Bancul zilei | Băi, mi-a dat mă-ta follow pe Insta 13.01.2021

13.01.2021 Bancul zilei | Băi, mi-a dat mă-ta follow pe Insta O nouă zi, un nou banc! Știm cu toții că acele conversații dintre adolescenți pot fi savuroase uneori, însă alteori întrec orice limită și stârnesc hohote de râs. Doi adolescenți au avut parte de o […] The post Bancul zilei | Băi,



Bancul zilei | Băi, mi-a dat mă-ta follow pe Insta

O nouă zi, un nou banc! Știm cu toții că acele conversații dintre adolescenți pot fi savuroase uneori, însă alteori întrec orice limită și stârnesc hohote de râs. Doi adolescenți au avut parte de o […] The post Bancul zilei | Băi, mi-a dat mă-ta follow pe Insta appeared first on Cancan.ro.

Bancul zilei | Băi, mi-a dat mă-ta follow pe Insta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În clinicile din China a început testarea a 30 de medicamente despre care cercetătorii din domeniul medical cred că ar putea da rezultate în lupta cu coronavirusul care a făcut deja peste 80 de victime, scrie Mediafax. Se fac teste în China, dar

Birourile Naționale ale Alianței USR-PLUS au decis ieri, într-o ședință comună, să solicite organizațiilor locale un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie. Interesant este

Vă rugăm să ne spuneți dacă cheltuielile de înmormântare pot fi invocate în instanță de cel care le-a făcut, pentru a fi suportate și de ceilalți moștenitori veniți la succesiune, conform cotelor succesorale. (Teodora Marcu, Ilfov)

ALDE susţine că, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale ar trebui să fie retrimis comisiilor de specialitate pentru a fi dezbătut şi analizat împreună

Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în ziua de 24 ianuarie, cu ocazia sărbătorii legale "Unirea Principatelor

Postul de ştiri Realitatea Plus se confruntă cu plecări în masă. Mai mulţi editori, reporteri şi operatori şi-au dat demisia în ultima lună, cei mai mulţi plecând la Digi24 şi la televiziunile

Premierul Ludovic Orban a declarat marţi că parlamentarii PNL nu vor vota nicio moţiune de cenzură, precizând însă că, "practic", se intră în procedura alegerilor anticipate dacă va trece moţiunea

O persoană a fost descoperită moartă în parcarea Ministerului Muncii, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanţii Poliţiei Capitalei. Oamenii legii au fost chemaţi în jurul orei 14:15 după ce un bărbat se afla căzut, în stare de

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Australian Open în urma unei victorii “blitz”! Garbine Muguruza este adversara româncei din “careul de ași”. În noaptea de marți spre miercuri Simona Halep a întâlnit-o pe Anett

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care este considerat ”ministrul din umbră de la Sănătate” a pus la punct, până în cele mai mici amănunte, un adevărat ”asediu” asupra Spitalului Universitar de Urgență din București. Deputatul a

Start-up-ul XVision din Timişoara, care a dezvoltat o soluţie software bazată pe tehnologia inteligenţei artificiale ce îi ajută pe medici în interpretarea radiografiilor, a cărui poveste a fost prezentată în ediţia din 15 ianuarie a emisiunii

Respinsă de mulţi, propunerea preşedintelui SUA pare, cu tot cu harta ei, un plan de pace net mai vivace decât cred suţinătorii Hamas ori ai liderului OEP, Abbas, care a spus planului Trump: "de o mie de ori

Investiţiile directe realizate de companiile japoneze în Turcia au înregistrat o creştere semnificativă în ultimii ani, în timp ce mulţi alţi investitori caută noi oportunităţi de investiţii în această ţară, nu numai pentru potenţialul

Celebrul interlop Marius Alecu, supranumit Bebino, liderul Clanului Sportivilor, s-a adresat instanței de judecată pentru a-i fi schimbată adresa la care să execute arestul la domiciliu. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat toate detaliile

Vremea se va ameliora ca aspect în mare parte din ţară, însă în Carpaţii Occidentali şi în nordul Carpaţilor Orientali va continua să ningă viscolit. Vântul va sufla tare la munte (cu rafale de până

Tribunalul București a respins, ieri, cererea fosmulată de avocații fostului președinte al PSD, Liviu Dragnea, de recuzare a judecătorarei Manuela Orzata. Aceasta a fost desemnată să judece acțiunea de

Enrique Iglesias şi Anna Kournikova vor deveni părinți în primăvara acestui an. Acesta este al treilea copil al cuplului. Iglesias, în vârstă de 44 de ani, şi Kournikova, în vârstă de 38 de ani, au devenit părinţi în decembrie 2017, când

Crezi ca esti o persoana talentata si iti doresti sa lucrezi si sa faci cariera in televiziune insa nu stii ce trebuie sa faci pentru a-ti indeplini visul? Inscrierea la un casting actori este inceputul pe care trebuie sa il abordezi pentru a putea

Producătorul de pavele şi borduri Symmetrica din Suceava, deţinut de familia Stanciu, a urcat la 130 de milioane de lei cifră de afaceri în 2019, după ce a crescut cu peste

Sute de persoane au protestat în Piaţa "Mihai Viteazul" din centrul Craiovei împotriva implementării tehnologiei