Bancul Zilei | „Bă, a fost tare rău iarba aia aseară” 12.12.2019

12.12.2019 Bancul Zilei | „Bă, a fost tare rău iarba aia aseară” Nu ai cum să nu te tăvălești de râs după ce citești bancul pe care CANCAN.RO ți-l propune astăzi. Tema e ușor delicată, dar finalul face toți banii. Este vorba despre un tip care fumează o ”iarbă”, apoi… – Bă, a fost tare



Bancul Zilei | „Bă, a fost tare rău iarba aia aseară”

Nu ai cum să nu te tăvălești de râs după ce citești bancul pe care CANCAN.RO ți-l propune astăzi. Tema e ușor delicată, dar finalul face toți banii. Este vorba despre un tip care fumează o ”iarbă”, apoi… – Bă, a fost tare rău iarba aia aseară! – De ce mă? :)) – Am […] The post Bancul Zilei | „Bă, a fost tare rău iarba aia aseară” appeared first on Cancan.ro.

Bancul Zilei | „Bă, a fost tare rău iarba aia aseară”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Relaţia dintre România şi Republica Moldova este dominată de schizofrenie, fiecare are o impresie falsă despre cealaltă, a afirmat sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu, în emisiunea România 2019,

În cadrul ședinței de Guvern de vineri, 29 martie, s-a decis declararea zilei de 30 aprilie 2019, drept zi liberă pentru salariații din sectorul bugetar, transmite Ministerul Muncii și Justiției

Rata cumulată de promovare, la clasele a XI-a şi a XII-a, înregistrată la simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat este de 36,88%, în creştere nesemnificativă faţă de anul trecut. În opt judeţe şi în

Vă propunem astăzi o reţetă simplă, aromată, dar uimitor de bună din cartea de bucate a Sandei Marin: tortul de biscuiţi cu cremă de

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump şi omologul său sud-coreean , Moon Jae-in se vor întâlni luna viitoare pentru a discuta despre „ultimele evoluţii în ceea ce priveşte Republica Democrată Populară a Coreei (Coreea de Nord), dar şi

Boala Tumorii faciale tasmaniene (DFTD) afectează cele mai mari marsupiale carnivore din lume de peste 20 de ani. Recent o echipă internaţională de cercetători a surprins o adevărată cursă a înarmării ce se duce între sistemul imunitar al unor

Incendiile de vegetaţie uscată fac ravagii în multe zone ale ţării, acolo unde sunt scăpate de sub control. Numai în judeţul Timiş, pompierii au fost solicitaţi într-o singură zi la cinci incendii de vegetaţie

Alertă în România, după ce au fost anunțate proteste serioase sâmbătă în România. Oamenii ies în sprijinul fostei șefe DNA și anti

Timp de trei decenii, un mister a stârnit imaginaţia localnicilor şi a turiştilor: telefoane portocalii cu forma celebrului motan Garfield apăreau pe plajele din Bretania, în vestul

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti a transmis, la solicitarea Mediafax, o reacţie după ce Laura Codruţa Kovesi a fost pusă sub control judiciar, având interdicţia de a părăsi ţara şi de a vorbi cu presa despre

Şeful Direcţiei Generale Anticorupţie din Ministerul Afacerilor Interne, chestorul Cătălin Ioniţă, a fost, până la jumătatea anului trecut, co-proprietar, alături de mama şi de soţia sa, pe un teren din Capitală, pentru care a solicitat

În noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 31 martie, Republica Moldova trece la ora de vară. Ceasul se mută cu o oră înainte. Ora 02.00 va deveni 03.00, transmite

New York City, echipa lui Alex Mitriță, 24 de ani, a fost învinsă categoric de Toronto FC, scor 0-4, în etapa a patra din Conferința de Est din MLS. Cu Alexandru Mitriță integralist, New York City nu a putut face față celor de la

Juventus - Empoli se joacă azi de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în diret pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport 3. Juventus - Espanyol, LIVE + statistici AICI Echipe probabile: Juventus: Szczesny - Cancelo, Rugani, Chiellini,

Campioana en-titre a Braziliei la surf, Luzimara Souza (23 de ani), a murit după ce a fost lovită de fulger, în timp ce se antrena, anunţă Corriere della Sera. Un localnic din Fortaleza a observat întregul moment şi a scos-o rapid din apă pe

La o lună după ce și-au unit destinele, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda se vor bucura și de o petrecere grandioasă. Citește mai

Preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, declară că blocul ACUM va insista pe continuarea şedinţei Parlamentului pentru a discuta despre iniţiativele pe care le-a lansat anterior şi nu va merge la discuţiile cu

Fotbalistul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, sâmbătă, înr-o conferinţă de presă, că formaţia sa este pregătită pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, meci în care şi-ar dori să se

Luminile vor fi stinse, sâmbătă, la Palatul Victoria, între orele 20.30 şi 21.30, Guvernul alăturându-se, astfel, şi anul acesta, instituţiilor şi organizaţiilor care celebrează Ora

CSA Steaua și CS FC Dinamo se vor întâlni weekend-ul următor în derby-ul Ligii 4. Suporterii ambelor formații se așteptau să-i vadă pe teren pe Marius Pena (33 de ani) și Marius Niculae (37 de ani), ambii jucători cu