser anti-COVID produs de compania AstraZeneca în colaborare cu universitatea Oxford, ser care expiră la finalul lunii. Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu

Horoscop Berbec În această săptămână vei găsi lucruri noi de care să te bucuri. Închiriază o bicicletă și mergi la plajă, ori la o lecție de călărie. Sau

O clădire de 12 etaje s-a prăbuşit parţial, miercuri noapte, în Surfside, Florida, lângă Miami Beach. În urma incidentului, o persoană a murit, iar alte 99 de persoane sunt date dispărute. Momentul în care clădirea s-a prăbușit a fost

Se fac pregătiri pentru situația în care Bucureștiul ar fi lovit de un cutremur puternic. Se lansează harta seismică a Bucureștiului. „Cum poți supraviețui unui cutremur?" este un ghid de pregătire care va evidenția cele mai periculoase zone

Fondată în 2010, în Girona, Spania, Som Energia pro­mo­vează un model de busi­ness aproape disrup­tiv în dome­niul utilită­ţi­lor, mem­brii co­ope­ra­tivei fiind acţio­nari cu drep­turi ega­le. Cu ve­ni­turi de 80 mil. euro, peste

Dintre echipele care au anunțat ca obiectiv accesul între primele 6 în sezonul viitor, FCSB propune cea mai subțire bancă tehnică, formată din Dinu Todoran și Mihai Pintilii, cu experiență aproape zero în materie de Liga 1. De azi în 3

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 25 iunie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 25 iunie, pe […] The post Coronavirus

Ameropa Grains, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din Ro­mâ­nia, a înregistrat o cifră de afa­ceri de 3 mld. lei în 2020, în scădere cu 19% faţă de anul anterior, po­trivit cal­culelor făcute de ZF pe baza date­lor oferite de

O excursie studenţească în arhipelagul Baleare a provocat apariţia unui focar de mai multe sute de cazuri de infectare cu COVID-19 şi plasarea în carantină a mii de tineri spanioli în şapte regiuni ale ţării, a relatat Agerpres, care citează