BANCUL ZILEI | Ce nevastă a dracului ai! 07.08.2022

07.08.2022 BANCUL ZILEI | Ce nevastă a dracului ai! Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te […] The post BANCUL ZILEI |



BANCUL ZILEI | Ce nevastă a dracului ai!

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te […] The post BANCUL ZILEI | Ce nevastă a dracului ai! appeared first on Cancan.

BANCUL ZILEI | Ce nevastă a dracului ai!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Sala Mare a Teatrului Național București se va numi începând de joi, 16 septembrie, Sala Ion Caramitru, în memoria marelui actor Ion Caramitru, care a decedat pe 5 septembrie, la vârsta de 79 de ani, informează EuropaFM. Anunțul a fost făcut joi

Da, ăsta e! Fotbalul real, direct și nealterat! Pe afiș: Leeds United - Liverpool, un meci cu două echipe de smintiți care aleargă pentru a prăda cu nesaț. Asta nu explică tot. Adevărata origine a fotbalului pur e altundeva. În spiritul

Noua alianţă de securitate a Statelor Unite cu Regatul Unit şi Australia era de aşteptat să fie primită cu furie de China, ţinta nenumită a eforturilor Washingtonului de a-şi consolida influenţa în

Ion Cristoiu susține că, folosind pretextul campaniei pentru şefia PNL, Ludovic Orban a început deja, cu trei ani mai devreme, campania pentru prezidenţialele din 2024. Publicistul Ion Cristoiu

Am avut o zi proastă; mai bine zis, o noapte tristă. Am văzut Bayern - Barca 3-0. Meci banal. Banal - de-ți venea, ca fan catalan, să plângi, cum se zice, și-n franceză. O Barca fără Messi și încă pe bancă cu Koeman. Nu știam dacă

Un nou incident în care a fost implicat un echipaj de poliţie a avut loc astăzi în judeţul Gorj. Un bărbat, din comuna Ciuperceni, a devenit extrem de agresiv atunci când a văzut maşina poliţiei şi s-a năpustit asupra

Premierul Florin Cîţu a respins, vineri, ideea de a renunţa la funcţia de premier şi a precizat că „oricine spune că ar trebui să cadă acest Guvern este o persoană iresponsabilă, o persoană care se gândeşte la propriul interes”,

Compusă din Marele Grohotiș și Cerdacul Stanciului şi reprezentând practic poarta de intrare în Piatra Craiului, cetatea naturală de stâncă a Pietrei Craiului este unică printre munții din țara

Preşedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), Kelemen Hunor, a anunata, vineri, în cadrul celui de-al 15-lea Congres al formaţiunii, că dacă ar depinde de el, Secţia Specială

Interpretul Kadin, din „Formația Geta și Kadin Năsturică s-a stins din viață. Elvis Năsturică a anunțat vestea tristă pe pagina lui de Facebook. „Îmi este atat de greu sa scriu asa ceva despre tăicuțul meu […] The post A murit

Aproximativ 141.000 persoane, cetăţeni români şi străini, cu peste 39.200 mijloace de transport (dintre care 13.000 automarfare) au tranzitat frontiera în ultimele 24 de

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că membri din teritoriu i-au comunicat că în unele filiale „se discută” despre două modalităţi de controlare a votului la Congresul din 25 septembrie. „Îndrăznesc să nădăjduiesc că minţile mai

Cărbunele era, duminică dimineaţă, principala sursă de generare a energiei electrice, acoperind 27% din producţia totală la nivel naţional, potrivit datelor privind starea sistemului energetic naţional în timp real, postate pe site-ul

În şase circumscripţii alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei nu au avut loc, din cauză că la urnele de vot s-a prezentat un număr mic de alegători, transmite IPN, cu referire la portalul de ştiri local

În urmă cu ceva timp, Ana, sora Danielei Crudu, a surprins pe toată lumea, atunci când a decis să părăsească România și să se stabilească în Suedia. Acum, aceasta s-a căsătorit, iar sora ei a publicat imaginile pe contul de socializare.

UPDATE: Opt persoane ar fi fost fost ucise în atacul armat produs în universitatea din Perm, Rusia, potrivit AP.. Un tânăr de 18 ani a intrat înarmat în universitatea din orașul Perm (Rusia) și

Un accident grav s-a produs, duminică dimineață, în județul Suceava. Cinci tineri au ajuns la spital cu răni grave după ce două autoturisme s-au ciocnit

De când celebrul ei tată i-a ”comandat” Bentley-ul Continental ”țiplă”, Alexandra Becali a mai făcut mici „aroganțe”. Ba a parcat pe trecere, ba a urcat pe trotuar, dar, de acum, nu o va mai ”comite”. […] The post Pe

BNR a aprobat numirea lui Theodor Stănescu în funcţia de director ge­ne­ral al Crédit Agricole România, ban­ca preluată de Vista Bank (fosta Marfin), controlată de grupul grecesc

Hang Seng, indicele bursei din Hong Kong, a scăzut cu 3,5% în timpul şedinţei de tranzacţionare de luni, alimentat de prăbuşirea grupului imobiliar Evergrande, care a suferit un declin de