Bancul zilei | Anunţ pentru un post de secretară 22.08.2021

22.08.2021 Bancul zilei | Anunţ pentru un post de secretară Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze la început de weekend! Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. Apare […] The post Bancul zilei | Anunţ



Bancul zilei | Anunţ pentru un post de secretară

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze la început de weekend! Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. Apare […] The post Bancul zilei | Anunţ pentru un post de secretară appeared first on Cancan.

Bancul zilei | Anunţ pentru un post de secretară

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

George Burcea se numără printre cele 16 vedete care au acceptat provocarea de a participa în noul sezon ”Ferma”. De la prima ediție a show-ului de la PRO TV, fostul soț al Andreei Bălan a încercat să demonstreze că poate să ajungă până

Nivelul profesional general (nepolitic) al deputaţilor din Parlamentul României, legislatura 2016-2020, calculat după Metodologia Politoscop folosind exclusiv CV-urile oficiale, adică acelea postate pe site-ul Parlamentului. Rezultatele sunt

Scandalul dintre Brigitte și Raluca Podea i-a amploare! Astăzi, bruneta a publicat unul dintre mesajele halucinante pe care blonda i le-a trimis. Pe lângă jigniri, fosta concurentă de la “MasterChef” ar amenința-o pe soția lui Florin

FCSB. Forțat de împrejurări, Gigi Becali a încercat să transfere mai mulți jucători înainte de meciul cu Slovan Liberec, din Europa League. FCSB - Slovan Liberec, în turul III din preliminariile Europa League, se joacă azi, de la ora

Neti Sandu “a mai rupt o barieră” care duce spre viața personală și a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut niciodată copii. La 61 de ani, prezentatoarea de la Pro TV are o relație foarte apropiată cu sora ei mai mare, Mari Kapelovies,

Poliţiştii călărăşeni au desfăşurat activităţi, ieri, în mai multe localităţi, pe linia verificării legalităţii stabilirii vizelor de reşedinţă. Astfel, au fost controlate 277 de reşedinţe de pe raza judeţului Călăraşi pentru

Dragoș Stanca, expert în media digitală, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre cum pot fi securizate lecţiile online desfăşurate pe Zoom și ce trebuie să știe elevii și profesorii despre securitatea aplicațiilor. Dragoş Stanca a făcut

Fondul Proprietatea a anunţat miercuri la Bursă că Steven van Groningen, preşedinte şi CEO al Raiffeisen Bank, a decis să renunţe la funcţiile deţinute în cadrul Comitetului Reprezentanţilor şi în Comitetele Consultative ale FP începând cu

Răsturnare de situație în cazul Ekeng! Jacques, fratele fotbalistului care s-a prăbușit pe teren, în 2016, la meciul Dinamo-Viitorul și a murit, la scurt timp, la spital, este revoltat! Procesul intentat de familia camerunezului s-a consumat vreme

FCSB a fost eliminată aseară de cehii de la Slovan Liberec, scor 0-2, într-o partidă în care gazdele nu au putut conta pe 15 jucători, aceștia fiind infectați cu coronavirus. Cei de la Slovan n-au putut savura succesul şi se tem să nu se fi

Meteorologii anunță pentru weekendul 25-27 septembrie o vreme instabilă. În prima parte a zilei vremea va fi caldă, apoi se va răci în special în jumătatea de nord-vest a teritoriului,

Carnaval de la Rio de Janeiro, care trebuia să aibă loc în februarie 2021, a fost amânat pentru o perioadă nedeterminată, au anunțat organizatorii, citați de BBC. Brazilia a fost una

Andrei Pădurean, coproprietar al producătorului de lenjerie intimă Uniconf, spune că există o mare problemă pentru producătorii locali în ceea ce priveşte globalizarea

Antrenorul Dusan Uhrin Jr. (52 de ani) a fost suspendat de Gaz Metan și nu va sta pe banca echipei la meciul cu Academica Clinceni, de sâmbătă. Academica Clinceni - Gaz Metan Mediaș se va disputa sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 14:45, și va

Poliţiştii călărăşeni se alătură campaniei de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare, în zonele feroviare.Astfel, oamenii legii au organizat activităţi de informare cu privire la riscurile la care se expun adolescenţii şi

Federația Română de Fotbal a aprobat astăzi noul protocol medical pentru desfășurarea competițiilor, după publicarea în Monitorul Oficial a ordinelor comune ale Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății. Iată care

Compania de securitate cibernetică Avast anunţă într-o comunicare pe blogul oficial că o fetiţă de numai 12 ani a reuşit să descopere şapte aplicaţii periculoase , care erau disponibile în Play Store şi App

Fair and Full Insolvency Cons­ul­tant, lichidatorul judiciar al Mur­fatlar România, vinde businessul fostului mare producător de vin pe bucăţi, crama, via, alte tere­nuri, stocurile de băuturi şi sediul social sunt licitate

Treisprezece candidaţi se bat la alegerile locale de duminică, 27 septembrie, pentru funcţia de primar al municipiului

Casele de sondare Avangarde și CURS sunt singurii operatori acreditați de Biroul Electoral Central ca să facă exit-poll-uri la alegerile locale 2020 în cele 6 sectoare din Capitală. În rândurile de mai jos, veți afla informații noi despre acest