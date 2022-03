Bancnotele care nu vor mai putea fi folosite din septembrie 2022. Cu ce vor fi înlocuite 23.03.2022

23.03.2022 Bancnotele care nu vor mai putea fi folosite din septembrie 2022. Cu ce vor fi înlocuite Anglia va înlocui bancnotele vechi cu unele de polimer. Oficialii de la Banca Națională au mărturisit care este motivul acestei schimbări și ce se va întâmpla cu bancnotele pe care oamenii le dețin la momentul […] The post Bancnotele care



Bancnotele care nu vor mai putea fi folosite din septembrie 2022. Cu ce vor fi înlocuite

Anglia va înlocui bancnotele vechi cu unele de polimer. Oficialii de la Banca Națională au mărturisit care este motivul acestei schimbări și ce se va întâmpla cu bancnotele pe care oamenii le dețin la momentul […] The post Bancnotele care nu vor mai putea fi folosite din septembrie 2022. Cu ce vor fi înlocuite appeared first on Cancan.

Bancnotele care nu vor mai putea fi folosite din septembrie 2022. Cu ce vor fi înlocuite

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

OMV Petrom va instala până la finalul lui 2022 cel puţin 40 de staţii de reîncărcare pentru maşini electrice, în benzinăriile OMV şi Petrom, în parteneriat cu Renovatio, operatorul celei mai mari reţele de statii de reincarcare pentru

Bancul zilei de astăzi abordează două subiecte foarte întâlnite în folclorul românesc, medicii și relațiile amoroase. Iată ce se poate întâmpla atunci planul se schimbă pe ultima sută de metri. O programare la ginecolog ia […] The

Costel Enache nu mai este antrenor la Universitatea Cluj. Clubul a anunțat astăzi despărțirea pe cale amiabilă de tehnicianul în vârstă de 48 de ani. U Cluj s-a despărțit oficial de Costel Enache, după ce „șepcile roșii” au încheiat

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucureşti a câştigat, matematic, titlul naţional, după ce a învins, sâmbătă, formaţia Minaur Baia Mare, scor 31-25 (14-7), în etapa a 28-a a Ligii

Preşedintele României, Klaus Iohannis, şi preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, vor participa marţi, 11 mai 2021, la ziua distinşilor vizitatori a exerciţiului militar „Justice Sword

Food and Drug Administration (FDA), organismul american de reglementare a medicamentelor, a aprobat luni folosirea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer la copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani, scrie NBC

Grupul AAylex, producătorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producători de furaje şi de “pui de o zi” din România, tranzacţia urmând să fie finanţată dintr-un credit de circa 20 milioane

FCSB și Academica Clinceni au remizat, 2-2, în runda #7 a play-off-ului din Liga 1. Toni Petrea, antrenorul roș-albaștrilor, afirmă că rezultatul din Gruia i-a afectat pe jucătorii lui. Cu o victorie în această seară, FCSB ar fi urcat pe primul

Jandarmii gălățeni au surprins și au amendat un grup de persoane care își organizau masa de prânz pe gazonul situat lângă Mausoleul Eroilor, din Cimitirul Eternitatea. Revoltate că au fost întrerupte, persoanele au început să facă scandal,

Cu toții avem în casă o trusă de prim ajutor pentru a putea gestiona în mod eficient eventualele accidente sau urgențe medicale. Și acest lucru nu este doar un act responsabil, ci și o dovadă de grijă și iubire pentru cei dragi. Un

Mircea Nebunu, pe numele din buletin Mircea Emil Băluș, a dat un party cu lăutari la scurt timp după ce a fost condamnat la un an și o lună de închisoare cu executare. Toate acestea […] The post Mircea Nebunu a dat un party cu lăutari după

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat marţi că şcolile din localităţile în care vineri, va exista o rată de infectare mai mică de 1 la mie vor funcţiona cu prezenţă fizică săptămâna următoare, urmând ca procedeul să se

Compania aeriană low-cost Wizz Air anunță două rute noi din Cluj-Napoca, către Grecia și Italia. Compania anunță două noi rute din Cluj-Napoca către Chania, Grecia și Catania, Italia, cu un

DEZBATEREA ZILEI, 11 mai » Ar fi necesar ca FRF să aducă arbitri străini la ultimele etape din Liga

Guvernul Ungariei lansează o schemă de susţinere a investiţiilor de 30 miliarde de forinţi (83,6 milioane de euro) pentru a ajuta companiile mari să se upgradeze şi să-şi extindă producţia, a anunţat ministrul ungar al afacerilor externe

Autorităţile iau în considerare eliminarea, pentru o parte dintre consumatori, a „gratuităţii" la racordarea la reţelele electrice şi la sistemul de gaze, chiar dacă abia a intrat în vigoare, informează

Horoscopul zilei de 4 mai 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu pot primi astăzi o ofertă profesională importantă. Mercur, planeta comunicării, va face astăzi un

Laboratorul german BioNTech a anunţat luni că mizează pe eficacitatea vaccinului său anti-COVID-19, dezvoltat împreună cu compania farmaceutică americană Pfizer, şi împotriva actualelor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2, considerând că

History Channel si Gazeta Sporturilor le multumesc tuturor participantilor la concurs! Castigatorii concursului sunt: Xenia Matyas - consola PlayStation 4Prodan Andrei-Mihai - consola PlayStation 4Alex Prunaru - hanorac TopGearAlin

La Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” din București, vor ajunge, joi, 13 mai, 129.600 doze de vaccin AstraZeneca, informează Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea