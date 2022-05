Băncile pornesc în aventura metaversului 02.05.2022

02.05.2022 Băncile pornesc în aventura metaversului Nume mari ale lumii financiare ca JPMorgan, HSBC şi Standard Chartered au achiziţionat recent parcele virtuale pe platforme de metavers. Aplicaţiile sunt în continuare limitate în acest stadiu, însă potenţialul merită să fie exploatat, notează



Băncile pornesc în aventura metaversului

Nume mari ale lumii financiare ca JPMorgan, HSBC şi Standard Chartered au achiziţionat recent parcele virtuale pe platforme de metavers. Aplicaţiile sunt în continuare limitate în acest stadiu, însă potenţialul merită să fie exploatat, notează Les Echos.

Băncile pornesc în aventura metaversului

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Nicole Cherry va deveni pentru prima oară mamă, la vârsta de 22 de ani. Artista se află în cel de-al doilea trimestru de sarcină și nu ezită să se pozeze în continuare, în cele mai provocatoare ținute. De data asta, interpreta le-a arătat

Cascadorul american Alex Harvill a murit în timp ce se antrena pentru a doborâ recordul mondial la săritura cu motocicleta. Tânărul de 28 de ani deținea un record Guiness și încerca să sară mai mult de 106

Optimismul este tendința omului de a vedea latura pozitivă a lucrurilor, dar este și atitudinea celui care privește cu încredere viața și viitorul. În economie, optimismul este sinonim cu

Serviciile de piaţă prestate populaţiei au crescut cu 5% în primele patru luni din 2021, prin comparaţie cu primele 4 luni din 2020, când serviciile scădeau cu 25%, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică

Se împlinesc doi ani de când fotbalul românesc a dat ultimele semne de viață. Ne-am agățat cât am putut de acel România – Anglia de la Euro U21, dar între timp am dat drumul și acelei amintiri, renunțând, practic, să mai credem. Ne

Este o zi importantă pentru Viviana Sposub astăzi, 21 iunie 2021! Prezentatoarea emisiunii “Gașca Vorbește Lumea” împlinește o frumoasă vârstă, iar surprizele s-au ținut lanț încă de la miezul nopții, dar și după ce a […] The

Angajatul care refuză să lucreze în regim de telemuncă nu poate fi sancţionat, dacă nu există un acord deja semnat între el şi angajator, spune Roxana Abraşu, asociat manager în cadrul NNDKP

Toată lumea o știe și o îndrăgește pe Kerry Katona de pe vremea când performa alături de trupa Atomic Kitten. Puțini, însă, sunt cei care știu dramele prin care a trecut de-a lungul timpului. Kerry […] The post Kerry Katona, fostă

La doar 8 ani, micuța Alessia Sana a urcat curajoasă pe scena Next Star și a ales să cânte o piesă uriașă, care i-a adus simpatia juraților și voturile celor de

Brigada condusă de Istvan Kovacs a luat două decizii perfecte în prima repriză a meciului Macedonia de Nord - Olanda (Euro 2020, grupa C). Mai întâi, în minutul 9, când a anulat golul gazdelor. Goran Pandev i-a pasat din prima lui Ivan

Internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie “​Profesor Doctor Alexandru Obregia” de aproape două săptămâni, Fulgy nu doar că și-a schimbat comportamentul în bine, ci s-ar fi și îndrăgostit de una dintre paciente. Mai mult, fiul

Dan Negru are o afacere care îi rotunjește veniturile cu mii de euro. Angajează muncitorii cu ziua și chiar și el pune mâna la muncă atunci când este cazul. Cel supranumit drept “Regele audiențelor” are, […] The post Dan Negru, încă

În decembrie 2008, se repeta episodul “Dragă Stolo” de la prezidențialele din 2004: Thedor Stolojan se retrăgea brusc din postura de nominalizat la funcția de

E pericol de înec pe litoral! Salvamarii sunt pregătiţi pentru a interveni, deoarece valurile sunt foarte mari. La Mamaia pândește, din ce spun salvamarii, cel mai mare pericol. Gabriel Bălan, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor

Se cunoaște foarte bine faptul că, există o mulțime de dăunători care pot pătrunde în locuințe și sunt purtători de boli și microbi. Pe lângă faptul că aceștia sunt în cele mai multe cazuri complet dezgustători, faptul că pot provoca

Turiştii care au ajuns în această lună în inima Deltei Dunării au avut parte de imagini unice: o căprioară şi puii

Autorităţile sanitare indiene au anunţat marţi descoperirea a 22 de cazuri de infectare cu o mutaţie a variantei Delta deja răspândite a coronavirusului, denumită ''Delta Plus'', relatează

Prea temperamentali, turcii au explodat în cantonament, Halil Dervişoglu (21 de ani) și Enes Unal (24 de ani) sărind la bătaie. Pe teren, au fost cei mai blânzi. I-au învins toți la Euro 2020. Și aceasta este o explicație a dezastrului Turciei,

Planta este utilizată în Mexic pentru utilizări la fel de diverse precum producția de tequila, gătit, dar și fabricarea de combustibili. A apărut acum aproximativ 12 milioane de ani, are 300 de specii de culori […] The post Nu doar tequila!

Combatanţi presupus talibani au lansat miercuri o rachetă asupra unui spital din Afganistan, care a provocat un incendiu major ce a condus la distrugerea dozelor de vaccin anti-COVID-19. Nu au fost raportate persoane decedate, au anunţat oficiali